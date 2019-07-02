Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против Бразилии - Советский спорт
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02 июля 2019 15:00ФутболМощенко Захар

Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против Бразилии

В ночь на 3 июля в 3.30 по Москве в Белу-Оризонти состоится полуфинал Кубка Америки, которого все так ждали: Бразилия сыграет с Аргентиной.

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НАМЕЧАЕТСЯ 100-й ГОЛ

Исторический счет в великом противостоянии почти равный: у Аргентины 23 победы, у Бразилии – 21. При этом пентакампеоны забили на один мяч больше (80 против 79)… А свой символический перевес аргентинцы заработали именно благодаря Кубкам Америки, на которых они били бразильцев 16 раз при девяти поражениях и семи ничейных результатах. Разность мячей внутри дуэли на первенствах континента – 57:42. То есть, первый же гол в предстоящей в Белу-Оризонти битве станет юбилейным, сотым.

Правда, четыре последних «междусобойчика» на Кубке Америки ни разу не принесли Аргентине победу над Бразилией. Их предыдущая встреча состоялась в 2007 году, когда бразильцы разгромили команду совсем еще молодого Лионеля Месси в финале со счетом 3:0… Есть и другая приятная для хозяев Копы-2019 статистика. До сих пор они неизменно выигрывали домашние Кубки Америки. Так было в 1919, 1922, 1949 и 1989 годах. Аргентина же ждет 15-го триумфа на Копе с далекого 1993-го…

Любопытно и место проведения предстоящего полуфинала. Именно на стадионе «Минейран» случилась одна из главных драм в истории бразильского футбола. Кошмарный разгром 1:7 от Германии в полуфинале ЧМ-2014 можно поставить в один ряд с легендарной катастрофой на ЧМ-1950, когда Бразилию на «Маракане» в присутствии 200 тысяч зрителей в матче за золото обыграл Уругвай.

Нынешней Аргентине, конечно, вряд ли под силу наколотить семь мячей какому бы то ни было сопернику, но сама аура «Минейрана» может добавить им уверенности. И, наоборот, вселить тревогу в хозяев поля.

ЕСЛИ ЛЕО ВКЛЮЧИТСЯ…

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Теперь обратимся к теме «Месси против Бразилии». Всего Лео принял участие в девяти матчах с принципиальными соперниками и, надо сказать, не очень-то преуспел. Бразильцы обыграли Аргентину с Месси пять раз при трех поражениях и одной ничьей. Трижды пентакампеоны побеждали со счетом 3:0, а однажды унизили аргентинскую суперзвезду на глазах Диего Марадоны в гостевой встрече (3:1) в рамках отбора ЧМ-2010.

Впрочем, когда Месси «включался», то приносил победы своей команде. Так было поздней осенью 2010 года, когда его гол на 92-й минуте оказался единственным в товарищеской встрече грандов в Дохе. То же самое произошло и в контрольном поединке в Ист-Рутерфорде летом 2012-го, когда хет-трик капитана позволил Аргентине «перестрелять» Бразилию – 4:3.

Смущает только одно: все победы с участием Месси над Бразилией аргентинцы добыли не в рамках турниров. А сегодня им предстоит отнюдь не «товарняк». Это будет настоящая битва, в которой Лео (который пока на Копе-2019 забил один гол, да и тот с пенальти – Парагваю) предоставляется едва ли не последний шанс доказать, что он способен привести свою сборную к титулу.

Эх, сколько раз мы это все уже проходили. С неизменно отрицательным для Месси исходом. Как-то будет на сей раз?

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