Рашид Рахимов: У Глушакова и Дзюбы совершенно разные истории В понедельник Денис Глушаков выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Ахмат», – 88-й. А главный тренер грозненцев рассказал, как он лично и команда приняли звездного новичка.

«ПОПРОСИЛ ДЕНИСА НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА НЕГАТИВ»

– Нередко бывает, когда с учетом громкой предыстории новичка клуба встречают с некоторой настороженностью. Как вам реакция коллектива на приезд экс-капитана «Спартака»?

– В нашей команде достаточно позитивная обстановка, подобрался очень хороший коллектив. Действительно, приход статусного новичка иногда может вызвать некоторое напряжение, но это не наш случай. Дениса приняли очень хорошо.

– То есть, улыбки в фотоотчете с первой тренировки Глушакова в «Ахмате» и общий смех под его попытки станцевать лезгинку отражают действительность?

– Именно. А что касается лезгинки, то у нас у каждого приходящего игрока есть право выбора: спеть, станцевать или, например, рассказать стихи. Через это проходят все, те же Конрад Михаляк и Андрес Понсе, пришедшие в это межсезонье. Для Глушакова, понятное дело, исключений не делали.

– В пресс-службе клуба нам рассказали, как выросло число запросов от СМИ после перехода Глушакова. «Ахмат» готов к такому пристальному вниманию?

– Внимание – всегда хорошо. Надо только правильно расставлять акценты, с учетом всей предыстории. Если нет негатива, то контакты с прессой всегда идут на пользу.

– Но внимание же может и надоесть. Вот вы, к примеру, готовы к тому, что вас на каждой пресс-конференции, в каждом городе вне зависимости от результата будут спрашивать о Глушакове?

– Пожалуйста. О футболе готов говорить везде и каждому, и не только о Глушакове. А вот всем известные моменты, происходившие с Денисом последний год… От них надо отходить. Прежде всего, ему самому. Все-таки карьера футболиста достаточно скоротечна, и тратить столько времени на все эти скандальные истории неправильно. О чем я Денису сказал в нашем разговоре после его приезда в расположение команды.

«ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ВСЕГДА ОБЩАЛИСЬ ТЕПЛО»

– А вы всегда сразу зовете новичков на личный разговор или выборочно?

– С каждым говорю в первый же день.

– Имелось в виду именно общение на житейские темы.

– Всегда затрагиваются темы, которые касаются всей команды, и речь идет не только о футболе. Каждому игроку надо объяснить принципы, донести какие-то общие моменты, а потом уже частности вроде позиции на поле и схемы игры. Кстати, отмечу, в этом плане Денис уже был хорошо готов. Он знает мои требования, заранее понимал, как и на каких позициях может принести «Ахмату» пользу. Мы же с ним давно знакомы. Для меня это игрок, который способен закрыть в центральной зоне несколько позиций.

– У Глушакова к вам особое отношение, как к тренеру, у которого он пробился в основу «Локомотива»?

– Связь не терялась все эти годы. Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.

– Вы перед собой ставите личную задачу на сезон в отношении Глушакова – допустим, вернуть его в сборную?

– Еще раз скажу, что мы о многом поговорили. Однако наш разговор на суд болельщиков, считаю, выносить не нужно. Все обсудили, проговорили, что надо сконцентрироваться исключительно на футболе. Перезапускать карьеру Денису не нужно, она у него и так состоялась, а вот вернуться на тот уровень, который позволял ему выступать, скажем, в сборной, надо стремиться.

«ПОКА ЭМОЦИИ ДАЖЕ ПЕРЕХЛЕСТЫВАЮТ»

– Как вам его настрой? Он буквально с порога заявил о намерении помочь «Ахмату» вернуться в еврокубки.

– Настрой у него вернуться на свой уровень. Но пока эмоции немножко даже перехлестывают. Я ему так и сказал: «Сам видишь, какое к тебе внимание, постарайся уйти от негатива и думать о том, что ты умеешь». Надо абстрагироваться от всех не очень приятных дел.

– Пример Артема Дзюбы, который преодолел проблемный период с помощью «Арсенала» и стал национальным героем, не вспоминали?

– Совершенно разные истории. Дзюба, во-первых, был в аренде, а Глушаков на полноценном контракте. И в адрес Артема не было столько негатива, сколько вокруг Дениса, которому пришлось многое пережить. Что еще раз говорит о наличии стержня и умения держать удар. И раз выдержал – уходи от негативного прошлого.

– Можно ли увидеть некий посыл в том, что почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров лично анонсировал приход Глушакова через свой инстаграм? Мол, Денис, ты теперь под защитой от хейтеров.

– Естественно, трансфер был осуществлен после того, как мы получили добро от Рамзана Ахматовича. Наш шеф внимательно следит за футболом, все понимает и вообще в курсе всей ситуации вокруг Глушакова. Так что его жест – действительно определенная поддержка для игрока. Ему дали понять, что есть возможность сконцентрироваться на футболе.

– А вы сами в инстаграме под приход Глушакова не собираетесь регистрироваться?

– Лично – нет. Считаю, что соцсети отнимают слишком много времени. Лучше потратить его на более полезные дела.