Так и останешься никем, Лео. Месси опять закономерно не добрался до титула - Советский спорт
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03 июля 2019 20:04ФутболАндронов Алексей

Так и останешься никем, Лео. Месси опять закономерно не добрался до титула

Последние годы интрига в любом турнире с участием сборной Аргентины одна: выиграет ли титул Лео Месси? Возможно, лучший футболист в истории опять остался с пустыми руками – уступив Бразилии 0:2 в полуфинале Копа Америка.

Первый после Диего

Сравнения Месси с Марадоной – довольно утомительные споры, которые ведутся уже с десяток лет. Действительно, это два великих игрока, но очень разных, роднит их разве что невысокий рост.

Играя за сборную 14 лет (Месси дебютировал в товарищеском матче с Венгрией в августе-2005, и провел тогда в игре лишь 2 минуты – его удалили за фол против только этим и вошедшего в историю Вильмоша Ванчака), сыграв за нее 135 матчей, и отличившись 68 раз – Месси не имеет ни одного трофея. А ведь турниров этих набралось уже 9. Не исключено, что Месси сыграет и на следующей Копе – через год она состоится в Колумбии и Аргентине. Но сегодня невозможно представить себе Аргентину, претендующую на победу.

Что интересно – Диего Марадона так же не выигрывал Копа Америка, Аргентина забирала себе этот турнир в 1991-м и 1993-м, но оба раза Альфио Басиле обходился без бунтаря. Марадона вернулся в сборную на ЧМ-1994, забил гол в ворота Греции (свой последний за сборную), провалил допинг-тест, и отбыл на родину.

Но в копилке Марадоны навсегда останется титул чемпиона мира-1986. Разумеется, Аргентина не смогла бы выиграть его без Диего. В копилке Месси пусто. То есть, он, конечно, олимпийский чемпион 2008-го, но это всерьез никто не воспринимает.

Так что на данный момент, пусть у Месси и 5 «Золотых мячей» (в эпоху Марадоны южноамериканцам их не вручали) – он лучший, но только после Диего. Хотя полчища фанатов Месси, разумеется, это оспорят.

Аргентинский ли продукт?

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Вопрос, на самом деле, совершенно не праздный. Марадона, без сомнения – настоящий сын аргентинского футбола. Сын буйный, самовлюбленный – но совершенно аутентичный для своего времени. Достаточно напомнить, что Диего был чемпионом Аргентины в 1981-м с «Бока Хуниорс», и 5 (!) раз становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Кто такой Лео Месси? В Аргентине за клубы он не сыграл ни одного матча. Занимался в академии «Ньюэллс Олд Бойз» (кстати, пришел в нее сразу после того, как клуб покинул Марадона). Но как футболист он формировался в Испании, где поиграл за всевозможные молодежные команды «Барселоны».

Не думаю, что будет преувеличением сказать, что Месси – более продукт испанского футбола, чем аргентинского. Он феноменально успешен в «Барселоне» - в рамках существующей в ней системы. Могут меняться тренеры и схемы игры – но философия «Барсы» остается неизменной, и она очень подходит Месси, которого даже можно считать ее воплощением.

Для аргентинского футбола Месси отчасти тело инородное. Игроков такого стиля в стране нет, в футбол, похожий на барселонский – не играет никто. Именно поэтому каждый раз у Месси возникает сложность с «вписыванием» в игру сборной.

Роль тренера

Практически вся карьера Марадоны в сборной (исключая ЧМ-1994) прошла при двух тренерах – Сезаре Луисе Менотти и Карлосе Билардо. Оба руководили сборной очень долго (9 и 7 лет соответственно), оба выстроили свою «авторскую» систему. Менотти выиграл чемпионат мира в 1978-м. Марадона к тому моменту уже дебютировал за сборную, но на домашний турнир Менотти его не взял, посчитав, что в 17 лет Диего слишком молод. Спустя 4 года Марадона уже был звездой сборной, но Аргентина проиграла во втором раунде ЧМ-1982 бразильцам, и будущим победителям-итальянцам (тогда Клаудио Джентиле опекал Диего персонально, и едва не сделал из него отбивную).

Наибольших успехов Марадона достиг при Карлосе Билардо, сыграл в двух финалах чемпионата мира подряд, забил «гол столетия», забил рукой. В 1986-м выиграл трофей, в 1990-м проиграл из-за пенальти, который в Аргентине по сей день считают несправедливым.

Что же Месси? В сборной он дебютировал при Хосе Пекермане. С тех пор со сборной поработали еще 8 человек, ни один из них не продержался и одного 4-летнего цикла. После смерти президента Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондоны в 2014-м – в ней начался натуральный балаган. Для начала голосование на выборах, в котором участвовали 75 делегатов, закончилось со счетом 38-38. Как такое стало возможным? Это Аргентина.

Далее федерацию начали сотрясать постоянные скандалы, выяснилось, что Грондона фактически обанкротил ее. Аргентина мотается по свету и играет коммерческие матчи – чтобы заработать хоть что-то. У нее не было денег даже на увольнение Хорхе Сампаоли, периодически тренерам задерживали зарплату более чем на полгода, а у ассоциации не было денег даже на чартеры.

Совершенно неудивительно, что на нынешнюю Копу Аргентину привез Лионель Скалони. Это вообще не тренер, он изначально позиционировался как временщик. Но другого просто не нашли. Понятное дело, что ни о каких Почеттино или Симеоне и речи быть не может, но в аргентинском футболе достаточно и менее дорогих тренеров. Но в сборную не хочет идти никто из них.

Партнеры и статус

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В такой ситуации, когда тренером сборной периодически становится непонятно как попавший на этот пост человек (лучший пример – Эдгардо Бауса, который едва не завалил квалификацию к ЧМ-2018, спас ее как раз Месси), неминуемо возрастает роль авторитетных игроков. Лео – в первую очередь. По сути, он давно главная фигура в сборной, он определяет в ней состав и тактику, он пишет перед прошлым финалом Копы «Снова нас заставляют ждать в самолете. Боже мой, насколько все-таки аргентинская ФА убога!».

На ЧМ-2018 Аргентина отправилась без Мауро Икарди. Общеизвестно, что у него плохие отношения с Месси. Нечто похожее творилось в сборной Кот-д'Ивуара во времена Дрогба, когда его клан игнорировал и третировал Сейду Думбия. Но то – Африка, там подобные истории привычны. А это – Аргентина!

Перепробовав в сборной более 50 игроков, Скалони не придумал ничего лучше, чем попробовать «клонировать» игру «Барселоны». Естественно, желая, чтобы Лео было комфортнее. Так уже делали многие – вопрос комфорта суперзвезды не в первый раз становится важнее организации и стратегии игры. Получилась ерунда – у Аргентины нет ни Альбы, ни Бускетса, ни Ракитича, ни Суареса. Месси мучался, и не был похож на себя барселонского образца.

Винить его в вылете с Копы – никто не сможет. Лео делал все, что мог. Но этого (в очередной раз) оказалось мало. Опять чудила оборона, и дело даже не в том, что Скалони притащил на турнир серостей вроде Песельи и Саравии. Не было никакой внятной организации игры в защите. В полуфинале (впервые за 40 последних игр у Аргентины не было ни одного изменения в стартовом составе) Бразилия просто разорвала Леандро Паредеса, показав, что отбирать мяч он не умеет.

Взаимопонимание и взаимопомощь Месси и Агуэро – уже давно миф. Вся игра впереди сводится к тому, что Лео придумает что-то для себя и партнеров. Да, аргентинцы дважды попали в штангу, и превзошли Бразилию по ударам 14-4. Но что от всего этого толку?

История Марадоны все-таки была совершенно другой. Его окружали по-настоящему сильные партнеры. В 1986-м чемпионами с ним стали Бурручага и Вальдано, Руджери и Пасарелла, Пумпидо и Батиста. В 1990-м были великолепный Каниджа, и поймавший на турнире невероятный кураж вратарь Гойкоэчеа.

Будущее Лео и сборной

Месси уже заявил, что «если смогу помочь команде через год – сделаю это». Что скрывается за такой формулировкой – не вполне понятно. Но вряд ли Лео уйдет из сборной хотя бы на год.

Лучшим ее бомбардиром он является давно, и этому статусу ничто не угрожает (у Лео 68 голов, у Агуэро 39), но есть другой статистический рекорд, который глупо было бы не забрать себе. Дзанетти сыграл за сборную 143 раза, Маскерано – 147. Месси пока лишь третий, но наверняка хочет быть первым.

А вот получится ли у него стать первым на турнире – большой вопрос. Для начала Аргентине неплохо было бы найти себе тренера. Потому что сейчас и тренером и менеджером, по сути, является Месси. И оба этих дела он делает плохо.

Турниры сборной Аргентины с Месси

ЧМ-2006 – 1/4 финала (Германия, 1:1, 2:4 в серии пенальти)
Копа Америка-2007 – финал (Бразилия, 0:3)
ЧМ-2010 – 1/4 финала (Германия, 0:4)
Копа Америка-2011 – 1/4 финала (Уругвай, 1:1, 4:5 в серии пенальти)
ЧМ-2014 – финал (Германия, 0:1)
Копа Америка-2015 – финал (Чили, 0:0, 1:4 в серии пенальти)
Копа Америка-2016 – финал (Чили, 0:0, 2:4 в серии пенальти)
ЧМ-2018 – 1/8 финала (Франция, 3:4)
Копа Америка-2019 – полуфинал (Бразилия, 0:2)

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