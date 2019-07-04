Сигнал РПЛ от «Краснодара»: долой лигу автобусов! «Турнир четырех» в Австрии, победителем которого вышел «Краснодар», стал неплохим разогревом перед началом нового сезона. Наш автор подводит итоги.

Общее впечатление от «междусобойчика» российских топ-клубов в местечке Пеллау сложно сформулировать одной оценкой. Если брать созданные здесь для команд условия, то это твердая пятерка. Сама игра – четыре с минусом. А все, что касается зрителей, – «неуд».

ЗАЧЕМ ИГРАТЬ ДЛЯ ГОРНЫХ КОЗЛОВ?

С негатива и начнем. Разве не обидно, что на матчах ведущих российских клубов, пусть даже находящихся в фазе послеотпускного набора формы, собираются по четыре-пять сотен болельщиков? Подобную окружающую атмосферу еще можно понять и принять, если турнир проводится в зимнюю паузу в далеком Катаре. Но какой смысл сейчас, в разгар лета, когда мы жалуемся, что у нас в паузе между двумя чемпионатами пропадает золотое время для игры в футбол, ехать в Альпы и играть там, условно говоря, для горных козлов и немногочисленных аборигенов?

Да, европейские гранды вот уже не первый год в июле-августе будут участвовать в коммерческом Кубке чемпионов, пускаясь в дальние странствия по азиатским, южно- и североамериканским просторам. Но у них-то все поставлено на широкую ногу и организовано по высшему разряду. Огромные арены с заполненными трибунами, толпы фанатов, готовых сметать атрибутику с символикой великих клубов и заезжих звезд. Можете себе представить, чтобы «Реал» сыграл с «Ман Сити» на деревенском стадиончике в китайской глуши?

У нас в России, конечно, не «Реалы» с «Бавариями», но почему элементарно не организовать «турнир четырех» дома? Владелец «Спартака» Леонид Федун утверждает, что сыграть в Австрии дешевле, чем в Сочи. Ну и не надо в Сочи! Комфортные условия нашего юга давайте использовать поздней осенью и ранней весной. А сейчас, в разгар лета, почему бы не найти подходящее местечко в центральной России, где и тропической жары нет (кстати, Австрия в этом смысле тоже подвела со своими «плюс 30»), и народ с удовольствием пойдет на матчи лучших команд РПЛ. А если еще и арены чемпионата мира под это дело задействовать…

В общем, как говорится, включай голову и получай прибыль – даже от товарищеского предсезонного турнира. Который наверняка теперь будет развлекать болельщиков два раза в год – во время зимнего и летнего межсезонья. Так тем более необходимо поставить процесс на здоровую коммерческую основу.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ОТ ГОНЧАРЕНКО

Что касается показанной участниками игры, то картина получилась достаточно пестрой. И не только если сравнивать разные клубы –одна и та же команда буквально на глазах преображалась, и дело было не только в использовании тренерскими штабами различных вариаций состава. Хотя объективной оценки готовности к сезону мы все равно не получили: во-первых, игроки еще не окончательно вышли из-под интенсивных нагрузок, во-вторых, заявочные листы наверняка основательно изменятся и к матчам первого тура РПЛ, и уж тем более к концу августа – времени закрытия трансферного окна.

…Последнее место на австрийском «саммите» занял ЦСКА, проигравший все три матча, но именно за эволюцией футбола красно-синих и тактических решений Виктора Гончаренко было интереснее всего наблюдать. Наставник армейцев еще накануне турнира предупредил, что будет пробовать в Альпах различные варианты игровых схем. И слово сдержал: во всех трех матчах ЦСКА действовал в четыре защитника, а не в три центральных, как мы привыкли, а впереди наигрывался дуэт Федор Чалов – Такума Нисимура. Любопытно, что ради опробования тактических нюансов и проверки молодежи в боевых условиях Гончаренко откровенно пожертвовал результатом дерби со «Спартаком» во втором туре. Зато в заключительном поединке мы увидели прообраз того состава, которым ЦСКА и начнет сезон.

Все эти эксперименты во многом объясняются двумя серьезными кадровыми проблемами. Первая – отсутствие Николы Влашича, получившего травму на молодежном Евро. Пока неясно, когда хорват сможет полноценно вернуться в строй. А значит, необходимо максимально быстро найти оптимальное сочетание в средней линии. Против «Ростова» красно-синие порой играли «ромбом», причем на нижней вершине поочередно располагались Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович или Иван Обляков, а на верхней чаще других оказывался Яка Бийол. Иными словами, Гончаренко продолжает превращать словенца во «второго Понтуса Вернблума», что уже практиковалось в весенней части минувшего сезона. При этом иногда схема ЦСКА трансформировалась в 4-3-1-2 или 4-4-1-1.

Вторая проблема красно-синих – почти свершившийся факт отъезда Родриго Бекао в серию А, скорее всего, в «Удинезе». На замену бразильскому защитнику уже взят в аренду из хорватского чемпионата Звонимир Шарлия, но нужно же иметь про запас и другой вариант построения игры в обороне. Именно этот вариант Гончаренко и обкатывал в матчах австрийского турнира. Пусть пока не самым удачным образом, но перспективы Бекао в ЦСКА тоже поначалу оценивались весьма осторожно. Так что давайте подождем первых официальных игр и посмотрим, как проявит себя обновленная (а возможно, и перестроенная) оборона армейцев.

ШОМУРОДОВ И ГЛЕБОВ – НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ «РОСТОВА»

«Ростов», обыгравший на турнире обоих столичных грандов, тоже постепенно становится на новые тактические рельсы. Валерий «Клопп» Карпин (ну, вы поняли, к чему такие сравнения) тоже решил наиграть в Альпах вариант с четырьмя защитниками. Интересно, станет ли этот тактический экзерсис трендом наступающего сезона? Может быть, в тишине своих тренировочных сборов выбрасывают в корзину чертежи с тремя центральными защитниками тренерские штабы «Рубина», «Уфы», «Ахмата», «Динамо» и других клубов, изредка к таким схемам прибегающих? И тогда – рисуем себе красочную картину! – наша премьер-лига в одночасье превратится в улучшенную версию голландского чемпионата с его сумасшедшей результативностью и яркой зрелищностью, и уже ни у кого не повернется язык назвать РПЛ «лигой автобусов».

Вернемся, впрочем, к более суровым реалиям. «Ростов» Карпина в Австрии понравился еще и четким распределением ролей и функций между игроками, а также весьма недурной на данный момент сыгранностью. Вспомните, как «на автомате» отштамповали два гола в ворота ЦСКА Алексей Ионов и Элдор Шомуродов: прорыв справа – выкат мяча в условленную точку – убойный удар с правой в касание. Даже вернувшийся в ворота после пропуска дерби Игорь Акинфеев ничего не смог поделать! Есть ощущение, что узбекский форвард станет одним из главных действующих лиц в предстоящем сезоне. А еще очень понравился 19-летний полузащитник Даниил Глебов. У Александра Гацкана подрастает достойная смена на позиции опорного хавбека.

Стоит обратить внимание, что команда Карпина добилась приличного результата при неплохой игре в отсутствие Романа Еременко, которому не позволяли выйти на поле проблемы со здоровьем, а также на фоне скоропостижного отъезда обратно в «Зенит» Дмитрия Полоза. Казалось бы, форвард, в свое время игравший за желто-синих, снова вернется на берега Дона, чего он и сам хотел, но в Питере решили иначе. Полоз ушел в «Сочи».

Впрочем, ростовчане доказали: их игра построена так, что отсутствие одного-двух футболистов, пусть даже самых что ни на есть ключевых, систему не поломает. В конце концов, вновь загоревшиеся глаза Ивелина Попова свидетельствуют о том, что у Карпина нынче собирается настоящая футбольная банда, готовая пошуметь в стартующем сезоне.

КРАСНО-БЕЛАЯ СОЛЯНКА И ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЕ «БЫКИ»

Судьба первого места в «турнире четырех» решалась в заключительном поединке между «Краснодаром» и «Спартаком». Москвичи в этих трех контрольных встречах не изменили своей крайне изменчивой и непостоянной натуре, угостив публику (в основном – телевизионную) сборной солянкой противоречивых впечатлений. Это нашло отражение даже в результатах: «минус два» с «Ростовом», «плюс два» в дерби, «минус один» с «быками».

Но главное – все та же игровая нестабильность, все та же свистопляска в центре обороны (здесь еще и травма Георгия Джикии в поединке с ЦСКА добавила тренерам головной боли), все те же проблемы в позиционном нападении.

Федун обнародовал две ключевые составные части идеального красно-белого футбола в его понимании: предельно высокий прессинг и максимально быстрая игра в пас. Для реализации первого пункта необходима отличная функциональная подготовка, осуществить второй силами российских футболистов практически нереально. Да и что такое игра в пас без завершения? И потом, быстро – далеко не всегда умно и точно. Значит, нужны соответствующие исполнители. А с ними пока в «Спартаке» не очень.

Хотя, безусловно, нельзя не отметить запредельное рвение Зелимхана Бакаева, да и Эсекиэль Понсе со временем, наверное, принесет красно-белым не меньше пользы, чем отбывший в «Порту» Зе Луиш. Но пока команда Олега Кононова так и остается, по большому счету, загадкой, от которой на старте сезона непонятно чего ждать.

Зато с оптимизмом, пусть и осторожным, могут предвкушать первый тур нового чемпионата болельщики «Краснодара». И даже прилетевшая из-за бугра новость о недопуске Мурада Мусаева к непосредственному исполнению тренерских обязанностей в еврокубках не должна их серьезно расстраивать. В конце концов, Мусаев и в РПЛ долгое время «маскировался» под ассистента Олега Фоменко, не имея тренерской лицензии высшей категории.

Ключевой момент в сегодняшнем состоянии «быков» – наличие поставленной игры, на что не может коренным образом повлиять даже серьезная перетряска кадров, особенно в полузащите, нынешним летом. «Краснодар» узнаваем в своем стремлении играть в атаку, но не с шашками наголо, а основательно и без лишнего риска – и эта манера не меняется, будь в середине поля Юрий Газинский с Маурисио Перейрой (первый нынче травмирован, второй уже покинул команду) или Руслан Камболов с Юнесом Намли.

Кстати, мы еще толком не видели в деле Тонни Вилену и всю «голландскую диаспору» южан в полном составе. Вот будет круто, если сигнал «Краснодара» услышат другие - и вся лига заиграет в ярко-оранжевый футбол.