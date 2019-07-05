Валерий Непомнящий: ЦСКА надо воспитать бабу Ягу в своем коллективе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июля 2019 14:22ФутболАртамонов Антон

Валерий Непомнящий: ЦСКА надо воспитать бабу Ягу в своем коллективе

Известный российский тренер подвел итоги Кубка Париматч Премьер.

«КРАСНОДАРЦЫ МЕНЬШЕ ВСЕХ ЗАВИСЯТ ОТ ИМЕН»

– «Краснодар» в Австрии всех победил, как «Спартак» в январе в Катаре. Но у красно-белых после того успеха в официальных играх мало что получилось…
– Зимний турнир не стоит сравнивать с нынешним, австрийским. Зимой команды были далеки от боевого уровня. Сейчас же «Краснодар» форсировал подготовку с учетом квалификации Лиги чемпионов, а у остальных появилась возможность для проверки каких-то новых конструкций.

Краснодарцы уже давно выгодно отличаются именно качеством игры, и сейчас подтвердили это наблюдение. Особенно в матчах с ЦСКА и «Ростовом». Январский же «Спартак» был, по сути, «обречен» на успех, значительно превосходя всех в мотивации по известным причинам. В общем, аналогии с Катаром неуместны.

– «Краснодар» без травмированных Юрия Газинского и Виктора Классона выглядел командой, способной пробиться в группу Лиги чемпионов?
– Эта команда меньше всего зависит от конкретных исполнителей. Не могу предсказать им обязательно ярчайшее будущее в Лиге чемпионов, но на сегодняшний день они готовы решать самые серьезные задачи.

«РОББЕН УШЕЛ – БАКАЕВ ПОЯВИЛСЯ»

SIBINt6JbIQ

– Звание лучшего игрока турнира в Пеллау стоит отдать спартаковцу Зелимхану Бакаеву?
– У парня есть те качества, которые в последнее время не свойственны россиянам. Бакаев умеет с фланга врываться в штрафную и забивать. Таких игроков в РПЛ мало – тех, кто способен обострять, брать игру на себя. В прошлом сезоне мне очень нравилась атакующая тройка «Арсенала» Резиуан Мирзов – Лука Джорджевич – Бакаев. Последний – усиление «Спартака».

– Арьен Роббен завершил карьеру – Бакаев появился…
– Ну да (смеется). Бакаева удачно отдали в аренду, в Туле он мог действовать с правом на ошибку, без нервов, и вот вам, пожалуйста.

– Леонид Федун похвалил других молодых – Михаила Игнатова, Наиля Умярова, поставив их выше армейцев Ильзата Ахметова и Ивана Облякова. Олег Кононов после исхода ветеранов будет делать ставку на воспитанников?
– Ставка на молодых – вопрос психологии игроков и готовности тренера пойти на риск и дать шанс. Но «Спартак» – особый случай. Стоит начать проигрывать, как начинаются народные волнения.

– Еще Федуну понравился стиль команды: высокий прессинг, быстрый пас. Видно, что «Спартак» Кононова прибавил в атаке?
– Пока особенно прогресса по сравнению со «Спартаком», завершавшим сезон, я не ощущаю. Вот у «Краснодара» отбирать мяч на чужой половине поля за счет высокого прессинга получается. У красно-белых – гораздо реже.

«КАРПИН НЕ СКАЖЕТ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ»

– А добавил ли в атаке «Ростов» Валерия Карпина?
– В минувшем сезоне у этой команды была отличная защита. Если помните, «Ростов» пропустил 7 мячей в первых 17 матчах. Во второй половине началась перестройка в пользу атаки, но получалось не очень. Сейчас же рисунок появился. В Австрии были видны требования, которые предъявляет Карпин. И ресурса для выполнения этих требований хватало. Болельщики «Ростова» могут быть настроены оптимистично.

– То есть, Карпин шутит, говоря, что задачи выйти в еврокубки в предстоящем сезоне не стоит?
– Так и есть. Валера никогда не скажет, как есть на самом деле.

