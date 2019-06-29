Кубок Америки: Бразилия дождалась встречи с Аргентиной в полуфинале

Скалони попал в яблочко

Нынешний Кубок Америки не ругают громко, но все же журят за отсутствие сенсаций. Из групп в плей-офф, мол, вышли все те сборные, которым это и «полагалось» по статусу. А где же интрига? Где «кровавая» развязка с принесенным в жертву фаворитом, не сумевшим выбраться из амазонских джунглей группового этапа?

Так-то оно так, но предварительную стадию «Копы» совсем уж скучной никак не назовешь. Разве не ставила экспериментальная сборная Японии на грань поражения Уругвай, отщипнув в итоге у команды Оскара Табареса два очка? Разве не удержала всеми правдами и неправдами (среди последних – три отмененных бразильских гола, причем один – совершенно незаслуженно) нулевую ничью с хозяевами турнира скромная Венесуэла? Ну и, наконец, неужели не пощекотала всем болельщикам нервы сборная Аргентины, лишь в последний момент, обыграв совсем не топовый Катар, пробившаяся в плей-офф?

Да и сама кубковая стадия Кубка Америки накануне стартовала с настоящего триллера. Подопечные Тите так и не сумели взломать оборону упертого Парагвая и вынуждены были выгрызать пропуск в полуфинал в серии пенальти. Где свое веское слово сказал голкипер пентакампеонов и «Ливерпуля» Алиссон.

В пятницу вечером можно было ожидать сенсаций и от поединка венесуэльцев с аргентинцами. Команда двух Лионелей – Скалони и Месси – на этом турнире, похоже, так и не определилась, кто из них главнее, причем не на поле, где вопросов не возникает, а на скамейке и в раздевалке. Оттого номинальный наставник и тасует с дрожью в руках колоду стартового состава, стремясь найти счастливое сочетание партнеров для тезки-звезды.

На сей раз Скалони предпринял очередной нестандартный ход, вернув в центр обороны Хермана Пеццелью, а Хуана Фойта, игравшего на этой позиции в прошлом поединке с Катаром, сдвинув на правый фланг. В средней линии тоже не обошлось без рокировок: постоянно выходившего на фланге Джованни Ло Чельсо сменил Маркос Акунья.

Впрочем, следует отдать должное 41-летнему наставнику «альбиселесте»: с кандидатурой ударного форварда-спасителя нации он попал в самое яблочко! В этой роли наилучшим образом проявил себя вовсе не Анхель Ди Мария, и не Пауло Дибала, которые уже второй матч кряду начали на скамейке запасных.

Лаутаро Мартинес – именно так зовут героя Аргентины на последней неделе июня. Не кто иной как форвард миланского «Интера» забил быстрые мячи Катару, а теперь и Венесуэле. А ведь не случись их, Месси и компания могли бы мучиться на поле, стараясь пробить оборону соперника, и еще не факт, что результат получился бы положительным.

Рондон и Чансельор не остановили Аргентину

В поединке с Катаром Мартинес в самом дебюте встречи превратил в гол кошмарную ошибку защитника, подарившего ему мяч у своих ворот, а ворота венесуэльцев поразил на исходе десятой минуты. После подачи Месси от углового флага и удара Серхио Агуэро 21-летний нападающий изящно пяткой скорректировал траекторию мяча, поставив голкипера соперника Вилькера Фариньеса в безвыходное положение.

В компенсированное время первого тайма (а колумбийский арбитр Вильмар Ролдан Перес добавил аж четыре минуты, поскольку дважды брал паузу для консультаций с бригадой видеопомощников) Мартинес мог оформить дубль. Но лишь на мгновение запоздал на прострел Акуньи слева, позволив Роберто Росалесу вынести мяч на угловой.

В остальном первая половина встречи запомнилась чрезмерно жесткой борьбой, обернувшейся пятью желтыми карточками. Одна из них досталась хорошему знакомому российских болельщиков Хосе Саломону Рондону, который и в атаке толком не мог проявить себя, и помогая своим защитникам, больше напоминал слона в посудной лавке.

Незадолго до перерыва обратил на себя внимание другой игрок венесуэльской сборной, недавно выступавший в РПЛ. Речь о защитнике Джоне Чансельоре, в позапрошлом сезоне игравшем за «Анжи». Высокорослый центрбек пришел в штрафную аргентинцев на розыгрыш углового и даже сумел выиграть верховую борьбу, но его удар пришелся выше перекладины.

Второй тайм начался с бодрящего звона штанги – это неугомонный Мартинес сделал очередной заход на дубль и на свой третий мяч на этом турнире. Аргентина все делала правильно, стремясь удвоить преимущество в счете, чтобы избежать нервной концовки. Тем более что никакого особого игрового превосходства, особенно в позиционном нападении и владении мячом, команда Скалони не имела.

В середине второй половины отменно потрудившегося Лаутаро заменили, но Венесуэла и до этого начала организовывать что-то внятное в атаке – особенно левым флангом. Несколько раз Фойту или Николасу Отаменди лишь в подкатах возле лицевой линии удавалось заблокировать потенциально опасные прострелы и прорывы соперника.

Казалось, игра входит в фазу той самой качельной концовки, которая может обернуться любыми сюрпризами, но грубая ошибка Фариньеса уничтожила интригу. Голкипер венесуэльцев неудачно отразил удар Агуэро с линии штрафной, и Ло Чельсо, вышедший на замену пятью минутами ранее, спокойно закатил мяч в ворота.

Так Аргентина тихой сапой пробралась в полуфинал Кубка Америки, где во вторник, 2 июля в Белу-Оризонти сыграет с хозяевами турнира бразильцами.

Terminou o segundo jogo das quartas de final da #CopaAmerica. A 🇦🇷 conseguiu passar para as semifinais com 40% da posse de bola. Mais estatísticas aqui: https://t.co/oipneblVtv pic.twitter.com/pbcRLuNvjL — Copa América (@CopaAmerica) 28 июня 2019 г.

Кубок Америки. 1/4 финала

Венесуэла – Аргентина – 0:2 (0:1)

Голы: Л.Мартинес (Агуэро), 10. Ло Чельсо, 74

Венесуэла: Фариньес – Эрнандес, Чансельор, Дель Пино (Сотельдо, 56), Росалес (Сейхас, 83) – Морено – Мурильо, Эррера, Ринкон, Мачис (Х.Мартинес, 71) – Рондон

Аргентина: Армани – Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико – Паредес – Акунья (Ло Чельсо, 68), Месси (к), Де Пауль – Агуэро (Дибала, 85), Л.Мартинес (Ди Мария, 64)

Предупреждения: Ринкон, 12. Эррера, 15. Л.Мартинес, 16. Акунья, 42. Рондон, 44. Сотельдо, 90+5

Судья: Ролдан Перес (Колумбия)

28 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана»