Шустрый «Краснодар», вялый «Спартак» и затаившийся ЦСКА: что показал турнир в Австрии - Советский спорт
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05 июля 2019 07:00ФутболЦыбанев Юрий

Шустрый «Краснодар», вялый «Спартак» и затаившийся ЦСКА: что показал турнир в Австрии

Юрий Цыбанев – с радикальными выводами из контрольного турнира в Австрии.

Матч «Краснодар» - «Спартак» единственный на турнире в Австрии содержал ощутимую спортивную начинку. И потому от него уже можно оттолкнуться, заводя предсезонный разговор по существу.

Вообще подобные подготовительные междусобойчики, известно, горазды на парадоксы и с логикой дружат плохо.

Но на австрийском турнире произошло такое, что тяготеет скорее именно к логике, причем неопровержимой. Итак, внимание!

Знаете ли вы, что «Краснодар» четыре сезона РПЛ не выигрывал у «Спартака»? А не забыли, что весь прошлый сезон (четыре матча) он не мог обставить «Ростов», как ни силился? А слыхали, что за весь прошлый чемпионат команда Мурада Мусаева не довела до ума ни одного углового, определенно не зная, что с ними делать?

Так вот. В Австрии «Краснодар», не выходя из-под тренировочных нагрузок, изловчился рассчитаться по всем накопившимся у него долгам!

Мяч «Ростову» с заготовленного розыгрыша углового, возможно, - самый красивый на турнире. Притом команде Карпина в том матче было нечего ловить.

«Спартак» был обыгран в более тугой игре, но тут есть интересная тонкость. По тому, как команды двигались на отдельных отрезках, возникало ощущение, что красно-белые на данный момент объективно посвежее, то есть в большей мере выпущены на волю из-под нагрузок. Но даже высвобожденная толик прыти не позволила им повернуть игру в свою ползу.

Словом, даже по контрольному турниру, сбивчивому и мутному, оказалось возможно невооруженным глазом заметить, кто здесь призер РПЛ, а кто – нет.

И вот что еще занятно: текущая кадровая ситуация в «Краснодара» просто выбила почву из-под разговоров, допустим, о том, что в «Спартаке» Олег Кононов полным ходом развернул перестройку, отчего и объяснимые издержки.

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Перестройка-то, господа, - как раз в «Краснодаре»! Вынужденная и радикальная. Команда играла в Австрии с полностью обновленной средней линией – притом что именно она традиционно служит и несущей конструкцией, и мозговым центром. Классон, Перейра, Газинский, Каборе – все как один персоны классные и стилеобразующие. На поле не осталось никого из них. А «Краснодар» остался собой. Что свидетельствует об уровне тренерской работы и динамике развития команды.

Рядом с этим ярким примером злополучный «Спартак», отнюдь не уступающий нынешнему «Краснодару» по кадровому наполнению, все больше хочется назвать командой «ни о чем». В Австрии красно-белые, да, что-то забивали, подлавливая момент – или соперника на неловкости; что-то в обязательном порядке пропускали, и все это стягивалось в общую картину посредственности.

ЦСКА выглядел еще хуже. Снова и даже сильней прежнего хотелось сочувствовать Виктору Гончаренко – потому что без Бекао ему кроить критичный центр обороны опять с чистого листа.Но про ЦСКА я вот что скажу. Меня не оставляло чувство, что Гончаренко посадил команду глубже под нагрузки, чем кто-либо из его коллег. Очень может быть, придя к выводу: эмоциональные перепады прошлого сезона можно понять и простить – но, с другой стороны, в команду нужно залить столько бензина, чтобы ноги летом-осенью, что называется, сами людей несли по полю независимо от колебаний их настроя.

Совсем уже скоро это предположение можно будет проверить. А вот по «Спартаку» у меня даже предположительных узелков на память не завязалось, уж не обессудьте.

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