Первый трофей Мусаева: «Краснодар» выиграл австрийский турнир

Успешность любого турнира определяется не только посещаемостью на трибунах и вниманием телевизионной аудитории. Хотя все это, безусловно, важно. Главное, что в последний день Кубка Париматч Премьер интрига была жива.

Для того, чтобы выиграть предсезонный турнир «Спартаку» требовалась победа любая победа, но с разницей не менее, чем в два мяча. Любой другой результат оставлял команду Мурада Мусаева на первой строчке в таблице.

Обе команды свои последние матчи выиграли крупно и с одинаковым счетом. Вот только соперники были разными. «Краснодар» расправился с «Ростовом», а «Спартак» накануне пересек австро-венгерскую границу для того, чтобы, отгрузить три мяча в ворота венгерского «Дьора».

У «Краснодара» уже на следующий день после матча со «Спартаком» запланирован контрольный матч с «Уралом» и потому большое количество замен в этой игре было неизбежно. Команды постепенно наращивают интенсивность в подготовке к сезону, ведь до стартового тура РПЛ остается всего ничего - «Спартак» сыграет 13 июля на своем поле с «Сочи», а «Краснодар» отправится в Грозный.

Олег Кононов и Мурад Мусаев выставили если не основные составы, то очень близкие к этому. Все новички, что пополнили составы команд в этом межсезонье, начали игру с первых минут. Юнес Намли и Тонни де Вильена были призваны наводить шороху в середине поля, но что-то шуршали они не особенно шумно, а у «Спартака» с первых минут на поле вышли Эсекьель Понсе и Землихан Бакаев, которого новичком назвать можно лишь с натяжкой.

«Спартак» атаковал. Атаковал и неплохо двигался. Но снова напомнил о том, что центр обороны - это проблема вечная. Уже на пятой минуте встречи невинный прострел справа завершился повреждением Николая Рассказова при попытке отвести угрозу.

У «Краснодара» до определенного момента заметен был только Ари. Именно он хорошенько проверил Александра Максименко на бдительность ударом издали, а затем опасно, но неточно исполнил стандарт. Намли и Вильена куда-то запропастились.

Красно-белые разнообразно и динамично двигали мяч минуты примерно до тридцатой после которой им стало скучно. В чем причина? Думаю, что только Кононов знает ответ на этот вопрос. Хорошо открывался и предлагал себя Зелимхан Бакаев, частенько напрягал своими смещениями слева в центр Софьян Ханни и заставлял на себе фолить.

Да что там говорить, «Спартак» даже забил! Произошло это еще при счете 0:0 и взятие ворот было отменено совершенно справедливо. Бакаев ворвался в штрафную справа, переложил мяч под левую и вполне мог завершать эпизод сам, но видимо из уважения к Фернандо, выкатил ему мяч для удара. Бразилец несильно низом ковырнул мяч в левый угол, и это стало проблемой для Матвея Сафонова. Во многом потому, что на пути мяча находился Понсе.

А вот Руслану Камболову помешать никто не смог. Нехитрый розыгрыш мяча перед штрафной «Спартака» за семь минут до перерыва привел к идеальному удару полузащитника под перекладину.

После перерыва «Спартак» сумел отыграться, но интрига прожила буквально несколько секунд. Для начала сыграла одна из замен Кононова. Александр Ломовицкий на своей половине поля сумел выцарапать мяч у Кристофера Олссона и разогнать атаку команды, которую продлил передачей направо Луис Адриано, а завершил роскошным ударом с левой ноги Зелимхан Бакаев.

Однако уже в следующей атаке «Спартак» пропустил. Сергей Петров пролетел по правому флангу, где новоиспеченного отца Айртона заменил Лоренсо Мельгарехо и точно вложил мяч в ногу Ари. От штанги мяч закатился в ворота Максименко на что спартаковские фанаты отреагировали скандированием «Кубок наш!»

После такого конфуза «Спартак» не то чтобы скис, но как-то по терял интерес к происходящему. Хотя времени на исправление положения было еще навалом. Красно-белые потревожили Сафонова плотным ударом Солтмурада Бакаева и несильным, но с близкого расстояния ударом головой Ломовицкого. Не пусто, но и не густо.

«Краснодар» одерживает три победы в трех матчах и завоевывает Кубок Париматч Премьер. А «Спартаку» едва ли стоить хвалиться победой в «дерби», добытой против соперника, который выступал не в полном составе.

Австрия, Пеллау

«Спартак» - «Краснодар» - 1:2 (0:1)

Голы: Камболов, 38 (0:1). З. Бакаев, 63 (1:1). Ари, 63 (1:2)