– А что теперь думать болельщикам ЦСКА? Три поражения из трех – тревожный звоночек?
– У Виктора Гончаренко не было оптимального состава. Как минимум трех игроков в каждом матче не хватало. В обороне перешли с привычных трех защитников на четыре, в середине пришлось действовать втроем, ведь Николы Влашича нет. А в атаке Такума Нисимура вдруг стал основным… Но к старту чемпионата у ЦСКА будет оптимальный состав, кроме Георгия Щенникова и ушедшего Родриго Бекао. Бразилец, конечно, серьезная потеря, но, думаю, армейцы переживут и ее.

– По действиям Федора Чалова и тех же Облякова с Ахметовым видно, что они преодолеют синдром второго года?
– Повод для опасений действительно есть. В прошлом году молодая армейская команда была раскрепощена, никто от нее ничего не ждал. Да, у них пошло, появилось ощущение, что они кое-что умеют. Теперь внутреннее давление вырастет, как и уровень претензий от руководства и болельщиков. А таких тертых калачей, как братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, с их опытом нет. Вопрос в том, как быстро ЦСКА, цитируя мультик, воспитают Бабу Ягу в собственном коллективе.

1

02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
04/07 21:09Футбол
Первый трофей Мусаева: «Краснодар» выиграл австрийский турнирНа предсезонном сборе в Австрии команда Мурада Мусаева выиграла три матча из трех.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
04/07 09:00Футбол
Сенсация на Кубке Америки: сборная Перу вышла в финал (видео голов)В полуфинальном матче в Порту-Алегри перуанцы разгромили действующих победителей турнира чилийцев (3:0).
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/07 21:00Футбол
ЦСКА с нулем: армейцы проиграли все три матча в АвстрииНа этот раз они уступили «Ростову». При этом нужно отметить, что Виктор Гончаренко бережет лидеров команды.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
05/07 07:00Футбол
Шустрый «Краснодар», вялый «Спартак» и затаившийся ЦСКА: что показал турнир в АвстрииЮрий Цыбанев – с радикальными выводами из контрольного турнира в Австрии.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
05/07 10:05Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
04/07 11:30Футбол
Великолепная пятерка и... Бенитес. Самые высокооплачиваемые тренеры мираИзвестный испанский специалист Рафаэль Бенитес заключил контракт с китайским клубом «Далянь Ифан» и будет зарабатывать более 13 миллионов евро в год.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
Новости
15:45 Свитолина обыграла Саккари и вышла в четвертый круг Уимблдона
15:27 Хоккей Николай Хабибулин: Видно, что у Кочеткова есть характер
15:22 Футбол Мората станет полноценным игроком «Атлетико» за 50 млн фунтов
15:20 Футбол Эррера хотел получать в «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч фунтов в неделю
15:10 Футбол Валерий Карпин: Цель на сезон? Допустим, попасть в еврокубки
15:04 Олимпиада Вячеслав Фетисов: Не хочется верить в обвинения Попова, пока это голословно
15:03 Футбол Игнашевич: Адвокат, Слуцкий, Гончаренко – в работе каждого я видел плюсы и минусы
14:57 Футбол Суботич будет играть за дебютанта бундеслиги
14:50 Теннис Возняцки проиграла Чжан Шуай в третьем круге «Уимблдона»
14:44 Футбол Рамзан Кадыров: В Чечне созданы лучшие условия для развития футбола
14:36 Футбол «Аякс» оставил послание «Барселоне» на автобусе и страницах газет
14:31 Футбол Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»
14:24 Футбол «Зенит» пропустил Дугласа Сантоса через тоннель (фото)
14:23 Футбол Вячеслав Колосков: Суперкубок УЕФА в Казани? Все будет зависеть от работы местного оргкомитета
14:22 ММА Артем Лобов: Макгрегор рассматривал вариант получения гражданства России
14:16 Футбол Алли потерял сознание на солнце, отдыхая на пляже в Греции
14:14 Футбол Алексей Попов: «Локомотив» и «Зенит» приложат все силы, чтобы добиться победы в Суперкубке
14:08 Бокс Мейвезер ответил на обвинение в алчности фотографией с двумя миллионами долларов
14:03 ММА Сегодня ночью Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию в Лас-Вегасе
13:57 Футбол Сергей Прядкин: Буду отстаивать, что Грозный способен принимать матчи самой высокой квалификации
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика