Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимит! Прославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.

«ПЛАТИТЬ ЗА ПРОСМОТР РПЛ – АБСУРД»

– Свежая новость – телевещатель РПЛ поднял цены на просмотр матчей в интернете. Разовые трансляции подорожали в два раза, пакет – примерно на треть. О чем это говорит?

– Финансовые вопросы – особый случай. У кого есть возможность влиять на ценообразование, тот руководствуется своей выгодой. Конечно, можно стоять с калькулятором в магазине и смотреть, как все дорожает. Но не нам сейчас это обсуждать, и ничего наши разговоры не решат. Никто цены уже не понизит.

– Но сколько раз говорилось, что футбол должен помогать отвлекаться от проблем, выполняя социальную роль…

– Если помните, несколько лет назад руководитель нашего государства, выясняя, является ли показ футбола по телевидению социальным явлением или коммерческим, решил оставить бесплатный показ матчей, а на платные каналы отдавать только часть. Ведь давно известно, что каждый второй гражданин страны смотрит дома телевизор: фильмы, ток-шоу, новости и спорт в том числе. Так вот, я считаю, что с таким количеством рекламы о платном телевидении вообще не должно идти речи! Ведь на платном канале реклама не пропадает. Поэтому абсолютно уверен: когда столько людей живет далеко не самым лучшим образом, за просмотр футбола они платить не должны.

– Тем более уровень нашего чемпионата в последние годы не растет.

– Вот-вот. Понимаю, у нас играли бы «Барселона» с «Реалом», тогда еще ладно… Вот я в последние годы смотрю, в основном, «Спартак». И вместо удовольствия на нервной почве крою матом так, что приходится запираться в кабинете. Скандалю сам с собой. Игра безобразная. А за нее еще и платить.

Сколько радости футбол принес в 18-м году. Сборная играла прекрасно, сделала всех счастливыми. Играть-то мы умеем, значит. Я жду, когда в нашем чемпионате мы действительно посмотрим футбол уровня итальянского или английского. Ведь смогла же сборная, пусть и один раз, превзойти испанцев. Тогда можно хотя бы задуматься о том, чтобы просить за просмотр деньги.

– Многие важнейшие матчи РПЛ бесплатно посмотреть невозможно. Это проблема?

– В том-то и дело. Люди хотят смотреть «Спартак» – «Зенит», «Спартак» – ЦСКА, «Спартак» – «Локомотив». Никто не будет спорить, что «Спартак» остается народной командой. Разве правильно делать просмотр платным?

«ЭТО КАК ЖЕ НАДО НЕ УВАЖАТЬ СВОЮ СТРАНУ…»

– Вроде бы хотят однажды вывести платежи правообладателя клубам РПЛ на какой-то иной уровень, приближенный к европейским стандартам. Тогда и деньги на звезд появятся.

– Это смешно. Доходы от телевидения у нас никогда не позволять клубам покупать на них сильных игроков, как Халк или Вагнер. Про легионеров вообще отдельный разговор. Исполком принял просто бездумное решение о новом лимите! Даже не знаю, как члены исполкома, большинство которых сидят в нем десятилетиями, из года в год принимают губительные решения. Вот их не меняют из года в год, так как они просто поддакивают и голосуют, как велят.

Как можно было принять такой лимит?! Я могу понять владельцев клубов, тренеров, которым такое решение может быть выгодно ради достижения сиюминутного результата. Легионерами выигрывать – это не своих воспитывать. Будет почет и слава, заработки… Но, как же сборная, о которой обязан думать РФС?

– Какой лимит вы сами видите оптимальным?

– Не более трех иностранцев. Остальные должны играть наши. Нам надо думать о сборной. Мы воспитываем и оплачиваем чужих футболистов, а не своих. Это просто кошмар. Я даже говорю об этом с трудом. Мне хочется плакать. И бросить перчатку, вызвать на дуэль членов исполкома, которые проголосовали за такой лимит!

Как они могут так не уважать свою страну, а заниматься сиюминутными благами?..