Василий Павлов: На Украине никто ни разу не упрекнул, что я – россиянин Единственный российский легионер чемпионата Украины готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».

«ОБИДНО, КОГДА ТЕБЕ В РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ СТАВЯТ ТРИ ПЕНАЛЬТИ»

28-летний нападающий пару лет назад стал участником футбольного реалити-шоу на российском ТВ. По итогам проекта Павлов был выбран клубом «Аланьяспор», однако контракт с турками не заключил и провел сезон-2017/18 в красногорском «Зорком». Ну а в начале этого года, вскоре после того, как редким украинским легионером РПЛ стал Ярослав Ракицкий, Василий отправился в обратном направлении – из России на Украину, в Одессу. С учетом политической обстановки, этот трансфер, безусловно, стал сенсацией.

В чемпионате Украины-2018/19 Павлов принял участие в 15 матчах и забил три гола («Десне», «Олимпику» и «Карпатам»). В том числе он выходил на поле в двух стыковых встречах с «Колосом» из Ковалевки за сохранение прописки в элитном дивизионе. К сожалению, «Черноморец» уступил – 0:0, 1:3 – и вылетел в первую лигу.

– Как прошел ваш первый сезон в одесском клубе? – вопрос Павлову.

– Когда ехал на Украину, конечно, испытывал волнение. Сами понимаете, почему. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.

Вот только спортивный результат подкачал. В концовке регулярного чемпионата выдали удачную серию, из шести матчей выиграли четыре. Но этого не хватило, чтобы покинуть зону стыков. А там творился бардак. Дома должны были побеждать, но не использовали моменты. В гостях же в наши ворота поставили… три пенальти! Три, представляете?! Один удар вратарь отразил, но в итоге уступили 0:2. Было очень обидно.

Такая развязка смазало все впечатление. Мы не собирались вылетать из премьер-лиги. Теперь постараемся как можно быстрее вернуться.

– В России вы поиграли за разные команды в разных лигах. Уровень футбола на Украине выше или ниже?

– В нашей премьер-лиге я не провел ни одного матча, поэтому сложно сравнивать. Ну а Украина… Там есть два клуба, которые борются за чемпионство – «Шахтер» и «Динамо». Остальные прилично отстают. И со всеми можно играть. Например, мы проиграли «Александрии» 0:3, но при счете 0:1 не забили пенальти, а в начале второго тайма остались в меньшинстве. То есть, в целом игра была равная, хотя «Александрия» – бронзовый призер.

«Черноморцу», конечно, помешало то, что зимой ушли 9-10 человек. Мы оказались в ситуации, как у «Анжи» в РПЛ. Пришлось наигрывать связи в ходе сезона. Это непросто. Но уровень исполнительского мастерства, что в «Черноморце», что в других украинских командах приличный.

– А против «Динамо» и «Шахтера» совсем не было шансов?

– Мне лично, по сути, не довелось сыграть против них. С «Шахтером» вышел на замену, провел на поле пару минут. Это не считается.

– В основе «Черноморца» так и не закрепились?

– Чаще выходил на замену. С первых минут вышел только один раз. Правда, три гола забил. Иногда выступал в роли палочки-выручалочки.

«СЛОЖНО ОТВЕТИТЬ, ЗАЧЕМ «ВОРСКЛА» УСТРОИЛА СВОЮ АКЦИЮ»

– Остаетесь в «Черноморце»?

– Изначально я подписывал контракт на полтора года, поэтому он продолжает действие. 1 июля лечу в Одессу, начинаю готовиться. Если не поступит более интересных предложений, проведу следующий сезон в «Черноморце».

– Какая у вас зарплата, если не секрет?

– Цифру не назову. Скажу только, что на шикарную жизнь тут не заработаешь.

– Вы сказали, что к вам в Одессе хорошо относятся. Но ведь не секрет, что в некоторых украинских регионах русских сейчас на дух не переваривают. Слышали какие-то обидные выкрики в свой адрес, например, во время гостевого матча против «Львова»?

– Честно говорю, ни одного инцидента! Людям на трибунах по барабану, что я из России… Они реагируют на тот футбол, который ты показываешь.

Ну а что касается матча во Львове… Мы там играли в конце февраля, было очень холодно, трибуны почти пустые. Может, при более солидной аудитории что-нибудь и произошло бы. Но тогда обошлось.

– Из ваших словах вытекает, что футбол на Украине – вне политики. Тем не менее, «Ворскла» недавно вышла на поле в маяках с антироссийскими лозунгами. Это сделали не болельщики, а игроки!

– Я видел эти кадры. Мне сложно ответить, зачем они провели эту акцию. Я таких вещей в футболе не понимаю. Как в «Черноморце» на это отреагировали, у ребят пока не спрашивал. Я же в отпуске. Но повторюсь: в мой адрес за время выступлений в украинской премьер-лиге не было ни одного упрека по поводу моего гражданства. У меня замечательные отношения со всеми игроками, с персоналом.

Мое мнение: столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем – почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых на Украине. Семья моей жены из этой страны. Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью.

Считаю, любой конфликт можно уладить. Надо только договариваться, а не заниматься провокациями. Тем более на спортивных соревнованиях. Поэтому недавнюю акцию грузинских футболистов мне тоже тяжело понять. Впрочем, это не мое дело. Пусть политики со всем этим разбираются. Мы лучше будем играть в футбол.

«ИЗ-ЗА ЛИМИТА ПРИШЛОСЬ ПОКИНУТЬ ЛАТВИЮ»

– Одесса вам нравится? Город-то весьма своеобразный.

– Одесса – очень красивый город. Центр потрясающий, легендарная Дерибасовская улица… Здесь классно, есть, где погулять. Много всяких кафе, ресторанчиков. Летней Одессой мне, правда, насладится не удалось. Но я знаю, что много туристов сюда приехало. Сейчас планирую меньше выбираться в центр, хочется куда-нибудь за город, на природу.

– За российским футболом следить успеваете?

– Слежу, конечно, читаю прессу. В курсе главных событий. Знаю, что приняли новый лимит на легионеров… У меня отрицательное отношение к любому лимиту. Раньше не понимал, о чем речь, пока сам не оказался легионером в Латвии, из-за чего, собственно, пришлось покинуть «Вентспилс». Хотя, мне все нравилось, мы чуть не стали чемпионами. Я там был игроком основного состава.

Но на 5 мест у нас было 15 легионеров, пришлось искать другую команду. Но я не понимаю ограничений. Какая разница, какой у тебя паспорт? Главное, чтобы чемпионат был интересным, а футбол качественным. В той же Латвии есть команды, которые по уровню не уступают украинским.

– Ракицкий после переезда с Украины очень удачно дебютировал в «Зените». Недавно московское «Динамо» пригласило из «Шахтера» Ивана Ордеца. Но в обратном направлении футболисты не едут… Не ощущаете себя белой вороной?

– Я не читаю украинскую прессу, что там обо мне пишут. Волнует только отношение команды и болельщиков – с этим все в порядке. В «личку» мне пишут люди с просьбой не уходить из «Черноморца». С тренерами у меня полное взаимопонимание… А все остальное меня не касается. Посмотрите, сколько грязи СМИ выливают на суперзвезд, на что мне жаловаться?

– Украинский парламент принял законы, ущемляющие права русскоговорящего населения. У вас с этим были сложности?

– Да вся Украина говорит по-русски! На улицах, в магазинах, везде тебя поймут. В западных регионах, да, преобладает украинская речь. Ну, так это всегда так было! Я в Одессе с ребенком гуляю во дворе, вокруг все русскоязычные. И родители учат русскому своих детей. А насчет законов… Не знаю, зачем их принимают. Есть трудности с тем, чтобы купить книжку на русском. В кино невозможно пойти, телевидение тоже на украинском. Смотришь, допустим, какую-нибудь спортивную передачу: что-то понимаешь, что-то – нет. Следил, кстати, за дебатами Зеленского с Порошенко. Какие-то фразы выхватывал.

– Вам предлагали взять украинское гражданство?

– Нет. Такое не обсуждалось.

– Вы сказали, что «Черноморец» нацелен сразу вернуться в премьер-лигу. Состав усилится?

– Мне звонил тренер, сказал, что 80 процентов коллектива сохранится. Задача – занять в первой лиге первое место. Одесса – футбольный город, наши фанаты очень сильно переживают за команду, у нас очень красивый стадион. Такой клуб должен быть представлен в элите, надо исправить случившееся недоразумение. И у нас для этого все есть.