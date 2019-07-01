«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно 1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости.

ТАЙНА РОМАНЬОЛИ

Напомним, в России переходы разрешены с 11 июня. И некоторые уже вызвали кривотолки. Взять хотя бы 20-летнего вратаря Андреа Романьоли, за которого «Спартак» отсыпал «Роме» 2 миллиона евро! Откуда взялась такая сумма, если Романьоли даже в серии С, где он мыкался по арендам, не смог стать основным? А ларчик, как считают многие, открывался просто. Якобы Романьоли – часть сделки по приобретению у той же «Ромы» форварда Эсекиэля Понсе.

Аргентинец обошелся «Спартаку» в 3 миллиона. Это вроде бы мало. Но за большую сумму продавать Понсе римлянам было невыгодно, потому что тогда резко возросла бы компенсация «Ньюэлз Олд Бойз» – клубу, воспитавшего спартаковского новичка. Если такая схема действительно имела место, то сумма трансфера Понсе составила не 3, а 5 миллионов. Агенты и гендиректор красно-белых Томас Цорн все это отрицают, называя две сделки независимыми друг от друга. Ну а что им еще остается? Не будут же они признаваться в том, что сознательно «обманули» рынок к своей выгоде и в ущерб третьей стороне.

Впрочем, в данном случае «обман» невелик. Transfermarkt оценивает Понсе в 4 миллиона, и расхождение с реальностью не выглядит криминальным. Но этим летом уже состоялись переходы, участники которых переплачивали или недоплачивали за новичков колоссальные деньги. Кстати, это касается и «Ромы», явно намудрившей с трансфером защитника Луки Пеллегрини в «Ювентус». За 20-летнего парня туринцы заплатили римлянам 22 миллиона при текущей рыночной стоимости футболиста в 5 миллионов. Цена оказалась завышенной на 17 миллионов или, что показательнее, в 4,5 раза!

ИТАЛЬЯНСКИЕ КОМБИНАЦИИ

Но опять же, и здесь имела место комбинация. Переплатив «Роме» за Пеллегрини, «Юве» продал римлянам по неадекватной цене другого защитника Леонардо Спинаццолу. Превышение составило 14,5 млн евро: рынок оценивает Спинаццолу в 15 миллионов, а заплатили за него 29,5. В результате «Юве», инвестировав в будущее, заработал 7,5 млн (29,5 минус 22), а «Рома», расставшись с аналогичной суммой, укрепила свою оборону действующим игроком сборной Италии. Наверняка на этом двойном взаимозачете нагрелись агенты – и, можете не сомневаться, не остались в минусе академии Рима и Турина, воспитавшие двух защитников. Все последующие сделки с участием Пеллегрини и Спинаццолы будут приносить им копеечку.

В общем, не надо гнать волну на «Спартак». На то и существует рынок, чтобы его обманывать. Кто делает это лучше, тот и выигрывает. А вот как выглядит рейтинг самых переплаченных сделок, которые были оформлены в Европе этим летом. Пеллегрини с его «плюс 17 миллионами» попал в тройку, но не под первым номером. И даже не под вторым.

ПРЕВЫШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ СУММЫ ТРАНСФЕРА НАД РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ

+20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Аарон ВАН-БИССАКА

Откуда: «Кристал Пэлас»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Рыночная стоимость: 35 млн

Сумма трансфера: 55 млн

21-летний правый защитник конголезского происхождения получил приз лучшему игроку «Кристал Пэласа» по итогам минувшего сезона. Он привлек внимание топ-клубов еще в 2017 году, когда к основе его начал подтягивать тогдашний главный тренер команды Франк де Бур. «МЮ» настолько поверил в парня, что сделал его шестым по дороговизне защитником в истории. Более того, трансфер Ван-Биссаки – рекордный для англичан без опыта выступлений за сборную.

+18 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Ферлан МЕНДИ

Откуда: «Лион»

Куда: «Реал»

Рыночная стоимость: 30 млн

Сумма трансфера: 48 млн

Сейчас французу с сенегальскими корнями 24 года, а в 15 он получил такую тяжелую травму, что какое-то время был прикован к инвалидному креслу и рисковал вообще не вернуться на футбольное поле… Тем не менее, «Реал», проявляющий этим летом нереальную активность на рынке, не поскупился ради укрепления левого фланга обороны. Менди принес «Лиону» 43 млн «навара» за два года, прошедшие с тех пор, как игрока приобрели у «Гавра» за 5 миллионов. А локти сейчас кусают в «ПСЖ», академию которого Ферлан посещал в 2004-2012 годах.

+17 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Лука ПЕЛЛЕГРИНИ

Откуда: «Рома»

Куда: «Ювентус»

Рыночная стоимость: 5 млн

Сумма трансфера: 22 млн

20-летний левый защитник связал себя контрактом с «Ромой» до 2021 года, а в прошлом сезоне понюхал пороха серии А, выступая на правах аренды за «Кальяри». Звезд с неба парень не хватает, но прошел сборные Италии всех возрастов и ездил в этом году на молодежный чемпионат мира в Польшу, где «Скуадра адзурра» уступила в полуфинале украинцам. 350 процентов, переплаченных за Пеллегрини «Ювентусом», – это, конечно, нонсенс. Но выше уже говорилось, что в реальности это была скорее не покупка Пеллегрини, а его обмен на Спинаццолу с выгодой в 7,5 млн. При этом речь идет о совсем еще молодом футболисте, который способен резко подорожать.

+17 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Яспер СИЛЛЕССЕН

Откуда: «Барселона»

Куда: «Валенсия»

Рыночная стоимость: 18 млн

Сумма трансфера: 35 млн

Опытный голландский голкипер был недоволен своей ролью запасного в «Барселоне», а его долгосрочный контракт действовал до 2021 года. «Валенсии» перед Лигой чемпионов срочно требовалось укрепить вратарскую позицию, каталонцам – получить дополнительные средства для предстоящего супертрансфера Антуана Гризманна. В общем, интересы сторон совпали. Все довольны.

+14,5 МИЛЛИОНА ЕВРО

Леонардо СПИНАЦЦОЛА

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Рома»

Рыночная стоимость: 15 млн

Сумма трансфера: 29,5 млн

Воспитанник «Ювентуса» до минувшего сезона получал практику в арендах – в «Эмполи», «Сиене», «Аталанте», «Виченце», «Перудже». За родной клуб он дебютировал только в этом году – и весьма успешно. Его единственный матч в Лиге чемпионов пришелся на ответную встречу 1/8 финала с «Атлетико», когда, в том числе благодаря надежной игре 26-летнего защитника, туринцы разгромили мадридцев 3:0. Скорее всего, у Паулу Фонсеки в «Роме» на Спинаццолу будут делать ставку.

+10 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Маркос ЛЬОРЕНТЕ

Откуда: «Реал»

Куда: «Атлетико»

Рыночная стоимость: 20 млн

Сумма трансфера: 30 млн

«Атлетико» после расставания с рядом лидеров (Гризманн, Диего Годин, Лукас Эрнандес и так далее) строит новую команду. У Диего Симеоне всегда был нюх на недооцененных игроков. Поэтому, раз за 24-летнего нападающего, да еще из стана принципиального соперника, переплатили, значит, Льоренте действительно очень нужен.