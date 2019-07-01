Огненный Карпин, спокойный Черчесов и ироничный Кононов - Советский спорт
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01 июля 2019 16:00ФутболФедоровский Александр

Огненный Карпин, спокойный Черчесов и ироничный Кононов

Как из ложи почетных гостей смотрелся матч «Краснодар» – «Ростов» (3:0).

В составе тренерского штаба сборной России произошло изменение. Вместо отбывшего из Австрии Гинтараса Стауче прибыл Мирослав Ромащенко в своем фирменном образе доброго Терминатора, а именно в черных очках и с телефоном в руках.

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В это же самое время главный тренер сборной России Станислав Черчесов и президент «Краснодара» Сергей Галицкий оценивали эпизод с участием голкипера Андрея Синицына. Игра ногами, увы, не самая сильная сторона российских вратарей, что снова подтвердил этот момент.

Черчесов грозно взглянул на Галицкого. Тот пожал плечами.

Во втором тайме эпизод повторила.

– Он так и задумывал, – не моргнув взглядом сообщил Галицкий под испепеляющим взглядом тренера сборной.

– Нет, он хотел в другую сторону выбить мяч, но в итоге получилось как надо, – сообщил Черчесов.

– Мастер!

– Дима, ну что ты делаешь?! – не выдержал во втором тайме президент, наблюдая за действиями Дмитрия Стоцкого.

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А что там произошло? Вроде бы все нормально. Но нам, простым болельщикам, детали не видны.

А сразу под вип-ложей бушевал Валерий Карпин. Фрагментарно, но все же. После очередного водопоя и раздачи ценных указаний, Карпин отчаянно махнул рукой на игроков мол «да что ж с вас взять!» Взять действительно было нечего и после игры, второй раз подряд на турнире «Ростов» не выдает игроков для интервью. Переживают, наверное. Матч в целом у «Ростова» не очень получился о чем говорит тот факт, что Карпин по ходу матча почти не матерился. Или матерился, но про себя.

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От переживаний Галицкого относительно календаря на сезон и процесса роста молодых российских игроков отвлекли классные голы Данила Уткина и Рустама Халназарова с отменной передачи Ивана Игнатьева. Президент был явно доволен происходящим, хотя виду старался не подавать и финальным свистком стремительно удалился. После результата в дерби матч «Спартак» – «Краснодар» станет на турнире ключевым.

«Советский спорт» благодарит компанию «Париматч» за организацию этой поездки.

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