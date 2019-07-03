Ионов и Шомуродов показали класс. ЦСКА вновь проиграл, на этот раз «Ростову»

А вот Валерий Карпин по ходу матча с “Краснодаром” состав поменял полностью за исключением основного голкипера команды Сергея Песьякова который выступает в Пеллау без замен.

Перед заключительным матчем на турнире в составе обеих команд произошли изменения точечного характера, но некоторые из них были вынужденными. После удаления Кирилла Набабкина в матче против “Спартака” впервые в линии обороны появился Марио Фернандес. Игорь Акинфеев вышел на поле с первых минут вместо Ильи Помазуна, а Константина Кучаева сменил Кристиян Бистрович.

Что касается “Ростова”, то в обороне Дмитрия Чистякова поменял Арсений Логашов, в запасе остался Роман Еременко, с первых минут вышли на поле Александр Зуев и Алексей Ионов, а Дмитрий Полоз отбыл из расположения команды в Австрии. Это касается и потенциального новичка “Ростова” Ричи Эннина - контракт с ним, видимо, подписан не будет.

Погода в Пеллау радует. Жара отпустила. А со стартовым свистком пошел робкий дождик и над стадионом повис утонченный аромат навоза. А потом мы удивляемся почему в Австрии поля хорошие. Как же им не быть с таким-то удобрением!

Все-таки два матча без забитых мячей - это перебор. Автогол Александра Ломовицкого оставляем за скобками, вот и получается, что ЦСКА пока на этом турнире своими силами не забивал. Наконец-то это произошло, но в третьем матче подряд ЦСКА пропускает первым. Хотя уже на первой минуте Такума Нисимура потревожил Сергея Песьякова.

А потом забил “Ростов” и сделал это очень красиво и просто. Алексей Ионов справа выкатил мяч под удар Шомуродову и Элдор технично с правой ноги пробил в дальний угол. Не менее красивым получился и второй мяч ростовчан, который случился “благодаря” ошибке Ильзата Ахметова в середине поля. Перехват Шомуродова, обратный пас от Ионова и классный удар удар на этот раз в ближний угол.

Между этими событиями ЦСКА сумел наконец впервые забить в Австрии и сделал это Федор Чалов, завершив активные действия Ивана Облякова, который сумел протащить мяч до лицевой и ковырнуть его в сторону ворот. Красно-синие вообще в первой половине гораздо больше противника владели мячом, активно загружали штрафную с обоих флангов, так что их претензии на гол были вполне обоснованы.

Ростовчане же атаковали не столь обильно, однако острота в штрафной Игоря Акинфеева если и возникала, то работы для голкипера хватало. Помимо двух точных ударов Шомуродова, Акинфеев вытащил мячи после ударов Хаджикадунича, Норманна, а в эпизоде с выходом один на один Алексея Зуева вратарю пришлось играть головой вне пределов штрафной площади.

В перерыве Виктор Гончаренко сделал всего одну замену, а Валерий Карпин выпустил на поле сразу четверых футболистов. К атакующей связке Шомуродов - Ионов добавился взрывной Хорен Байрамян. И не успел Песьяков вытащить из-под перекладины сложнейший мяч, как Байрамян уже стремился улететь в штрафную противника невзирая на локти со стороны Виктора Васина.

Валерий Карпин продолжал исправно рычать на бровке переживая очередную прерванную атаку своей команды, но в какой-то момент затих. Отчасти этому способствало то, что на поле было относительно спокойно, а вернее всего, что игра «Ростову» продолжала даваться несмотря на скользкий счет и обилие замен.

Виктор Гончаренко тем временем подвинул вперед Яку Бийола и тому отчаянно не везло в штрафной «Ростова». Голевыми моментами это назовешь едва ли, но понервничать Песьякову приходилось.

Марио Фернандес провел на поле полный матч, показал приличную готовность и отметился сразу тремя роскошными подкатами в результате которых не только срывались атаки соперника, но и ауты были в пользу красно-синих. Безусловно лучший в составе команды на сегодняшний день. Чего пока нельзя сказать про вышедшего во втором тайме Арнора Сигурдссона. Вышел на позицию левого нападающего и растворился. Вообще надо отметить, что этот турнир наглядно показал насколько для нынешнего ЦСКА важен Никола Влашич. Нет его - и нет конструктива в середине поля.

Незадолго до стартового свистка «Ростов» официально объявил о подписании защитника Алексея Козлов до того в течении пяти лет защищавшего цвета столичного «Динамо». Именно в этом матче и состоялся его неофициальный пока дебют за «Ростов». Но перед этим событием демоническим «обрезом» отметился еще один новичок, но в составе ЦСКА. Звонимир Шарлия просто отдал мяч противнику перед своей штрафной, а Шомуродов и Ионов в итоге не разобрались как же переигрывать Илью Помазуна. Бардак в штрафной красно-синих решил закончить Алексей Ионов и могучим ударом с правой ноги сотряс перекладину.

ЦСКА завершает турнир в Австрии, проиграв все три матча. Старт российского сезона не за горами и пока всего один трансфер на замену Бекао - это явно не то, чего хотели бы увидеть поклонники красно-синих. Впрочем, ЦСКА экономит давно, но делает это абсолютно точно лучше всех в Российской Премьер Лиге.

«Ростов» выиграл два матча из трех и оставил на полях Австрии приятное впечатление. В отличной форме находится Элдор Шомуродов и если парень продолжит в таком духе, то вопрос с позицией ударного нападающего в команде будет закрыт. Хорош на раздаче Ивелин Попов, полезно действует Алексей Ионов, должен набрать форму Роман Еременко. У команды Валерия Карпина есть все, чтобы постараться побороться за зону еврокубков в новом сезоне.

Завтра Кубок Париматч Премьер в Австрии завершается. «Спартак» сыграет с «Краснодаром», игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Предсезонный турнир

Пеллау (Австрия)

ЦСКА - “Ростов” - 1:2 (1:2)

Голы: Шомуродов (Ионов), 9. Чалов, 28. Шомуродов (Ионов), 44.

ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА