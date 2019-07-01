Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяц - Советский спорт
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01 июля 2019 12:17ФутболАвгустин Александр

Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяц

Подготовку к новому сезону начинают не только российские клубы. Например, голландский «Витесс», за который выступает 24-летний защитник сборной России.

«О ПЕРЕХОДЕ В ДРУГОЙ КЛУБ НЕ ДУМАЮ»

– Прошлый сезон завершился для «Витесса» завершился не лучшим образом – поражением от «Утрехта» в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Команда за время отпуска успела отойти от этой неудачи?
– Мне кажется, все ребята вернулись из отпуска в отличном расположении духа. После поражения от «Утрехта» была обида. Мы же ставили задачу выйти в еврокубки. Но сейчас о тех матчах никто не вспоминает. Это футбол. Сегодня проиграл – завтра выиграл. Надо смотреть вперед. Мы так и делаем. Думаем о том, как пробиться в Лигу Европы в новом сезоне.

– На прошлой неделе Алексей и Василий Березуцкие были утверждены в должностях помощников Леонида Слуцкого. Ранее у братьев официального статуса не было.
– Мы об этом знали заранее, просто в СМИ написали только сейчас. А официальный статус у Березуцких был, вы неправильно сформулировали. Просто с января они отвечали за защиту, а теперь их полномочия расширятся. Алексей и Василий – полноценные помощники Леонида Викторовича.

– А что с вашим контрактом? Собираетесь продлевать?
– Соглашение продолжает действовать. Условия – старые. О продлении пока говорить рано.

– Но вы точно остаетесь в «Витессе»? Ходили слухи, что можете сменить клубную прописку…
– Ничего нельзя исключать. Летом часто поступают разные предложения. Но на данный момент я игрок «Витесса». Мой контракт рассчитан до 2021 года. И я полностью сосредоточен на своей нынешней команде.

– А какие, если не секрет, вам поступали предложения? В Россию звали?
– Конкретики никакой нет. В прессе мелькают новости, но ни мне, ни моему агенту официальных запросов не поступало. А слухи я не комментирую.

«НАШ НОВЫЙ ЗАЩИТНИК ИЗ ПСВ ОЧЕНЬ ТЕХНИЧНЫЙ»

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– Летом общались со Слуцким?
– Нет. Отдельного разговора не было. А повод?

– Например, убедиться, что главный тренер по-прежнему видит в вас игрока стартового состава.
– Это будет понятно по сборам и контрольным матчам. В «Витессе» сейчас серьезная конкуренция, придется очень постараться, чтобы сохранить место в основе. Буду выкладываться по максимуму, а там посмотрим.

– Кто конкурент на вашей позиции?
– Он есть. И это нормально. Расслабиться не дает (смеется).

– Что за новички пришли в команду?
– Думаю, процесс комплектования еще не завершен. Но уже можно выделить форварда из «Лидса». Еще центрального защитника Томаша Гаека из чешской «Виктории». Есть и другой новый игрок в центр обороны – парень из ПСВ. С ним уже сам потренировался. Техничный, должен нас усилить. Думаю, остальные новички тоже придутся ко двору, быстро впишутся в коллектив.

«ДВУХ ТЫСЯЧ ЕВРО В МЕСЯЦ НА ЖИЗНЬ ХВАТИТ»

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– Перед тем, как вам позвонить, мы изучили, что о «Витессе» пишут болельщики. Прокомментируете некоторые высказывания?
– Да, без проблем.

– Вот что говорит один фанат: «Слуцкий – хороший тренер, но с такой центральной защитой, далеко не уедешь».
– Я не согласен. Один центр нас покинул – на его место купили двух новых. Да и не сказал бы, что это амплуа в «Витессе» было проблемным в прошлом сезоне. Да, в некоторых моментах, особенно в концовках матчей, не хватало концентрации. Но не защитникам, а всей команде. Мы же все вместе отвечает за результат. Так нас настраивают тренеры.

– Другой фанат недоумевает: «Откуда в команде столько травм? Может, тренировочный процесс какой-то неправильный?».
– Почему мы регулярно теряем из-за различных повреждений игроков, я сам не понимаю. Но дело точно не в тренировках. Да, предсезонка у Слуцкого тяжелая, интенсивная, бывает, работаем по 2-3 раза в день. Однако в любом серьезном клубе такое практикуется. И хорошая функциональная база должна, наоборот, минимизировать число травм. Посмотрим, как будет в предстоящем сезоне. График будет не очень плотный, мы же не участвуем в еврокубках.

– Недавно Слуцкий признался, что для жизни ему хватает пяти тысяч евро в месяц. А сколько нужно вам?
– Думаю, в эти пять тысяч Леонид Викторович включил оплату жилья и расходы на машину. Голландия – недешевая страна. А мне самому хватит и двух тысяч.

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– Но теперь, после женитьбы, расходов наверняка прибавится.
– Это точно (смеется).

– Как, кстати, провели медовый месяц?
– Да какой там месяц… Перед свадьбой у меня разболелся зуб. Поэтому полотпуска провалялся, никуда сходить не мог, было очень некомфортно. Вся эта канитель началась за день до женитьбы, и пошло-поехало…

– То есть, женились с зубной болью?
– Ну, в общем, да. Потом, когда зуб удалили, еще долго мучился. Так что медовый месяц получился скомканным.

– После свадьбы поменяли место жительства?
– Нет, живу там же. Теперь – с женой. У меня просторно.

«ЕСЛИ БЫ ОТ МЕНЯ ЗАВИСЕЛО, ПОЗВАЛ БЫ В «ВИТЕСС» КОМЛИЧЕНКО»

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– Вернемся к футболу. В мае в голландской прессе обсуждались планы объединить местный чемпионат с бельгийским. Как вам такая идея? Вон, в РПЛ тоже могут пригласить клубы из ближнего зарубежья…
– Про премьер-лигу мне сложно судить, а в Голландии я бы не отказался, чтобы турнир усилили клубы вроде «Андерлехта» или «Брюгге». Идея отличная. Другое дело, как ее реализовать. Какие квоты будут у двух стран? Как будет проходить отбор в еврокубки? Мне кажется, все это довольно сложно.

– 3 июля «Витесс» проведет первый контрольный матч. Будут новые тактические схемы?
– Да нет, обычно первая игра – втягивающая. Футболисты выходят на поле в разной готовности, после недельных тренировок. А без свежести экспериментировать сложно. Постепенно будем нащупывать старые связи.

– Один из ваших одноклубников Мартин Эдегор попал в символическую сборную по опросу пользователей компьютерной игры ФИФА. Норвежец заслужил?
– В прошлом сезоне Мартин был нашим лидером, забил много важных мячей. Он может в одиночку создать опасный момент. Классный атакующий полузащитник. Но в «Витессе» его не будет. Срок аренды из «Реала» закончился – Мартин перейдет в другой клуб. Надеюсь, это будет большая команда.

– А есть замена Эдегору? Креативщик с таким же богатым арсеналом?
– Найдется. Уверен, наш тренерский штаб придумает, как компенсировать эту потерю.

– Может, позовете Николая Комличенко – лучшего бомбардира чешского чемпионате, откуда вы сами перебирались в «Витесс»?
– (Смеется.) Если бы от меня зависело, я бы, не исключено, и позвал бы Николая. Но решать клубу, селекционерам, Слуцкому. Вопрос не по адресу.

– Но вы допускаете, что русская колония в «Витессе» будет расширяться?
– Конечно, приятно играть в одной команде с соотечественниками. Помните, как русская пятерка всех рвала в 90-е в хоккейном «Детройте»? Но опять же – я не отвечаю за трансферы. Мое дело – доказывать тренерам свою необходимость команде.

«ОТ УЧАСТИЯ В ИЮНЬСКИХ МАТЧАХ СБОРНОЙ НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ»

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– А болельщики? Их любовь вы уже завоевали?
– Мне кажется, ко мне хорошо относятся. Ни разу обидных выкриков в свой адрес не слышал. Пару раз после неудачных матчей люди подходили, задавали вопросы. И это нормально. А еще чаще болельщики после игр благодарят. Даже если что-то не получается, как, например, в концовке матча с ПСВ, когда мы упустили победу и сыграли 3:3. Если ты полностью выкладываешься, бьешься изо всех сил до последней секунды, тебе простят любые ошибки. Тут такое отношение к футболу. Есть вещи важнее результата.

– Не можем не спросить о сборной. Весной вас пригласили на сборы, а вот на июньские матчи – нет. Из-за плей-офф в Голландии?
– Не знаю. В принципе я все равно мог приехать, принять участие в тренировочном процессе. От вызова точно не отказывался. Но, видимо, на моей позиции были кандидаты посильнее. Это же всегда тренеры решают.

– Против Кипра и Сан-Марино вы так и не сыграли. Надеетесь сыграть осенью с куда более грозными шотландцами?
– Как и любой другой кандидат в сборную России. Какие могут быть вопросы? Ну а попаду я в команду, сыграю ли, зависит от того, как проявлю себя в «Витессе». Сейчас об этом рано рассуждать.

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