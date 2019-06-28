Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашки - Советский спорт
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28 июня 2019 22:11ФутболФедоровский Александр

Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашки

На предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.

Но это не значит, что команды отдыхают - тренировки проходят каждый день. «Спартак» в этом смысле не является исключением и потому мы решили заглянуть на вечернюю тренировку команды в одной из австрийских деревушек с непроизносимым названием.

Жара в Австрии неумолима. Если утром погода еще куда ни шло, то после полудня и до самого вечера настоящая жаровня. Стадиончик, на котором тренируются красно-белые, весьма уютный. С одной стороны, как говорят у нас, располагается частный сектор, а с другой довольно густой сосновый бор, где вовсю оттягиваются соловьи. Но соловьи еще не знают, что совсем скоро их заглушат вопли Георгия Джикии и Андрея Ещенко. Это значит, что «Спартак» приехал и тренировка началась.

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Формат стандартный: 15 минут свободной съемки, и прессу вежливо просят удалиться. Сама тренировка длится чуть более часа. Завтра будут предыгровые занятия. Напомним, что 30 июня «Спартак» проведет свой второй матч на турнире и сыграет против ЦСКА, который, как и «Спартак», пока очков не набирает.

Олег Кононов руководит процессом игры в касание стоя чуть в сторонке, основные команды игрокам раздают помощники главного тренера. А команды просты - состав разбивается на так называемых «молодых» и «старых», причем к первым отправляется Зе Луиш, и стоит задача сделать как можно больше передач, пока «гоняла» внутри круга носится с целью мяч отобрать. По внезапному сигналу Олега Кононова все игроки сбиваются в кучи для жарких обнимашек. Кто не успел примкнуть к объятиям, тот проиграл. Если не удается забивать голы, то репетиции празднования будущих голов запретить было бы кощунственно. И в этом «Спартак» точно чемпион, так как игроки обнимаются и празднуют с неподдельным жаром.

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- Два касания можно, два! - командует Кононов. - До двадцати передач сделать стараемся!

Получается поменьше, но в целом неплохо. Даже весело.

- Восемь по два! Восемь по два! - звучит команда помощника.

- Это на каком языке, я не понял? - недоумевает Джано Ананидзе. - Восемь по два - это вообще что?

А потом мы удивляемся, что в игре «Спартака» есть определенные шероховатости. Тут бы с арифметикой для начала разобраться, а вы говорите футбол.

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