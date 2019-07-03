Состояние попсовета РФС больше бюджета Хорватии - Советский спорт
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03 июля 2019 20:11ФутболЗетилов Игорь

Состояние попсовета РФС больше бюджета Хорватии

Прошло первое заседание нового попечительского состава РФС под председательством Леонида Михельсона. На нем были подписаны соглашения с крупнейшими инвесторами.

2 ТАЙМА ПО 45 МИНУТ

Согласно словарю, попечительский совет - орган самоуправления, ведающий распределением пожертвований в адрес организации. В состав совета обычно входят инвесторы или их представители. О создании попсовета РФС было объявлено 26 июня, но процесс регистрации в Министерстве юстиции завершился только на этой неделе. А в среду в одной из столичных гостиниц «опекуны российского футбола», наконец, собрались вместе.

Мероприятие длилось ровно полтора часа. Прямо как футбольный матч - два тайма по 45 минут. В обсуждениях приняли участие не входящий в попсовет министр спорта Павел Колобков и, разумеется, глава РФС Александр Дюков. Под началом Михельсона - самого богатого человека России - заседали шесть руководителей крупнейших корпораций, банков и предприятий. Желающих помочь нашему футболу в мире большого бизнеса после ЧМ-2018 очень много. В рейтинге Forbes можно найти данные лишь по четырем членам попсовета, но и их суммарного состояния (не менее 33 миллиардов долларов) хватит, чтобы, скажем, перекрыть бюджет Хорватии (26 млрд)! Страны, сборная которой год назад участвовала в финале нашего чемпионата мира.

ДЮКОВ: БЮДЖЕТ ПРИМЕМ ПОЗЖЕ

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После окончания заседания и подписания всех документов Дюков и Михельсон ответили на вопросы.

- Сегодня произошло очень важное событие, - начал председатель, состояние которого Forbes оценивает в 24 миллиарда долларов. - Накануне мы зарегистрировали организацию в Минюсте. У нас складывается очень хороший коллектив. Все принялись за работу с огромным желанием. Мы же любим футбол, но постоянно слышим вокруг: в России все не так, и играем мы плохо.

- Не всегда.
- Да, в прошлом году получилось хорошо. Но нужно продолжать. Для этого необходимо много работать. И начать надо с регионов. Вот, к примеру, компания «РЖД» представлена во всех субъектах России, как и «Ростех». Много вопросов с их помощью можно сделать системными. Тогда мы получим хорошую сборную и большую любовь болельщиков.

- Устав обсуждался?
- Не устав, а положение, - поправил Дюков.

- Положение обсудили заранее, а сегодня его приняли, - развил мысль Михельсон.

- Про бюджет РФС говорили?
- Мы обсуждали план работы попечительского совета до конца года. А бюджет РФС на 2020 год примем на одном из ближайших заседаний, - уточнил Дюков.

МИХЕЛЬСОН: НЕ ПОСЛЕДНИЕ ЛЮДИ ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ

- Какие главные задачи поставлены перед попсоветом?
- Точно не финансы! - подчеркнул Михельсон. - Нужна помощь в работе РФС. В состав совета вошли не последние люди, которые готовы помогать.

- Попечительский совет поддержит РФС в выстраивании эффективных отношений с федеральными и региональными органами государственной власти, от которых многое зависит, - конкретизировал Дюков. - Задача просто принести какие-то деньги не стоит. Нужно сделать так, чтобы крупный бизнес сам заинтересовался футболом. И вкладывал средства в развитие с потенциальной выгодой.

- В Мурманске на месте чуть ли не единственного в регионе стадиона хотят построить храм…
- Почему вы мне раньше этот вопрос не задали? - удивился Дюков. - Я во вторник там был, мог поинтересоваться…

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РФС

Функционер

Бизнес/должность

Состояние, млрд долларов

Леонид МИХЕЛЬСОН

председатель правления, член совета директоров «Новатэка»

24,0

Петр АВЕН

председатель совета директоров группы «Альфа-банк»

5,2

Андрей АКИМОВ

председатель правления «Газпромбанка»

?

Олег БЕЛОЗЕРОВ

председатель правления «РЖД»

?

Андрей БОКАРЕВ

президент «Трансмашхолдинга»

1,5

Игорь ЛЕВИТИН

помощник президента РФ

?

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ

председатель совета директоров «ТМК»

2,2

Секретарь попсовета - Денис Соловьев

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