«Дерби «Спартака» и ЦСКА в Австрии посмотрели более двух миллионов зрителей»

«В РОССИИ НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТАКИХ ТУРНИРОВ»

– Победитель Кубка Париматч Премьер определится в четверг во встрече «Спартака» и «Краснодара». Турнир уже можно считать успешным? – вопрос Дмитрию Сергееву.

– Вполне. По телевизионной аудитории мы превзошли аналогичный зимний турнир в Катаре на 10 процентов. Совершен серьезный рывок по числу упоминаний в СМИ. Украшением турнира, конечно, стало дерби «Спартака» и ЦСКА. Игру посмотрели более двух миллионов телезрителей. Очень достойный показатель для этого времени года.

– Почему местом проведения турнира выбрали Австрию?

– Я здесь учился два года, у меня даже прозвище – Австриец. Это заметно упростило процесс переговоров с местными организаторами.

– Но в России многие негодуют, почему лучшие команды страны не могли сыграть дома.

– Это просто бред! Вы можете вспомнить, чтобы наши топ-клубы проводили летние сборы внутри страны? Никогда такого не было. Обычно готовились к сезону в Испании, Эмиратах, Австрии, Словении… Плюсы такого выбора можно долго перечислять. Чистый воздух, хорошие поля, специальные тренировочные лагеря, качественные отели и главное – адекватная стоимость проживания.

– Если бы топ-клуб РПЛ захотел готовиться к сезону в России, где это лучше всего делать?

– В Сочи, конечно. Прекрасный город. Но, во-первых, там сейчас все пятизвездочные отели заняты. Во-вторых, стоимость номеров просто запредельная. И поля для тренировок там все искусственные. Турнир не провести. Так что можно сколько угодно предлагать клубам оставлять деньги внутри страны, однако необходимой инфраструктуры для этого пока не появилось.

«БРОСИЛИ БЫ МОНЕТКУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»

– Нынешний турнир станет регулярным?

– Уже обсуждается вопрос проведения Кубка в зимнее межсезонье. А вот летом следующего года турнир не состоится. Сборные будут готовиться к финальной стадии Евро-2020, почти сразу после которого стартуют национальные первенства. Мы, конечно, хотим, чтобы наш турнир стал обязательным атрибутом межсезонья в РПЛ. Но для этого в календаре должна быть соответствующая пауза.

– Где команды сыграют зимой?

– Переговоры пока продолжаются, но вариантов не так много. Ближний Восток или Испания.

– Число участников может увеличиться? И есть планы добавить зарубежные клубы?

– А зачем? Сомневаюсь, что российской аудитории будет интересно смотреть контрольные матчи наших команд с иностранными. Мы изучали рейтинги таких трансляций в межсезонье. Цифры, мягко говоря, не впечатляют. Другое дело, что нам потребуется ротация. Вряд ли одни и те же клубы будут участвовать в Кубке из года в год. Да это и не нужно.

– В регламенте есть пункт о проведении жеребьевки – в случае, если у трех и более команд совпадают абсолютно все показатели. В Пеллау такая ситуация уже исключена, но если бы возникла – как бросали бы жребий?

– Монетку бы подбросили! А как еще? И красиво показали бы это в прямом эфире.

«В АВСТРИИ ОЧЕНЬ АКТИВНОЕ СОЛНЦЕ»

– Почему на всех матчах турнира задействованы только австрийские судьи? Неужели нельзя было пригласить наших?

– Мы бы пригласили, но такого требование федерации футбола Австрии. Все матчи на территории этой страны вне еврокубков должны обслуживать местные судьи.

– Многие жалуются на то, что картинка из Пеллау уступает по качеству зимним трансляциям из Дохи. Вы согласны?

– Это телевизионный нюанс. Дело в том, что в Австрии очень активное солнце. И в первые два дня картинка бликовала, поэтому смотрелось не очень. Однако потом, во втором туре, ситуация заметно улучшилась. Тучки набежали, дождик прошел – считаю, воскресные матчи были показаны на высоком уровне. Маленький по сравнению с Катаром стадион? Ну, это не такая уж и проблема. В любом случае, коллегам с ТВ есть что улучшать при подготовке к третьему турниру. Уверен, все недочеты будут исправлены. И мы получим еще больше зрителей на трибунах и у телеэкранов.