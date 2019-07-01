«Спартак» – загадка, «Краснодар» – в порядке: что показывает турнир в Австрии - Советский спорт
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01 июля 2019 15:00ФутболФедоровский Александр

«Спартак» – загадка, «Краснодар» – в порядке: что показывает турнир в Австрии

Кубок Париматч Премьер в Пеллау заканчивается: командам осталось провести по одному матчу. Это значит можно подводить первые итоги.

Где люди?

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Главный триллер – это отсутствие жителей. То есть очевидно, что все они собираются иногда на футбол. Где находятся все остальное время – загадка. Звенящая чистота на улицах, работают кафе и магазины, но все это в формате «полтора человека на один квадратный километр». Жутковато. Вот поехал трактор и повез сено. Интересно, там водитель есть за рулем?

Расстояния, конечно, смешные – и это главное удобство для команд. От отеля до тренировочного поля или до стадиона в Пеллау не более 40 минут езды на автобусе. Жара, безусловно, испепеляет, но горный воздух дает хоть какую-то надежду на то, что выжить удастся. В каменном мешке города подобные температуры были бы особенно прекрасны.

Единственная трибуна в Пеллау обладает могучим козырьком и вообще расположена таким образом, что во время проведения матчей солнце в нее не дубасит напрямую. В противном случае уже к середине первой игры все зрители и дорогие гости уже основательно прожарились. Оставалось бы спасаться тонизирующими напитками и подкрепляться хот-догами, чтобы не расплавиться окончательно.

«Краснодар» в порядке

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Сколько бы не говорили о том, что значимость результата на подобных турнирах минимальна, существует турнирная таблица и игнорировать ее было бы неразумно. За тур до окончания она дает весьма внятное представление о готовности команд на сегодняшний день.

«Краснодар» – лидер и это неслучайно. Команда Мурада Мусаева на сегодняшний день показывает наиболее внятный и ровный футбол за исключением, может быть, первого тайма против ЦСКА. Новые лица в команде внушают пока исключительно симпатию и интерес. Юнес Намли и Тони де Вильена выглядят в Австрии очень прилично, а подкрепляет все это дело целая группа молодых игроков, которые горят желанием застолбить за собой место в основе.

Несмотря на ноль пропущенных мячей в двух матчах не думается, что у краснодарцев нет проблем с вратарской линией. Матвей Сафонов в большом порядке, но в случае травмы Андрей Синицын не видится равноценной заменой. При этом в составе команды есть ряд футболистов, которые показывают игру вполне готовую для официальных матчей.

«Спартак», тебя не поймешь!

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После победы над ЦСКА красно-белые вышли на второе место и еще имеют шанс «сфотографировать» «Краснодар», но по игре вопросов масса. Из положительных моментов нельзя не отметить уверенную игру Зелимхана Бакаева, который накануне своего дня рождения сделал себе подарок в виде гола в ворота ЦСКА.

Хорош на левом фланге Айртон, в общем и целом неплохо выглядит в середине поля Фернандо, что для «Спартака» чрезвычайно важно. Почти по всем остальным игрокам сплошные вопросы. Георгий Джикия получил повреждение в первом тайме против ЦСКА, Джано невнятен, Илья Кутепов второй тайм провел в рабочем режиме и делать какие-то выводы по его игре довольно сложно. Тяжеловато выглядит Роман Зобнин, много суетится Аяз Гулиев, а Софьяну Ханни так и не могут определить уже в конце концов место на поле – он классическая «десятка» или все-таки левый атакующий полунападающий? В этих условиях замедляется знакомство с аргентинским новичком Эсекьелем Понсе, который на поле, конечно, выходит, но что в итоге из себя представляет – пока не очень понятно.

Карпин доволен ошибками

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«Ростов» в первом туре буквально набросился на «Спартак» и за один тайм с ним расправился, но продолжения не последовало. Хотя состав у Валерия Карпина сейчас выглядит вполне боеспособным. Дмитрий Полоз вернулся в команду после годичной аренды в Казани и сразу же забил. Продлил контракт с клубом Роман Еременко, но тут мы имеем дело с игроком опытным и у меня нет сомнений, что форму к началу чемпионата Роман обязательно наберет. Положительное впечатление производит игра темнокожего нападающего из Канады Ричи Эннина. В матче против красно-белых он был полезен и заметен, а вот против «Краснодара» растворился. Контракт с ним пока не подписан.

Атути аванти, Виктор Гончаренко!

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ЦСКА пока на последнем месте, но драмы тут никакой нет. Болельщики верят в Виктора Гончаренко, что было выражено в самой что ни на есть доступной форме по ходу матча со «Спартаком». Однако факт остается фактом – за два матча ЦСКА не забил ни одного мяча (единственное взятие ворот «Спартака» стало следствием автогола Александра Ломовицкого). Звонимир Шарлия провел полный матч против «Спартака», однако выводы об его игре делать еще рано. В любом случае, на первых порах его действия будут сравнивать с Бекао. В нападении Нисимура и Чалов пока отчаянно не забивают при минимуме возможностей, а Лассана Н’Диайе упустил в матче против «Спартака» свой единственный шанс за два матча.

Расписание оставшихся матчей на Кубке Париматч Премьер

3 июля. ЦСКА – «Ростов». 4 июля. «Спартак» – «Краснодар»

Начало матчей – в 19:00 мск.

«Советский спорт» благодарит компанию «Париматч» за организацию этой поездки.

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