Прощай, Бонифаций. Каким запомнился Зе Луиш - Советский спорт
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02 июля 2019 20:21ФутболФедоровский Александр

Прощай, Бонифаций. Каким запомнился Зе Луиш

«Спартак» объявил о трансфере 28-летнего нападающего Зе Луиша в «Порту».

Португальцы заплатят красно-белым 8,5 миллиона евро. Наш автор провожает жизнерадостного кабовердийца, который за четыре сезона, безусловно, вписал свое имя в историю московского клуба и внес существенный вклад в чемпионство-2017.

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

То, что Зе Луиш уходит, всем стало окончательно понятно, когда в воскресенье форвард не вышел на поле в матче австрийского предсезонного турнира против ЦСКА. Судя по его трогательному прощальному обращению к болельщикам, покидает Зе Россию со слезами на глазах. Так давайте и мы отдадим ему должное. Без этого самобытного форварда наш чемпионат точно потеряет…

«Парень забивает мусорные голы, но не использует стопроцентные шансы». Так говорили о Зе Луише те, кто следил за ним до перехода в «Спартак» в 2015 году из «Браги». И на первых порах было именно так. Зе почти в каждом матче нещадно «порол» - либо после выходов один на один, либо внутри вратарской. А вот ковырнуть мяч сквозь частокол ног и забить - это было его. Не забивной, а забавный…

ДА, БЕЗ ТЕХНИКИ, НО КАКОВ ПРЫЖОК!

Прыгучесть парня, впрочем, сразу бросилась в глаза. Атлетизм Зе очень пригодился «Спартаку» в условиях перманентно не выстроенной игры при разных главных тренерах. Фамилии специалистов значения не имели. «Бей вперед - игра придет» - в таком режиме красно-белые любили порой побаловать своего преданного болельщика, и в такой «схеме» Зе был незаменим.

Лишь при Массимо Каррере маневры нападающего стали выглядеть более или менее органичными, уместными. Не всегда, но часто. Добавилось черновой работы, а помимо роста и прыгучести как-то незаметно выяснилось, что Зе еще и весьма вынослив. Для РПЛ - просто топ! Несмотря на то, что с мячом внизу Бонифаций, как его прозвали фанаты, дружил не всегда. Но ему это прощалось, ведь он боролся. Всегда.

ШАНС ДЛЯ ПОНСЕ

01

Вместе с уходом Зе на наших глазах, по сути, заканчивается тот самый чемпионский «Спартак». Команду покинули почти все, кто добывал это внезапное золото, которое теперь неизвестно когда сверкнет на красно-белом горизонте. Но как же по-разному все они уходили!

Дмитрий Комбаров спокойно отправился в Самару, Денис Глушаков попытается перезагрузить карьеру в «Ахмате». Пока без работы сидит Сальваторе Боккетти. Квинси Промес не сумел закрепиться в составе «Севильи» и летом вернулся на родину в «Аякс». И вот теперь пришла очередь Зе… Того самого Зе, который отчаяннее всех тащил команду в тяжелейшем постчемпионском сезоне-2017/18.

Получается, из основной обоймы легендарной команды Карреры остались только Роман Зобнин, Андрей Ещенко и Фернандо. Такая вот перезагрузка по Олегу Кононову. Или для Олега Кононова.

Ну а что же дальше? Кто заменит Зе? Видимо, Кононов надеется на аргентинского новичка Эсекиэля Понсе, за которого «Спартак» заплатил «Роме» примерно в два раза меньше, чем получит сейчас от «Порту». И никто не будет делать скидку на то, что Понсе в команде без году неделя. С него уже требуют здесь и сейчас. Однако по тому, что он успел показать на турнире в Австрии, выводы делать просто невозможно. Ясно только одно - это игрок совершенно иного формата нежели Зе Луиш.

КАВЕНАГИ, УОРИС, РОША…

В истории «Спартака» хватало историй, когда легионеры, покидая Россию, проявляли себя во всем блеске. Самый яркий пример - Неманья Видич. Но то защитник, а с нападающими картина довольно противоречивая.

То, что в «Севилье» не получилось у Промеса, ни о чем не говорит. Чемпионат Испании - это серьезный вызов, к тому же Квинси использовали совсем не в той роли, как при Каррере в «Спартаке». Не исключено, в «Аяксе» голландец обретет себя. А «Аякс» - это, на секундочку, полуфиналист Лиги чемпионов.

Любопытно сложилась карьера у Маджида Уориса. Помните такого забавного бегунка невысокого роста? В «Спартаке» у него не зашло совсем, пусть его единственный гол за красно-белых в 15 матчах был страшно важным - в гостевой встрече против «Ростова». Однако потом ганец за четыре года выступлений во Франции наколотил примерно столько же, сколько Зе Луиш - в Москве. Сейчас Уорис, кстати, принадлежит «Порту»…

Если же копнуть еще глубже, то перед глазами всплывает образ Фернандо Кавенаги. В России от аргентинца ждали слишком многого, забывая, что он прибыл, по сути, на пепелище. Зато после из «Спартака» Кавенаги превратился в звезду французской лиги. Уже с «Бордо».

Можно еще вспомнить Педро Рошу, но давайте не будем о грустном. Вдруг у бразильца еще получится?..

К СВОЕМУ ТРЕНЕРУ

Португалия от родного для Зе Кабо-Верде находится не за углом, но все же чуть поближе, чем Россия. Раза примерно в три. Что ждет экс-спартаковца в «Порту»? Предпосылки к успеху есть. Все-таки команду тренирует Сержиу Косейсау, под руководством которого Зе выступал еще за «Брагу». Да и исторически «Порту» по душе силовые нападающие.

Ну а дальше все будет зависеть от самого Бонифация. Мы будем за ним следить. И желать ему успехов в команде, которая когда-то сделала великим Дмитрия Аленичева.

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