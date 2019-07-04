Великолепная пятерка и... Бенитес. Самые высокооплачиваемые тренеры мира - Советский спорт
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04 июля 2019 11:30ФутболАнисимов Вадим

Великолепная пятерка и... Бенитес. Самые высокооплачиваемые тренеры мира

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес заключил контракт с китайским клубом «Далянь Ифан» и будет зарабатывать более 13 миллионов евро в год.

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Это позволило бывшему наставнику «Валенсии», «Ливерпуля», «Интера», «Челси», «Наполи», «Реала» и «Ньюкасла» войти в число шести самых высокооплачиваемых действующих тренеров мирового футбола. Вот эти герои.

Диего СИМЕОНЕ

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Страна: Аргентина
Возраст: 49
Клуб: «Атлетико»
Годовой заработок: 41 млн евро

Еще в 2011 году Диего Симеоне вернулся в мадридский «Атлетико», за который выступал еще игроком. На сей раз в качестве тренера. И именно с его именем связаны главные успехи «матрасников» за последние годы. Победа в чемпионате Испании, выигранный кубок страны, два трофея Лиги Европы и два суперкубка, разве на такого тренера не найдешь 41 млн евро?

Хосеп ГВАРДИОЛА

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Страна: Испания
Возраст: 48
Клуб: «Манчестер Сити»
Годовой заработок: 24 млн евро

Главный негласный антагонист Жозе МоуриньюХосеп Гвардиола – в очередной раз доказал, что работа в топ-клубе – это его конек. Под руководством испанца «Манчестер Сити» не просто расцвел, а засиял новыми красками. Горожане выигрывают абсолютно все на внутренней арене. Правда, в Европе пока не удается показать тот же результат. Но Гвардиоле будут платить большие деньги, вед он умеет выигрывать трофеи. Об этом знали в «Барселоне», об этом знали в «Баварии», теперь об этом знают и в «Манчестер Сити». Кстати, обогнать Моуринью по титулам Пепу уже удалось!

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ

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Страна: Испания
Возраст: 55
Клуб: «Барселона»
Годовой заработок: 23 млн евро

Эрнесто Вальверде, по прозвищу «Муравей», очень удачно подписал контракт с «Барселоной» в 2017 году. Не хватавший звезд с неба тренер успел поработать и в Испании, и в Греции. Именно с греческим «Олимпиакосом» Вальверде выиграл целых пять трофеев. Многие не до конца понимали немного странного выбора руководства «Барселоны», но Эрнесто оправдал ожидания: два чемпионства подряд, кубок и суперкубок страны. Осталось показать себя в Лиге чемпионов и зарплата испанца может вырасти в разы!

Фабио КАННАВАРО

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Страна: Италия
Возраст: 45
Клуб: «Гуанчжоу Эвергранд»
Годовой заработок: 15 млн евро

Закончив блистательную карьеру футболиста и пару лет отдохнув от футбола, обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро принялся тренировать. К родной Италии душа не лежала и бывший защитник отправился назад в ОАЭ, где и доигрывал последние сезоны. Затем был Китай, Саудовская Аравия и снова Китай. Особых достижений у Каннаваро пока нет, а в Европе о нем уже стали забывать. Но китайское футбольное мышление таково, что если твой клуб тренирует бывшая легенда футбола и чемпион мира, то ты просто не можешь не платить ему полтора десятка миллионов евро в год.

Рафаэль БЕНИТЕС

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Страна: Испания
Возраст: 59
Клуб: «Далянь Ифан»
Годовой заработок: 13,4 млн евро

Тренерская карьера Рафаэля Бенитеса богата, как вкусовые букеты испанских вин. Последнее место работы Рафы – английский «Ньюкасл». Бенитесу удалось не только превратить клуб чемпионшипа в настоящую машину, но и вывести его в премьер-лигу. Вот только новый контракт Рафа подписывать не стал. Якобы, из-за разногласий с руководством. В «Ньюкасле» много платить не могут, поэтому решение поехать в Китай вполне в духе испанского тренера. Как итог, Бенитес – в «шестерке» самых высокооплачиваемых тренеров.

Марчелло ЛИППИ

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Страна: Италия
Возраст: 71
Команда: сборная Китая
Годовой заработок: 13 млн евро

Пол Ньюман мирового футбола и человек, чьи полки ломятся от трофеев уехал в Китай еще в 2012 году. После сокрушительного провала сборной Италии на чемпионате мира-2010 Марчелло Липпи долго приходил в себя. Решение висело в воздухе – чемпионат Китая! Потренировав на клубном уровне, Липпи стал наставником сборной Китая. Забавно, что 25 января этого года он ушел со своего поста по окончании контракта. На его место пришел Каннаваро, но отказался продолжать работу после двух матчей. Пришлось возвращать мэтра, да еще и положить ему зарплату в 13 млн евро.

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