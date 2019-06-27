Копа Америка - время прелюдий кончилось. Сегодня ночью - старт плей-офф - Советский спорт
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27 июня 2019 17:55ФутболАндронов Алексей

Копа Америка - время прелюдий кончилось. Сегодня ночью - старт плей-офф

«Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.

28 июня. 03.30 (мск). Бразилия – Парагвай. Порту-Алегри. Судья – Роберто Тобар (Чили)

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Нет сомнений, что на эту игру соберется аншлаг. Бразилия сейчас главный фаворит турнира, несмотря на то, что ей не удалось взломать «венесуэльский автобус». Интересных аспектов – масса.

Один из ключевых – отсутствие в команде Неймара. Всем интересно, и это активно обсуждается – что может показать команда без своей ярчайшей звезды. Смогут ли остальные выполнить норму по креативу?

Дома на чемпионате континента Бразилия не побеждала 30 лет – с 1989-го. Никакой другой результат ее не устроит. Если говорить об этой конкретной встрече, то Парагвай, разумеется, попробует «сыграть в Венесуэлу». Вот только вряд ли что получится – и организация такой игры непривычна для команды Эдуардо Бериццо непривычна, да и исполнители к этому менее предрасположены.

При этом в атаке гостям рассчитывать особенно не на что. Оскару Кардозо уже 36 (и на его счету всего 10 голов за сборную), а Дерлиза Гонсалеса бразильцы вряд ли пустят к воротам вообще.

Последний матч Бразилия у Парагвая выиграла уверенно (3:0 в отборе к ЧМ-2018, при незабитом Неймаром пенальти). А вот последнюю встречу на Копа Америка в 2015-м – проиграла по пенальти. Ровно то же самое было и в 2011-м.

Но сейчас команда Тите намного сильнее (букмекеры принимают ставки на ее победу с коэффициентом 1,22). Если не случится катастрофы – естественно, она будет в полуфинале.

28 июня. 22.00 (мск). Аргентина – Венесуэла. Рио-де-Жанейро. Судья – Вильмар Ролдан (Колумбия).

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Наверное, из всех четвертьфиналов, этот стоит считать главным. В первую очередь из-за интриги вокруг Месси, отметившего на днях свой 32-й день рождения.

Выиграет он все-таки какой-то турнир со сборной?

О конечном результате аргентинцам думать сейчас рано. Только степ-бай степ. В группе они не произвели никакого впечатления, а то, с какой активностью и в каких размерах их тренер Лионель Скалони ротировал состав подтверждает: команда приехала в Бразилию неготовой.

О победе над Катаром рассуждать смешно (тем более, что нервничать аргентинцы перестали только на 82-й минуте, после гола Агуэро). Два других матча были чудовищными, причем не работала ни оборона, ни атака.

План Венесуэлы абсолютно понятен. Возглавляющий сборную ее бывший голкипер Рафаэль Дудамель, разумеется, воспользуется «автобусом». Причем это будет двухслойная, а то и трехслойная оборона. В надежде вывести из себя Месси и компанию, и поживиться чем-то на контратаках. Нападающий Дарвин Мачис – в большом списке игроков, забивших на турнире дважды. Среди аргентинцев таких, кстати – нет.

Последний матч этих команд состоялся в марте. Он был товарищеским, игрался в Мадриде, Аргентина была без Агуэро, Дибалы и Ди Марии (Месси на поле был), но это никак не оправдывает поражения со счетом 1:3. Преимущество в ударах по воротам? Кому оно нужно, когда ты не забиваешь?

Аргентина не побеждает Венесуэлу уже три матча подряд. Последний успех был на Копа Америка-2016 (4:1). В общем, это самый волнительный четвертьфинал.

29 июня. 02.00 (мск). Колумбия – Чили. Сан-Паулу. Судья – Нестор Питанья (Аргентина).

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Колумбия пока не потеряла ни одного очка, и не пропустила ни одного мяча. Чилийцы в ожесточенном сражении пали перед Уругваем. На бумаге – фаворит понятен.

Но не все так просто. Девиз «Возможно, последняя гастроль» может помочь чилийцам – а уж пить кровь они умеют у любого соперника. Тем более, Колумбия лишилась по ходу турнира вратаря Давида Оспинны и нападающего Луиса Мюриэля.

Сменщику Оспины Альваро Монтеро 24 года, и за сборную он дебютировал (в формате 90 сыгранных минут) уже здесь, в Бразилии. Отсутствие опыта вполне может сыграть злую шутку.

Зато у чилийцев опыта – навалом. Сразу 6 (!) игроков сборной сыграли за нее более 100 матчей, приближается к этой отметке Эдуардо Варгас. Не будем забывать, что Чили выиграл два последних турнира. И пусть они стареют, а новичков в команде почти нет – на славную охоту они все еще способны.

Главное преимущество Колумбии – в габаритах и мощи. Защитник чилийцев Гари Медель – редчайший пример игрока обороны ростом 1 метр 71 сантиметр. Не выше 1,80 и Хара, Исла и Босежур. Рост Дувана Сапаты, главного персонажа колумбийской атаки – 1,89. Да и в целом у команды Карлуша Кейруша большое превосходство в антропометрии.

В последних двух очных встречах Колумбия не смогла даже забить гол, а не побеждала с 2012-го, когда выиграла в Сантьяго отборочный матч к ЧМ-2014 (3:1).

Скорее всего, в этой паре стоит ждать довольно осторожного футбола, цена ошибки будет невероятно велика.

29 июня. 22.00 (мск). Уругвай – Перу. Салвадор. Судья – Вилтон Сампайо (Бразилия).

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Не буду настаивать на своем мнении, но именно Уругвай я считаю главным фаворитом турнира. И этого матча, разумеется, тоже. Если перуанцы не поправят прицел (а моментов они транжирят больше всех), то рассчитывать будет решительно не на что.

Да и будет ли много моментов? Пара Годин-Хименес не дает разгуляться никому, и вряд ли ее поставит в тупик 35-летний Паоло Герреро. Против Бразилии в последнем матче группы (0:5) Рикардо Гарека убрал его с поля уже на 54-й минуте. Джефферсон Фарфан, за которого многие болеют в России – младше всего лишь на год, а бывший краснодарец Кристиан Куэва на этом турнире пока не заметен от слова «совсем».

В отборе к ЧМ-2018 соперники обменялись победами (1:0 и 1:2), а вот до этого у Уругвая была серия из трех побед подряд. В том числе, и на победном для них турнире 2011-го. Тогда все решил Луис Суарес, оформивший дубль.

У Оскара Табареса есть все для того, чтобы довести команду до финала. Как сложится там – вопрос другой, но этого соперника Уругвай обыгрывать обязан. Для самого тренера это будет 201-я игра во главе сборной. Которая выглядет созревшей для нового большого успеха.

Следить за Уругваем интересно еще и потому, что он использует расстановку 4-4-2, от которой современный футбол практически ушел. Не сразу и вспомнишь, кто еще играет по этой схеме. Но Табарес давно ее наладил и не видит смысла что-то менять.

А противостояние тактических схем – даже более интересно, чем флагов или отдельных игроков.

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