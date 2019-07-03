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03 июля 2019 14:05ФутболМощенко Захар

Кто ведет «Локомотив» в тупик

Почему неожиданное расставание с грузинским вундеркиндом Хвичей Кварацхелией может стать началом конца для «Локо» в его нынешнем виде.

ХВИЧА ОЧАРОВАЛ ПАЛЫЧА

Недолго в стане вице-чемпионов России, которым уже в субботу предстоит матч за Суперкубок России против «Зенита», была тишь да гладь. После успешного сезона-2018/19 (серебро плюс Кубок) команда Юрия Семина может снова развалиться на «вагончики». И уход 18-летнего Кварацхелии, контракт которого с «Локо» был уже на мази, лишь вершина айсберга…

Для начала – несколько слов непосредственно о ситуации с молодым грузинским талантом. Болельщикам наверняка запомнился дебют Хвичи в минувшем сезоне. Техничный и подвижный атакующий полузащитник провел за «Локо» семь матчей РПЛ, успев открыть счет забитым мячам в России, и еще три игры в Кубке. Фанатам одаренный парнишка быстро пришелся по нраву. Чем не потенциальная замена Мануэлу Фернандешу?

Но самое главное: Кварацхелия успел произвести неизгладимое впечатление на Семина. Тренер-патриарх был уверен, что с грузином, арендованным у клуба «Рустави», в летнюю паузу будет подписан полноценный договор. И уже возлагал на Хвичу определенные надежды, видя, что этот уже вполне сформировавшийся игрок готов к постоянной практике на уровне премьер-лиги.

Тем не менее, клуб не смог договориться с легионером. При этом выясняется, что тот не возвращается в «Рустави», а, видимо, продолжит карьеру в «Рубине». Казанцы, кстати, несколькими днями ранее подписали контракт с еще одним 18-летним хавбеком из Грузии – Зурико Давиташвили. Так что у агента Мамуки Джугели, ведущего дела многих своих соотечественников, очевидно, есть свой интерес в столице Татарстана.

ЗА ЧТО СЕМИН ОБИЖЕН НА КИКНАДЗЕ

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Впрочем, вернемся к делам «Локо». Семин действительно был очень расстроен потерей Кварацхелии, и если бы тот имел российское гражданство, ситуацию можно было бы охарактеризовать просто: столичный клуб откровенно прошляпил качественного молодого футболиста. Однако у менеджеров сейчас появилась неплохая «отмазка»: через год в РПЛ будет введен новый формат лимита на легионеров, и далеко не факт, что Кварацхелия попадал бы в ту заветную восьмерку иностранцев, которые постоянно смогут выходить на поле.

Однако казус с Кварацхелией – уже не первый эпизод с налетом скандальности в «Локо» в это трансферное окно. Как известно, двумя неделями ранее Семин открыто выражал свое недовольство приобретением 22-летнего бразильского защитника Мурило, заявляя, что не знает, кто это такой. Как же так? Еще в марте на встрече с журналистами новый генеральный директор клуба Василий Кикнадзе рассыпался в комплиментах в адрес Палыча, клятвенно обещая всяческую поддержку и защиту от нападок извне. Неужели отношения между гендиректором и главным тренером испортились?

По имеющейся у нас информации, к сожалению, это действительно так. Уже пару месяцев внутри «Локо» потихоньку разгорается конфликт. Но не между Семиным и Кикнадзе – ключевыми фигурами в данном случае являются члены трансферного совета клуба. Именно они пролоббировали приобретение Мурило, именно из-за их «бездействия» сорвался контракт с Кварацхелией. Гендир, как видим, напрямую во всем этом не виноват, поскольку не может в одиночку влиять на трансферную политику клуба. Но у Семина есть все основания держать обиду именно на Кикнадзе, который не занял активную позицию в защите интересов тренера при формировании состава команды.

ДИПЛОМАТИЯ МЕЩЕРЯКОВА И ПОКРОВИТЕЛЬСТВО БЕЛОЗЕРОВА

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Сейчас конфликту не дает вырваться наружу председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков, фактически руководящий трансферными процессами в «Локо» и обладающий отменными дипломатическими качествами. К слову, именно Мещеряков в позапрошлом сезоне долгое время успешно маскировал и сглаживал серьезные противоречия между Семиным и тогдашним гендиректором Ильей Геркусом.

Но теперь ситуация осложняется тем, что в состав трансферного комитета вошли новые персонажи, а куда большее влияние на селекционную политику оказывают такие, мягко говоря, неоднозначные фигуры - Владимир Кузьмичев и Андрей Лосюк.

Так что удерживать ситуацию под контролем и не позволить обильному сору вывалиться из «железнодорожной избы» наружу становится все труднее.

Очевидно, что целью определенных сил внутри клуба является… отставка Семина. Однако у Палыча имеется серьезная поддержка – в лице председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, фактически курирующего представляющий огромную отрасль клуб. Покровительство сильных мира сего – безусловно, важный фактор. Впрочем, когда под тебя копают снизу, и помощь свыше может не спасти…

Но главное во всей этой истории - «Локомотиву» и Семину вновь придется прокладывать себе дорогу к большим победам через болота грязной подковерной борьбы и пустыни взаимного непонимания и неприязни. Выдержит ли «паровоз» столь высокую температуру в своей «топке»? Раньше всегда выдерживал.

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