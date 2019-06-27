Захват с юга: «Краснодар» вслед за «Ростовом» обыграл московского гранда

После первого тура таблица австрийского «телетурнира» выглядит непривычно. Впереди с тремя очками – «Ростов» и «Краснодар», за ними с нулем – ЦСКА и «Спартак».

ГАЛИЦКИЙ В КОМПАНИИ С ЧЕРЧЕСОВЫМ

Накануне владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был замечен среди зрителей стартового матча турнира между «Ростовом» и «Спартаком». Доподлинно неизвестно, много ли нюансов в игре будущих соперников босс зелено-черных разглядел, но какую-то полезную информацию определенно получил. А еще больше такой информации он наверняка почерпнул из общения со Станиславом Черчесовым. Главный тренер российской сборной, нацепив темные очки, составил компанию Галицкому при просмотре матча «Краснодар» – ЦСКА. Причем Станислав Саламович, все те 10-15 секунд, что его держала в объективе телекамера, о чем-то оживленно рассказывал собеседнику. Сергей Николаевич при этом не проронил ни слова.

Внимательно смотреть и переваривать полученную информацию – такова основная задача на предсезонном турнире не только у тренерских штабов. Руководителям клубов и менеджерам тоже необходимо понимать, насколько успешными были приобретения. И если в этом возникают сомнения, нужно стараться оперативно исправить трансферные погрешности.

Впрочем, пока с представлением новичков широкой публике наставники обоих клубов не спешат. Рулевому «армейцев» Виктору Гончаренко особо и презентовать-то пока некого. А Мурад Мусаев из всей возникшей в его команде «голландской диаспоры» (имеются в виду футболисты, пришедшие из чемпионата этой страны) включил в заявку – и в стартовый состав – лишь опорного хавбека Юнеса Намли.

Откровенно говоря, пока понять возможности этого рослого игрока с датским паспортом не удалось. Намли много перемещался в середине поля, но с мячом встречался нечасто – уж точно реже, чем его напарник по опорной зоне и еще один новобранец «быков» Руслан Камболов. Игрок российской сборной, как показалось, быстро почувствовал себя своим в «Краснодаре». Думается, не случайно Мусаев в перерыве заменил именно Камболова, которого не было смысла подвергать дальнейшей проверке. А вот Намли вышел и на второй тайм.

В том, что игра не будет носить дружеского характера, можно было убедиться уже на стартовом отрезке. У арбитра были все основания показать желтую карточку Ивану Облякову, руками остановившему убегавшего от него Вандерсона, а также Дмитрию Скопинцеву, ринувшемуся в чрезмерно жесткий стык с вытянутой ногой. А в середине тайма уже самому Скопинцеву врачи «морозили» ногу, пока за линией ворот медштаб ЦСКА бинтовал разбитую в кровь голову Виктора Васина.

ЕФРЕМОВ «СЫГРАЛ» ФЕРНАНДЕСА. ВЛАШИЧА – НЕ СМОГ НИКТО

Изначально, кстати, не планировалось, что Васин сыграет в центре обороны вместе с Никитой Черновым и Кириллом Набабкиным: Чернов значился в резерве. Однако вышел на поле с первых минут. В отсутствие Марио Фернандеса правую бровку пришлось закрывать Дмитрию Ефремову, и универсал красно-синих выглядел весьма недурно, регулярно нагнетая напряжение в чужой штрафной, а не только на своей «территории ответственности». Именно Ефремов должен был открыть счет на 23-й минуте, когда головой замыкал нацеленную передачу от Федора Чалова. Однако голкипер южан Матвей Сафонов успел вскинуть руку и перевести мяч на угловой. Коих «армейцы» до перерыва подали, наверное, с десяток.

На левом фланге у ЦСКА после тяжелой травмы, полученной Георгием Щенниковым, похоже Хердур Магнуссон становится незаменимой фигурой. А вот в центральной зоне отсутствие травмированного на молодежном Евро Николы Влашича сказывается куда более серьезно. Без хорвата атаки красно-синих не столь разнообразны и резки, как ни старались их разгонять и «разукрасить» Обляков, Яка Бийол и привлеченный из молодежного состава Константин Марадишвили.

Угловые, как уже было сказано, в больших количествах подавали москвичи, а забить после розыгрыша этого «стандарта» удалось «Краснодару». Уже в добавленное к первому тайму время Вандерсон навесил в центр штрафной, где Александр Мартынович выиграл борьбу у Бийола и рикошетом от штанги отправил мяч в ворота.

Традиционная для подобных матчей череда замен, начавшаяся в перерыве и продолжавшаяся по ходу второго тайма, пожалуй, в большей степени пошла на руку команде Мусаева. Разумеется, нельзя не отметить дебют в составе ЦСКА хорватского защитника Звонимира Шарлии, контракт с которым вот-вот должен быть подписан. Но куда ярче проявили себя молодые игроки «Краснодара», заполонившие более половины состава команды во второй половине встречи. В одном из эпизодов после штрафного удара и рикошета лишь мастерство и реакция Игоря Акинфеева спасли красно-синих от второго пропущенного мяча.

Теперь на турнире – пауза до воскресенья. В последний день июня мы станем свидетелями сразу двух дерби – южного и главного российского.

Предсезонный турнир в Австрии. 1-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Мартынович, 45+1

«Краснодар»: Сафонов – Стоцкий (Петров, 63), Мартынович (к) (Фьолусон, 46), Бородин (Грицаенко, 44), Скопинцев (Гогличидзе, 55) – Камболов (Сперцян, 46), Намли (Черников, 63) – Сулейманов (Григорян, 63), Уткин (Голубев, 46), Вандерсон (Халназаров, 46) – Ари (Игнатьев, 46)

ЦСКА: Акинфеев – Ефремов, Набабкин (Аванесян, 66), Васин (Шарлия, 46), Н.Чернов, Магнуссон – Бийол (Янов, 66), Обляков (Н’Диайе, 66), Марадишвили – Нисимура (Востриков, 75), Чалов (Кучаев, 66)

Предупреждения: Аванесян, 76

Судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия)

27 июня. Пеллау. Стадион «Шпортплац ТСВ Пеллау»

Положение команд: Ростов – 3 очка. Краснодар – 3. ЦСКА – 0. Спартак – 0

Во втором туре (30 июня) встречаются: Краснодар – Ростов, Спартак – ЦСКА