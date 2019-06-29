Василий Павлов: На Украине никто ни разу не упрекнул, что я – россиянин - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 июня 2019 09:01ФутболАвгустин Александр

Василий Павлов: На Украине никто ни разу не упрекнул, что я – россиянин

Единственный российский легионер чемпионата Украины готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».

«ОБИДНО, КОГДА ТЕБЕ В РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ СТАВЯТ ТРИ ПЕНАЛЬТИ»

image-2720-1561647377

28-летний нападающий пару лет назад стал участником футбольного реалити-шоу на российском ТВ. По итогам проекта Павлов был выбран клубом «Аланьяспор», однако контракт с турками не заключил и провел сезон-2017/18 в красногорском «Зорком». Ну а в начале этого года, вскоре после того, как редким украинским легионером РПЛ стал Ярослав Ракицкий, Василий отправился в обратном направлении – из России на Украину, в Одессу. С учетом политической обстановки, этот трансфер, безусловно, стал сенсацией.

В чемпионате Украины-2018/19 Павлов принял участие в 15 матчах и забил три гола («Десне», «Олимпику» и «Карпатам»). В том числе он выходил на поле в двух стыковых встречах с «Колосом» из Ковалевки за сохранение прописки в элитном дивизионе. К сожалению, «Черноморец» уступил – 0:0, 1:3 – и вылетел в первую лигу.

– Как прошел ваш первый сезон в одесском клубе? – вопрос Павлову.
– Когда ехал на Украину, конечно, испытывал волнение. Сами понимаете, почему. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.

Вот только спортивный результат подкачал. В концовке регулярного чемпионата выдали удачную серию, из шести матчей выиграли четыре. Но этого не хватило, чтобы покинуть зону стыков. А там творился бардак. Дома должны были побеждать, но не использовали моменты. В гостях же в наши ворота поставили… три пенальти! Три, представляете?! Один удар вратарь отразил, но в итоге уступили 0:2. Было очень обидно.

Такая развязка смазало все впечатление. Мы не собирались вылетать из премьер-лиги. Теперь постараемся как можно быстрее вернуться.

– В России вы поиграли за разные команды в разных лигах. Уровень футбола на Украине выше или ниже?
– В нашей премьер-лиге я не провел ни одного матча, поэтому сложно сравнивать. Ну а Украина… Там есть два клуба, которые борются за чемпионство – «Шахтер» и «Динамо». Остальные прилично отстают. И со всеми можно играть. Например, мы проиграли «Александрии» 0:3, но при счете 0:1 не забили пенальти, а в начале второго тайма остались в меньшинстве. То есть, в целом игра была равная, хотя «Александрия» – бронзовый призер.

«Черноморцу», конечно, помешало то, что зимой ушли 9-10 человек. Мы оказались в ситуации, как у «Анжи» в РПЛ. Пришлось наигрывать связи в ходе сезона. Это непросто. Но уровень исполнительского мастерства, что в «Черноморце», что в других украинских командах приличный.

– А против «Динамо» и «Шахтера» совсем не было шансов?
– Мне лично, по сути, не довелось сыграть против них. С «Шахтером» вышел на замену, провел на поле пару минут. Это не считается.

– В основе «Черноморца» так и не закрепились?
– Чаще выходил на замену. С первых минут вышел только один раз. Правда, три гола забил. Иногда выступал в роли палочки-выручалочки.

«СЛОЖНО ОТВЕТИТЬ, ЗАЧЕМ «ВОРСКЛА» УСТРОИЛА СВОЮ АКЦИЮ»

1555863537_0_0_960_720_1440x900_80_0_1_dc00dcc3d89dacff8e6c03fc6765437f

– Остаетесь в «Черноморце»?
– Изначально я подписывал контракт на полтора года, поэтому он продолжает действие. 1 июля лечу в Одессу, начинаю готовиться. Если не поступит более интересных предложений, проведу следующий сезон в «Черноморце».

– Какая у вас зарплата, если не секрет?
– Цифру не назову. Скажу только, что на шикарную жизнь тут не заработаешь.

– Вы сказали, что к вам в Одессе хорошо относятся. Но ведь не секрет, что в некоторых украинских регионах русских сейчас на дух не переваривают. Слышали какие-то обидные выкрики в свой адрес, например, во время гостевого матча против «Львова»?
– Честно говорю, ни одного инцидента! Людям на трибунах по барабану, что я из России… Они реагируют на тот футбол, который ты показываешь.

Ну а что касается матча во Львове… Мы там играли в конце февраля, было очень холодно, трибуны почти пустые. Может, при более солидной аудитории что-нибудь и произошло бы. Но тогда обошлось.

– Из ваших словах вытекает, что футбол на Украине – вне политики. Тем не менее, «Ворскла» недавно вышла на поле в маяках с антироссийскими лозунгами. Это сделали не болельщики, а игроки!
– Я видел эти кадры. Мне сложно ответить, зачем они провели эту акцию. Я таких вещей в футболе не понимаю. Как в «Черноморце» на это отреагировали, у ребят пока не спрашивал. Я же в отпуске. Но повторюсь: в мой адрес за время выступлений в украинской премьер-лиге не было ни одного упрека по поводу моего гражданства. У меня замечательные отношения со всеми игроками, с персоналом.

Мое мнение: столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем – почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых на Украине. Семья моей жены из этой страны. Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью.

Считаю, любой конфликт можно уладить. Надо только договариваться, а не заниматься провокациями. Тем более на спортивных соревнованиях. Поэтому недавнюю акцию грузинских футболистов мне тоже тяжело понять. Впрочем, это не мое дело. Пусть политики со всем этим разбираются. Мы лучше будем играть в футбол.

«ИЗ-ЗА ЛИМИТА ПРИШЛОСЬ ПОКИНУТЬ ЛАТВИЮ»

41401502_1012982602237866_1231440535065975326_n

– Одесса вам нравится? Город-то весьма своеобразный.
– Одесса – очень красивый город. Центр потрясающий, легендарная Дерибасовская улица… Здесь классно, есть, где погулять. Много всяких кафе, ресторанчиков. Летней Одессой мне, правда, насладится не удалось. Но я знаю, что много туристов сюда приехало. Сейчас планирую меньше выбираться в центр, хочется куда-нибудь за город, на природу.

– За российским футболом следить успеваете?
– Слежу, конечно, читаю прессу. В курсе главных событий. Знаю, что приняли новый лимит на легионеров… У меня отрицательное отношение к любому лимиту. Раньше не понимал, о чем речь, пока сам не оказался легионером в Латвии, из-за чего, собственно, пришлось покинуть «Вентспилс». Хотя, мне все нравилось, мы чуть не стали чемпионами. Я там был игроком основного состава.

Но на 5 мест у нас было 15 легионеров, пришлось искать другую команду. Но я не понимаю ограничений. Какая разница, какой у тебя паспорт? Главное, чтобы чемпионат был интересным, а футбол качественным. В той же Латвии есть команды, которые по уровню не уступают украинским.

– Ракицкий после переезда с Украины очень удачно дебютировал в «Зените». Недавно московское «Динамо» пригласило из «Шахтера» Ивана Ордеца. Но в обратном направлении футболисты не едут… Не ощущаете себя белой вороной?
– Я не читаю украинскую прессу, что там обо мне пишут. Волнует только отношение команды и болельщиков – с этим все в порядке. В «личку» мне пишут люди с просьбой не уходить из «Черноморца». С тренерами у меня полное взаимопонимание… А все остальное меня не касается. Посмотрите, сколько грязи СМИ выливают на суперзвезд, на что мне жаловаться?

– Украинский парламент принял законы, ущемляющие права русскоговорящего населения. У вас с этим были сложности?
– Да вся Украина говорит по-русски! На улицах, в магазинах, везде тебя поймут. В западных регионах, да, преобладает украинская речь. Ну, так это всегда так было! Я в Одессе с ребенком гуляю во дворе, вокруг все русскоязычные. И родители учат русскому своих детей. А насчет законов… Не знаю, зачем их принимают. Есть трудности с тем, чтобы купить книжку на русском. В кино невозможно пойти, телевидение тоже на украинском. Смотришь, допустим, какую-нибудь спортивную передачу: что-то понимаешь, что-то – нет. Следил, кстати, за дебатами Зеленского с Порошенко. Какие-то фразы выхватывал.

– Вам предлагали взять украинское гражданство?
– Нет. Такое не обсуждалось.

– Вы сказали, что «Черноморец» нацелен сразу вернуться в премьер-лигу. Состав усилится?
– Мне звонил тренер, сказал, что 80 процентов коллектива сохранится. Задача – занять в первой лиге первое место. Одесса – футбольный город, наши фанаты очень сильно переживают за команду, у нас очень красивый стадион. Такой клуб должен быть представлен в элите, надо исправить случившееся недоразумение. И у нас для этого все есть.

57472012_2164619760325751_5664589974655461414_n

28/06 12:30Футбол
Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимитПрославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
26/06 13:00Хоккей
Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
25/06 19:30Хоккей
Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.
27/06 18:00Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф«Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
28/06 20:10ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/06 13:30Хоккей
Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛЭто Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно?
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
27/06 21:15Футбол
Захват с юга: «Краснодар» вслед за «Ростовом» обыграл московского грандаВо втором матче предсезонного турнира в Австрии «быки» взяли верх над ЦСКА
26/06 11:30Хоккей
Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.
27/06 16:00Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
28/06 09:00Хоккей
Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
27/06 08:00Футбол
Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛИзвестный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
28/06 08:45Хоккей
Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
08:35 Хоккей «Вегас» обменял Миллера в «Баффало»
08:26 Футбол Сергей Балахнин: Полоз – не тот игрок, которого нужно просматривать
08:19 Футбол Эдгарс Гаурачс: «Торпедо» не надо было приглашать Лебеденко
07:58 Футбол Айртон вернулся в общую группу «Спартака»
07:48 Футбол Лионель Месси: Это не лучший Кубок Америки для меня, но хорошо играть на таких полях – сложно
07:41 Футбол Серхио Агуэро: Аргентина прибавила в последних матчах
07:32 Баскетбол Елена Беглова: Отдадим все силы ради победы над Белоруссией, потому что мы этого достойны
07:24 Баскетбол Олаф Ланге: Вадеева рано набрала фолов и весь матч провела под этой угрозой
07:15 Футбол Лионель Месси: У Аргентины не возникло проблем в обороне в матче с Венесуэлой
06:40 Футбол Колумбия проиграла Чили по пенальти в ¼ финала Кубка Америки
01:40 Футбол «Боруссия» объявила о возвращении Хуммельса
01:16 Футбол Гол Зунгу помог ЮАР обыграть Намибию
01:11 Футбол «Реал» нашел третьего вратаря в «Алавесе»
00:55 Футбол Глушаков может перейти в «Ахмат»
00:41 Футбол Фролов перешел в «Сочи»
00:35 Футбол Бразилия с 1998 года не проигрывает дома Аргентине
00:11 Баскетбол ЦСКА может вернуть Дилэйни в Россию
00:01 Футбол Аргентина победила Венесуэлу и сыграет в полуфинале Кубка Америки с Бразилией
23:51 Гандбол Игрок «Астраханочки» завершила карьеру в 27 лет
23:45 Футбол Венесуэла – Аргентина. Ло Чельсо увеличил отрыв «альбиселесте» (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика