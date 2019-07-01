Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьмет Известный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру.

«ГЛУШАКОВ – ЭТО ГЛУШАКОВ, ГУЛЛИТ – ЭТО ГУЛЛИТ»

– Вы хорошо знаете грозненский клуб. Как там отнесутся ко всем негативным историям вокруг Глушакова?

– Сразу скажу: Рамзан Ахматыч никогда не возьмет дурака в свою команду. Да и какая вообще разница, что было в прошлом? Мне, например, достаточно, что Денис очень хороший футболист.

– Но какое-то значение публичность фигуры Глушакова все-таки имеет. «Ахмат» – достаточно закрытый клуб, а тут любой чих Дениса в инстаграме становится инфоповодом для СМИ…

– Ну и отлично. Пусть Денис и дальше показывает в инстаграме, как живет в Грозном, как живет в Чеченской Республике. Вижу в этом только плюсы.

– Просто такого ажиотажа вокруг «Ахмата» не было со времен прихода знаменитого голландца Руда Гуллита на пост главного тренера. Бросается в глаза.

– Не вижу причин искать какие-то сравнения. На команду обращают внимание, когда она играет. Вот мы в свое время выиграли Кубок, что, о нас мало говорили? Денис – это Денис, Гуллит – это Гуллит. Сегодня ты кушаешь масло, а завтра – мясо. Что тут сравнивать?

– Только от одного сравнения точно не уйти: Артем Дзюба смог перезапустить карьеру в «Арсенале» после неудачного периода в «Зените», и теперь его знает вся страна. Верите, что с Глушаковым произойдет что-то подобное?

– Денис сделал очень правильный выбор: в «Ахмате» у него будут все шансы вернуться на свой уровень. Хороший тренер, хороший президент, понимающее руководство, отличные условия. Для его ситуации с перезапуском карьеры – идеальное место.

«СВЯЗКА ДЕНИСА С ИВАНОВЫМ БУДЕТ ЛУЧШЕЙ В ЧЕМПИОНАТЕ»

– Получается, он себя не исчерпал, несмотря на спартаковские скандалы?

– Не исчерпал, конечно же! Просто «Спартак» себя неправильно повел. Все эти инстаграмы, лайки – зачем на это обращать внимание? Все у Глушакова будет в порядке. Уверен, он обязательно вернется в сборную.

– А то, что он сразу после перехода заговорил о выходе в еврокубки – не опрометчиво? С учетом специфики региона его слова обязательно запомнят.

– Теперь спрос будет двойной. Сказал – сделай. Будет дополнительная мотивация. В любом случае, очевидно, что «Ахмат» приобрел очень сильного центрального полузащитника. Вижу связочку Олег Иванов – Глушаков, это будет самый сильный дуэт центральных полузащитников в чемпионате. Рамзан Ахматыч точно не прогадал, взяв Дениса в команду. Просто так он ничего не делает. И я сам, вот честно скажу, получил от этих новостей очень положительный заряд.

– Насчет самой сильной связки в чемпионате многие с вами поспорят.

– Два игрока с очень светлыми головами, отлично читают игру. Удивляюсь, почему они оба не в сборной.

– И вопрос для тех болельщиков, кто вас потерял. Чем сейчас занимаетесь?

– Все в порядке. Тренирую детей дома в Ростове, в ДСШ №8. Надеюсь, подготовить пару-тройку игроков для сборной России. Главное, что детям в нашей школе нравится.