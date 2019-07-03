Кубок Америки: Чили штурмует рекорд континента

АРГЕНТИНА-1945/47

Об этом мало кто помнит, но в 1967 году чемпионаты Южной Америки приказали долго жить. Из-за низкого интереса участников и повального увлечения болельщиками главным клубным соревнованием континента - Кубком Либертадорес, турнир сильнейших южноамериканских сборных попросту перестали проводить. И возрождать, в общем-то, не собирались. Лишь спустя восемь лет, в 1975-м, такая потребность возникла. И на свет появилась Копа.

С тех пор формат турнира претерпел значительные изменения. В число участников давно добавились представители других континентов (первопроходцами в 1993-м стали мексиканцы, а в этом году роли приглашенных достались Японии и Катару). Однако за 16 розыгрышей рекорды южноамериканских чемпионатов переписаны не были. Тогда, в эпоху до 1967 года, уникальные серии выдавали аргентинцы. С 1920-го по 1937-й они восемь раз кряду (!) участвовали в финалах. И им же принадлежит исторический хет-трик - три подряд триумфа на чемпионатах 1945, 1946 и 1947 годов.

ЗЛЫЕ ГЕНИИ МЕССИ

В эпоху Копы такой гегемонии никому добиться не удалось. Три финала подряд было у уругвайцев (1983, 1987, 1989) - но не титула же! Однако сейчас вплотную к легендарному аргентинскому достижению послевоенных лет приблизилась сборная Чили. В случае победы над Перу в предстоящем в ночь со среды на четверг по московскому времени полуфинале в Порту-Алегри команда колумбийского специалиста Рейналдо Руэды получит шанс повторить свой успех 2015 и 2016 годов.

Чилийцы поспорят за золото со сборной Бразилии, которая накануне обыграла Аргентину. В 2015-м, и в 2016-м чилийцы побеждали в финале аргентинцев в серии послематчевых пенальти. Теперь главный матч турнира пройдет без участия Лионеля Месси, который три года назад не реализовал пенальти в ворота Клаудио Браво.

ГИПНОТЕЗЕР АРИАС И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Сейчас на Копе у чилийцев не столь звездный голкипер - 31-летний Габриэль Ариас, который до начала турнира провел за сборную всего пять матчей. Но в остальном на бразильских полях сражаются все те, кто вывел Чили в лидеры южноамериканского футбола середины «десятых». Включая лучшего бомбардира Копы-2016 Эдуардо Варгаса, а также Алексиса Санчеса, Артуро Видаля, Гари Меделя, Чарлеса Арангиса, Жана Босежура и далее по списку. Кстати, упомянутый выше Ариас в этой компании не теряется. В четвертьфинале новый «первый номер» Чили выиграл серию пенальти у Колумбии, «загипнотизировав» перед решающим ударом Вильяма Тесильо, который промазал мимо ворот.

Чем бы ни завершился турнир для чилийцев, наверняка это будет лебединая песня великой команды, которая - в силу возраста своих ветеранов - начала сдавать еще перед ЧМ-2018, оставшись без путевки в Россию. Однако никто не удивится, если Варгас, Санчес и Ко пройдут обескровленных травмой Джефферсона Фарфана перуанцев, которые сами прыгнули выше головы. Ну а потом…

Да, в гипотетическом финале Чили будет отведена роль аутсайдера. Но ни четыре, ни три года назад это команду не смущало. Так почему бы и впрямь не замахнуться на рекорд Аргентины-1945/47? Вот это будет компенсация за непопадание на ЧМ-2018! О той неудаче тогда навсегда забудут.

Любопытно, кстати, что предыдущие два золота чилийцы брали с разными главными тренерами - Хорхе Сампаоли и Хуаном-Антонио Пицци. Сейчас их, повторимся, ведет в бой 62-летний колумбиец Руэда, выводивший на ЧМ-2010 Гондурас…

ПЛЕЙ-ОФФ

1/2 финала

4 июля 3.30 (мск)

ЧИЛИ - ПЕРУ

Матч за третье место состоится 6 июля в Сан-Паулу, финал - 7 июля в Рио-де-Жанейро.