Кокориных отправили домой: колония расположена в их родных местах

Осужденные за две драки в центре Москвы 8 октября на сроки от 17 до 18 месяцев футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий будут отбывать наказание в исправительной колонии (ИК) № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Белгородской области, которая находится в городе Алексеевка. Они туда отправились днем в четверг 4 июля.

В АЛЕКСЕЕВКЕ ОСУЖДЕННЫХ ЖДУТ К СУББОТЕ

Днем в четверг руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил, что вся четверка осужденных отправилась к месту отбывания наказания (на лагерном жаргоне «пошли по этапу». – Прим. ред.), но куда именно не уточнил.

Позже Адвокат Мамаева Игорь Бушманов уточнил, что футболисты этапированы в одну из колонии общего режима Белгородской области. Таких в регионе несколько – в областном центре, а также в Валуйках (родина братьев Кокориных. – Прим. ред.) и Алексеевке. Около часа понадобилось журналистам, чтобы выяснить точно: отбывать наказание осужденные будут в ИК №4 УФСИН в Алексеевке. Это – небольшой городок с населением около 40 тысяч человек. До Белгорода – 170 км, до Валуек – 80 км, до украинской границы – около 110 км (она совсем близко с Валуйками. – Прим. ред.), до Харькова – 260 км.

Прямой поезд идет до Алексеевки чуть больше 17 часов. Но наших «героев» везут, конечно, в специальном вагоне. И не факт, что Алексеевка будет первым пунктом. Возможно, даже и не вторым. В пресс-службе УФСИН по Белгородской области корреспонденту «Советского спорта» сказали, что им про потенциальных сидельцев ничего не известно: «Мы узнаем фамилии только когда они прибудут к месту исполнения наказания».

Скорее всего, это случится или в пятницу вечером, или уже в субботу. В таких процессах никто не торопится.

ГДЕ БУДУТ СИДЕТЬ ФУТБОЛИСТЫ?

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области» (общий режим, для содержания впервые осужденных мужчин) находится недалеко от железнодорожного вокзала и автостанции.

Точный адрес (для желающих написать письмо своим кумирам): 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул.Привокзальная, 2 А.

Руководит колонией подполковник внутренней службы Александр Мальцев. Лимит наполнения - 1111 человек. При подразделении есть участок колонии-поселения, рассчитанный на 36 осужденных.В колонии функционирует храм во имя Георгия Победоносца, клуб, библиотека и медицинская часть.

Многие СМИ поспешили сообщить, что на территории ИК №4 есть даже футбольное поле, но на спутниковых снимках просматриваются только небольшие спортивные площадки. Надеемся, на них можно играть в футбол и четверке осужденных разрешат это делать. Представляете: Александр Кокорин против Павла Мамаева, “Зенит” против” “Краснодара”. Как в старые добрые времена.

Во время Великой Отечественной войны на нынешней территории ИК №4 фашистские оккупанты держали концентрационный лагерь для военнопленных и местного населения, а в 1961 году здесь создали исправительно-трудовую колонию усиленного режима. В начале 90-х режим содержания изменился на общий.

На территории колонии функционирует общеобразовательная школа и образовательное учреждение (типа ПТУ), в котором осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара.

Осужденные во время трудовых смен выпускают одноразовые костюмы «Каспер», муку пшеничную 1 и 2 сортов, отруби, крупу горох шлифованный, крупу пшено, муку ржаную обдирную, порошок стиральный «Лотос эконом», дезинфицирующее средство «ФортисДез», а также собирают беседки уличные, мангалы декоративные, лавочки парковые. Все это можно приобрести, сделав заказ по телефону или электронной почте.

«Как только ребят доставят в колонию, будем подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО)», - сказал Игорь Бушманов. Основанием для условно-досрочного освобождения, по его словам, является отбытие более половины назначенного судом наказания, примерное поведение и отсутствие материальных претензий со стороны потерпевших.

ЧТО МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ И ПЕРЕСЫЛАТЬ?

Бушманов назвал колонию общего режима «пионерским лагерем строгого режима, огражденным колючей проволокой».

Теперь осужденным братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому можно передавать: нательное белье, носки, рубашки, носовые платки, спортивные костюмы из натуральных тканей, свитера, брюки, постельное белье, тапочки, предметы гигиены (мыло, расческу, зубную щетку, бритву), кипятильник;пластмассовые кружки, миски, стаканы, бумагу, ручки, карандаши,почтовые конверты испички.

Из продуктов однозначно разрешено передавать:копченую колбасу, сало, сыр (колбасный и твердый), сахар (до 1 кг), фрукты, овощи, сухари, сушки, печенье, пряники, халву, козинаки, шоколад, мармелад, конфеты, орехи, сухофрукты (кроме изюма, поскольку из него можно сделать вино. – Прим. ред.), кофе, чай, хлебобулочные изделия.