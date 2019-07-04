«Дерби «Спартака» и ЦСКА в Австрии посмотрели более двух миллионов зрителей» - Советский спорт
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04 июля 2019 09:00ФутболФедоровский Александр

«Дерби «Спартака» и ЦСКА в Австрии посмотрели более двух миллионов зрителей»

Об организации проходящего в Пеллау предсезонного турнира с участием четырех российских топ-клубов рассказал исполнительный директор компании «Париматч» – титульного спонсора соревнований.

«В РОССИИ НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТАКИХ ТУРНИРОВ»

– Победитель Кубка Париматч Премьер определится в четверг во встрече «Спартака» и «Краснодара». Турнир уже можно считать успешным? – вопрос Дмитрию Сергееву.

– Вполне. По телевизионной аудитории мы превзошли аналогичный зимний турнир в Катаре на 10 процентов. Совершен серьезный рывок по числу упоминаний в СМИ. Украшением турнира, конечно, стало дерби «Спартака» и ЦСКА. Игру посмотрели более двух миллионов телезрителей. Очень достойный показатель для этого времени года.

– Почему местом проведения турнира выбрали Австрию?
– Я здесь учился два года, у меня даже прозвище – Австриец. Это заметно упростило процесс переговоров с местными организаторами.

– Но в России многие негодуют, почему лучшие команды страны не могли сыграть дома.
– Это просто бред! Вы можете вспомнить, чтобы наши топ-клубы проводили летние сборы внутри страны? Никогда такого не было. Обычно готовились к сезону в Испании, Эмиратах, Австрии, Словении… Плюсы такого выбора можно долго перечислять. Чистый воздух, хорошие поля, специальные тренировочные лагеря, качественные отели и главное – адекватная стоимость проживания.

– Если бы топ-клуб РПЛ захотел готовиться к сезону в России, где это лучше всего делать?
– В Сочи, конечно. Прекрасный город. Но, во-первых, там сейчас все пятизвездочные отели заняты. Во-вторых, стоимость номеров просто запредельная. И поля для тренировок там все искусственные. Турнир не провести. Так что можно сколько угодно предлагать клубам оставлять деньги внутри страны, однако необходимой инфраструктуры для этого пока не появилось.

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«БРОСИЛИ БЫ МОНЕТКУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»

– Нынешний турнир станет регулярным?
– Уже обсуждается вопрос проведения Кубка в зимнее межсезонье. А вот летом следующего года турнир не состоится. Сборные будут готовиться к финальной стадии Евро-2020, почти сразу после которого стартуют национальные первенства. Мы, конечно, хотим, чтобы наш турнир стал обязательным атрибутом межсезонья в РПЛ. Но для этого в календаре должна быть соответствующая пауза.

– Где команды сыграют зимой?
– Переговоры пока продолжаются, но вариантов не так много. Ближний Восток или Испания.

– Число участников может увеличиться? И есть планы добавить зарубежные клубы?
– А зачем? Сомневаюсь, что российской аудитории будет интересно смотреть контрольные матчи наших команд с иностранными. Мы изучали рейтинги таких трансляций в межсезонье. Цифры, мягко говоря, не впечатляют. Другое дело, что нам потребуется ротация. Вряд ли одни и те же клубы будут участвовать в Кубке из года в год. Да это и не нужно.

– В регламенте есть пункт о проведении жеребьевки – в случае, если у трех и более команд совпадают абсолютно все показатели. В Пеллау такая ситуация уже исключена, но если бы возникла – как бросали бы жребий?
– Монетку бы подбросили! А как еще? И красиво показали бы это в прямом эфире.

«В АВСТРИИ ОЧЕНЬ АКТИВНОЕ СОЛНЦЕ»

– Почему на всех матчах турнира задействованы только австрийские судьи? Неужели нельзя было пригласить наших?
– Мы бы пригласили, но такого требование федерации футбола Австрии. Все матчи на территории этой страны вне еврокубков должны обслуживать местные судьи.

– Многие жалуются на то, что картинка из Пеллау уступает по качеству зимним трансляциям из Дохи. Вы согласны?
– Это телевизионный нюанс. Дело в том, что в Австрии очень активное солнце. И в первые два дня картинка бликовала, поэтому смотрелось не очень. Однако потом, во втором туре, ситуация заметно улучшилась. Тучки набежали, дождик прошел – считаю, воскресные матчи были показаны на высоком уровне. Маленький по сравнению с Катаром стадион? Ну, это не такая уж и проблема. В любом случае, коллегам с ТВ есть что улучшать при подготовке к третьему турниру. Уверен, все недочеты будут исправлены. И мы получим еще больше зрителей на трибунах и у телеэкранов.

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