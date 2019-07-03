Олег Данченко: Через год или раньше Россия и Украина могут помириться

«СУТОРМИН - СЕРЬЕЗНОЕ УСИЛЕНИЕ»

- Концовку сезона-2018/19 вы отыграли в Красноярске на правах аренды из донецкого «Шахтера». Но «Рубин» полностью выкупил ваш контракт. Довольны?

- Да. Впечатления от нового клуба - положительные. База, инфраструктура - все в Казани на уровне. Поэтому я без особых раздумий перешел в «Рубин».

- Контраст после «Енисея» ощутимый?

- В принципе в Красноярске тоже была своя база. Но клуб вылетел в ФНЛ. Поэтому сейчас сравнивать «Енисей» и «Рубин» некорректно. Это совсем другой уровень.

- Но ведь «Рубин» в прошлом сезоне испытывал финансовые проблемы. Состав команды сейчас сильно изменился. Нет риска повторить путь Красноярска?

- Ну а где вообще нет проблем? Я таких клубов не знаю. И не считаю риском переход в «Рубин». Здесь у меня точно появится возможность прогрессировать, а это самое важное.

- Успели пообщаться с другими новичками? Например, с Алексеем Суторминым, вокруг которого было много шума?

- Леху я знаю хорошо, часто играли друг против друга на фланге. Это серьезное усиление «Рубина». Очень техничный, быстрый, умный футболист. Надеюсь, скоро к нам присоединится Хвича Кварацхелия. Он тоже неплохо проявил себя в концовке прошлого сезона.

«АЛЕНИЧЕВУ НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ЗАДАЧИ И ПОДДЕРЖКА РУКОВОДСТВА»

- Курбана Бердыева на посту главного тренера «Рубина» летом сменил Роман Шаронов. Как проходят сборы у этого специалиста?

- Мы сразу по максимуму включились в работу. Межсезонье довольно короткое, времени на раскачку нет. И мне кажется, тренер ведет нас в правильном направлении. Настраиваемся занять в следующем чемпионате высокое место. Состав у нас вполне конкурентоспособный.

- С болельщиками «Рубина» успели пересечься?

- Пока - нет. Но я думаю, еще будут встречи, мероприятия. Одна из наших задач - привлечь на трибуны как можно больше зрителей. Играть на «Казань Арене» одно удовольствие. Надеюсь, и смотреть футбол в исполнении «Рубина» будет приятно.

- В вашей предыдущей команде тоже сменился главный тренер. Как Дмитрий Аленичев попрощался с «Енисеем»?

- Очень тепло. Поблагодарил игроков за сезон, пожелал удачи, чтобы все были трудоустроены.

- У Аленичева есть тренерское будущее?

- Не понимаю вопроса. Аленичев - сильный специалист. И то, что «Енисей» не смог сохранить прописку в премьер-лиге, этого не отменяет. Результат зависит не только от тренера. Нужны четкие задачи, поддержка руководства.

«ЗЕЛЕНСКИЙ - МОЙ ПРЕЗИДЕНТ»

- «Рубин» будет играть в более оборонительный футбол, чем «Енисей», учитывая разницу между Шароновым и Аленичевым?

- Мы не собираемся делать ставку исключительно на оборону. А вообще, дождитесь лучше 15 июля - тогда и увидите, во что будет играть новый «Рубин».

- В Россию вы переехали из «Шахтера». Поддерживаете отношения с этим клубом?

- Когда-то у меня была мечта попасть в «Шахтер» - она осуществилась. Да, я не стал игроком основной обоймы, ездил, в основном, по арендам, но школу прошел неплохую. Этот клуб навсегда останется в моем сердце.

- Но вы понимали, какую реакцию вызовет ваш переезд в Россию на Украине?

- Конечно. Однако общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского - значит, если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Уж если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился, почему я должен был отказываться?

- Ракицкий после перехода в «Зенит» перестал вызываться в сборную Украины…

- И для меня дорога туда теперь закрыта. Но, знаете, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся.

- Довольно смелое предположение. Это вы так в нового президента Украины поверили?

- Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента. А еще на то, что между нашими странами опять установятся добрососедские отношения.

«НАДЕЮСЬ, «ШАХТЕР» ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ В ДОНЕЦК»

- Ваши родные и близкие остались на Украине?

- Конечно. У меня там семья, друзья. Мы хорошо общаемся.

- А как на ваш переезд реагировала пресса?

- Писали всякие гадости. Кто-то поддерживал меня, но некоторые - гнобили. А мне, повторюсь, все равно, что там говорят. Сам я доволен, что выступаю в России.

- Но для того же «Шахтера» это, согласитесь, болезненная тема. Из-за конфликта на востоке страны клуб не может принимать соперников в Донецке.

- Конечно, все хотели бы снова играть на «Донбасс Арене». Там прекрасный стадион, лучший из украинских. Надеюсь, «Шахтер» еще туда вернется. Не вечно же всему этому продолжаться.

- Вы сказали, что двери в сборную Украины для вас теперь закрыты. Оттуда вообще звонков не было?

- Нет. Но сам я продолжают надеяться, что в будущем можно будет пробиться в сборную и из российского чемпионата. Ну, как, например, можно не вызывать Ярика Ракицкого? Это все политика. Такой футболист точно пригодился бы национальной команде.

- Получается, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал заложником политической ситуации?

- Это его надо спрашивать. Но думаю, никакого давления сверху он не испытывает. Просто сам понимает, что сейчас - вызвать игрока из РПЛ значит спровоцировать скандал.

«НЕ ОТКАЗАЛСЯ БЫ ПОВТОРИТЬ ПУТЬ ЗИНЧЕНКО»

- При этом команда Шевченко здорово стартовала в отборочном турнире Евро-2020. Видели, как Украина разгромила сербов 5:0?

- Да, смотрел матч. Мне кажется, это была лучшая игра в истории украинской сборной.

- С новым лидером сборной Александром Зинченко знакомы?

- По молодежке пересекались. Но когда я попал в «Шахтер», Саша уже был в «Ман Сити».

- Туда он попал транзитом через «Уфу». Пример для вас?

- А почему нет? Зинченко доказал, что при должном отношении к делу можно всего добиться. Не обязательно выступать за какой-то топ-клуб, чтобы на тебя обратили внимание в Европе. Не отказался бы повторить его путь.

- Недавно мы делали интервью с единственным российским легионером в чемпионате Украины - нападающим «Черноморца» Василием Павловым. Одобряете его выбор?

- Любому футболисту важно играть. Российский чемпионат сильнее украинского, но если здесь не проходишь в состав, а там получаешь практику, то надо ехать. Парень - молодец, не побоялся.

- И чувствует себя в Одессе очень комфортно в бытовом плане. Никаких нападок на него нет.

- Рад за него. И желаю успехов. Мое мнение - Россия и Украины должны жить дружно. И вместе развиваться в футбольном плане. Украинский чемпионат еще несколько лет назад был очень приличного уровня. Надеюсь, в ближайшем будущем он опять подтянется к российскому.