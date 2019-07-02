Владимир Быстров: Все беды «Спартака» в обороне от Айртона В выходной день «Кубка Париматч Премьер» в австрийском Пеллау прошел товарищеский матч с участием журналистов и блогеров. На запасном поле вовсю «зажигал» бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпион страны, а ныне один из тренеров юношеской сборной России, который поделился впечатлениями от турнира.

«ЗЕ ЛУИШ НА ГОЛОВУ СИЛЬНЕЕ ПОНСЕ»

– Вас пригласили на турнир в качестве эксперта. Ждем вашей оценки новичков «Спартака», и начнем с Зелимхана Бакаева.

– Нет, ну какой же новичок? Он наш, свой. Верю, что сумеет проявить себя. Нужно просто хладнокровно подходить к каждому матчу, готовиться. И показывать, что умеешь, а умеет Зелимхан многое.

– Он выступает на той же позиции, что и вы когда-то в «Спартаке».

– Дай бог, чтобы он добился большего, чем я. Буду только рад.

– А Айртон бегает быстрее, чем вы в лучшие годы?

– Ни за что! Начнем с того, что Айртон – защитник. А продолжим тем, что от него в обороне толку, извините, как от козла молока.

– Неужели так плох?

– Могу заявить как эксперт: большинство голов, которые пропускает «Спартак», – это результат позиционных ошибок именно Айртона.

– Хорошо, вернемся в линию атаки. Что думаете об Эсекиэле Понсе?

– Пока совсем ничего не думаю. Честное слово! Уйдет или не уйдет Зе Луиш – непонятно. На мой взгляд, Зе на голову сильнее Понсе. И если он в итоге все же покинет «Спартак», то аргентинцу придется много работать, доказывать свою состоятельность, чтобы стать игроком стартового состава.

«ЗА КАРПИНЫМ И «РОСТОВОМ» ИНТЕРЕСНО НАБЛЮДАТЬ»

– Перейдем к новичкам «Краснодара», за который вы тоже выступали.

– Маловато они пока сыграли, если вы о Юсефе Намли и Тонни Вильене. Первому тяжеловато действовать в центре, он не знает, куда бежать и кому отдавать. Не вписался еще в игру, но ничего страшного. Нужно время. Кстати, насколько я знаю, «Краснодар» планирует подписать еще двух новичков.

– А «Ростов» Валерия Карпина чем-то удивил?

– За ними вообще интересно наблюдать. За Карпиным и за «Ростовом». В составе нет звезд, хорошая команда, боевая. Решили вот сыграть «первым номером» против «Краснодара». Да, не получилось, но припугнули противника хорошо, особенно в первом тайме. Мол, знайте, что вас может поджидать в чемпионате.

– Зато в ЦСКА тишина.

– Армейцы – молодцы. Спокойно, по-тихому готовятся к сезону. Может быть, кого-то еще и прихватят под конец трансферного окна. Не стоит забывать, что ЦСКА на этом турнире не задействует трех основных игроков: Марио Фернандеса, Арнора Сигурдссона и Николу Влашича. По первому матчу на турнире я бы отметил Дмитрия Ефремова. Он дал хороший объем.

«МАРКИЗИО УШЕЛ? ДА ОН И НЕ ПРИХОДИЛ!»

– Родной для вас «Зенит» довелось посмотреть в это межсезонье?

– Нет. Но там вроде бы все как обычно. Или я что-то пропустил?

– Да, пропустили. Пока вы тут мяч гоняли, «Зенит» распрощался с Клаудио Маркизио.

– Рассмешили. Но он же бестолковый был совсем! По мне – это было не усиление, а ослабление «Зенита». Вот вы говорите, что он ушел. Да он и не приходил.

– Ваши впечатления об организации турнира в Австрии? Нужны такие соревнования топ-клубам в межсезонье?

– Все отлично, все на уровне, и никаких организационных проблем здесь нет. Да, многие говорят, что вот, мол, было бы неплохо проводить такие матчи в России, сравнения какие-то проводят, но это пока нереально. Ни один российский город не примет четыре команды и не предоставит четыре поля для полноценных тренировок. Даже если Краснодар за это возьмется, то куда девать детей, которые занимаются в академии? А расселение участников в разных частях города? Очень неудобно. А тут все рядом.

– Как вы думаете, показ всех матчей в прямом эфире влияет на мотивацию команд?

– Конечно! Ребята выходят на поле и знают, что их будут смотреть самые близкие люди, друзья и родственники. Тут при всем желании плохо не сыграешь.

– И последний вопрос. Мы что-то не слышали, чтобы вы, хотя и стали тренером. официально завершили игровую карьеру.

– И не собираюсь! Я же в порядке. Видали, сколько я сегодня наколотил?..

…А наколотил Быстров действительно много, подтверждаем. На счету Владимира то ли хет-трик, то ли покер.