Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьмет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 июля 2019 09:00ФутболАртамонов Антон

Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьмет

Известный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру.

«ГЛУШАКОВ – ЭТО ГЛУШАКОВ, ГУЛЛИТ – ЭТО ГУЛЛИТ»

image-7268-1561920422

– Вы хорошо знаете грозненский клуб. Как там отнесутся ко всем негативным историям вокруг Глушакова?
– Сразу скажу: Рамзан Ахматыч никогда не возьмет дурака в свою команду. Да и какая вообще разница, что было в прошлом? Мне, например, достаточно, что Денис очень хороший футболист.

– Но какое-то значение публичность фигуры Глушакова все-таки имеет. «Ахмат» – достаточно закрытый клуб, а тут любой чих Дениса в инстаграме становится инфоповодом для СМИ…
– Ну и отлично. Пусть Денис и дальше показывает в инстаграме, как живет в Грозном, как живет в Чеченской Республике. Вижу в этом только плюсы.

– Просто такого ажиотажа вокруг «Ахмата» не было со времен прихода знаменитого голландца Руда Гуллита на пост главного тренера. Бросается в глаза.
– Не вижу причин искать какие-то сравнения. На команду обращают внимание, когда она играет. Вот мы в свое время выиграли Кубок, что, о нас мало говорили? Денис – это Денис, Гуллит – это Гуллит. Сегодня ты кушаешь масло, а завтра – мясо. Что тут сравнивать?

– Только от одного сравнения точно не уйти: Артем Дзюба смог перезапустить карьеру в «Арсенале» после неудачного периода в «Зените», и теперь его знает вся страна. Верите, что с Глушаковым произойдет что-то подобное?
– Денис сделал очень правильный выбор: в «Ахмате» у него будут все шансы вернуться на свой уровень. Хороший тренер, хороший президент, понимающее руководство, отличные условия. Для его ситуации с перезапуском карьеры – идеальное место.

«СВЯЗКА ДЕНИСА С ИВАНОВЫМ БУДЕТ ЛУЧШЕЙ В ЧЕМПИОНАТЕ»

64919806_2149472005351198_1515486431944166904_n

– Получается, он себя не исчерпал, несмотря на спартаковские скандалы?
– Не исчерпал, конечно же! Просто «Спартак» себя неправильно повел. Все эти инстаграмы, лайки – зачем на это обращать внимание? Все у Глушакова будет в порядке. Уверен, он обязательно вернется в сборную.

– А то, что он сразу после перехода заговорил о выходе в еврокубки – не опрометчиво? С учетом специфики региона его слова обязательно запомнят.
– Теперь спрос будет двойной. Сказал – сделай. Будет дополнительная мотивация. В любом случае, очевидно, что «Ахмат» приобрел очень сильного центрального полузащитника. Вижу связочку Олег Иванов – Глушаков, это будет самый сильный дуэт центральных полузащитников в чемпионате. Рамзан Ахматыч точно не прогадал, взяв Дениса в команду. Просто так он ничего не делает. И я сам, вот честно скажу, получил от этих новостей очень положительный заряд.

– Насчет самой сильной связки в чемпионате многие с вами поспорят.
– Два игрока с очень светлыми головами, отлично читают игру. Удивляюсь, почему они оба не в сборной.

– И вопрос для тех болельщиков, кто вас потерял. Чем сейчас занимаетесь?
– Все в порядке. Тренирую детей дома в Ростове, в ДСШ №8. Надеюсь, подготовить пару-тройку игроков для сборной России. Главное, что детям в нашей школе нравится.

2147215jffc

13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
29/06 00:30Футбол
Кубок Америки: Бразилия дождалась встречи с Аргентиной в полуфиналеСборная Аргентины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале Copa America, и теперь «альбиселесте» ждет битва гигантов с Бразилией за право сыграть в финале турнира.  
27/06 16:00Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
30/06 16:30Футбол
Бессильная воля Кононова, или Почему «Спартак» обреченОтар Кушанашвили сплетает в своем фельетоне бурю желания, поэзию Бродского и сетования по поводу пьяного дебошира Лунева. Читать это скрещение словес – отрада для рефлексирующего болельщика.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
28/06 17:00Футбол
Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?
30/06 22:45Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА, Набабкина удалили еще в первом тайме«Спартак», играя полвстречи в большинстве, взял верх над ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии.
29/06 12:00Футбол
Олег Веретенников: Моему первому тренеру так и не присвоили звание заслуженногоЛучший бомбардир в истории элитного российского дивизиона (143 гола), многолетний лидер волгоградского «Ротора» вспомнил самые яркие моменты своей богатой на события карьеры и рассказал о том, чем занимается сейчас.
29/06 09:00Футбол
Василий Павлов: Да, играю на Украине, никаких проблем нетЕдинственный российский легионер чемпионата Украины готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
28/06 22:00Футбол
Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашкиНа предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/06 12:30Футбол
Глушаков сбежал в «Ахмат» от алиментов?Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в Грозном – и это не самая хорошая новость для его бывшей супруги Дарьи и двух дочерей футболиста.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
28/06 12:30Футбол
Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимитПрославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.
28/06 09:00Хоккей
Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
30/06 15:00Хоккей
Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.
Новости
09:53 Теннис Хачанов и Медведев в понедельник проведут матчи первого круга Уимблдона
09:46 Теннис Четыре российских теннисистки стартуют в понедельник на Уимблдоне
09:39 Футбол Дани Себальос: Мы знали, что с Германией будет несладко, но оставались командой и заслужили победу
09:29 Хоккей Алекс Гальченюк: Уверен, в «Питтсбурге» смогу адаптироваться на любом фланге
09:17 Футбол Вентура возглавил клуб серии B «Салернитану»
09:09 Футбол «Рубин» представил новый логотип (фото)
09:00 Футбол Андрей Федьков: Связочка Иванов – Глушаков – самый сильный дуэт центральных полузащитников
07:38 Футбол Эд Вудворд: «Манчестер Юнайтед» спокойно работает для привлечения захватывающих игроков
07:29 Футбол Бузова провела тренировку на «Камп Ноу» под руководством Беллетти (фото, видео)
07:15 Футбол Андрей Федьков: Глушаков в «Ахмате»? Кадыров никогда не возьмет дурака в команду
07:10 Хоккей Делорье стал игроком «Анахайма»
07:01 Хоккей «Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго»
06:45 Футбол США и Ямайка вышли в полуфинал Кубка КОНКАКАФ
01:50 Футбол Клод Макелеле: Уверен, Лэмпард добьется успеха с «Челси»
01:49 Теннис 16-летний теннисист найден мертвым в Подмосковье
01:33 Футбол Михаил Вартапетов: У Джикии ушиб бедра, решили поберечь
01:24 Хоккей Источник: Варламов может перейти в «Каролину»
01:12 Футбол Костас Манолас: Я провел пять чудесных лет в «Роме», спасибо за все
00:56 Футбол Зе Луиш не сыграл с ЦСКА из-за травмы
00:44 Футбол «Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика