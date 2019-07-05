Валерий Непомнящий: ЦСКА надо воспитать бабу Ягу в своем коллективе

«КРАСНОДАРЦЫ МЕНЬШЕ ВСЕХ ЗАВИСЯТ ОТ ИМЕН»

– «Краснодар» в Австрии всех победил, как «Спартак» в январе в Катаре. Но у красно-белых после того успеха в официальных играх мало что получилось…

– Зимний турнир не стоит сравнивать с нынешним, австрийским. Зимой команды были далеки от боевого уровня. Сейчас же «Краснодар» форсировал подготовку с учетом квалификации Лиги чемпионов, а у остальных появилась возможность для проверки каких-то новых конструкций.

Краснодарцы уже давно выгодно отличаются именно качеством игры, и сейчас подтвердили это наблюдение. Особенно в матчах с ЦСКА и «Ростовом». Январский же «Спартак» был, по сути, «обречен» на успех, значительно превосходя всех в мотивации по известным причинам. В общем, аналогии с Катаром неуместны.

– «Краснодар» без травмированных Юрия Газинского и Виктора Классона выглядел командой, способной пробиться в группу Лиги чемпионов?

– Эта команда меньше всего зависит от конкретных исполнителей. Не могу предсказать им обязательно ярчайшее будущее в Лиге чемпионов, но на сегодняшний день они готовы решать самые серьезные задачи.

«РОББЕН УШЕЛ – БАКАЕВ ПОЯВИЛСЯ»

– Звание лучшего игрока турнира в Пеллау стоит отдать спартаковцу Зелимхану Бакаеву?

– У парня есть те качества, которые в последнее время не свойственны россиянам. Бакаев умеет с фланга врываться в штрафную и забивать. Таких игроков в РПЛ мало – тех, кто способен обострять, брать игру на себя. В прошлом сезоне мне очень нравилась атакующая тройка «Арсенала» Резиуан Мирзов – Лука Джорджевич – Бакаев. Последний – усиление «Спартака».

– Арьен Роббен завершил карьеру – Бакаев появился…

– Ну да (смеется). Бакаева удачно отдали в аренду, в Туле он мог действовать с правом на ошибку, без нервов, и вот вам, пожалуйста.

– Леонид Федун похвалил других молодых – Михаила Игнатова, Наиля Умярова, поставив их выше армейцев Ильзата Ахметова и Ивана Облякова. Олег Кононов после исхода ветеранов будет делать ставку на воспитанников?

– Ставка на молодых – вопрос психологии игроков и готовности тренера пойти на риск и дать шанс. Но «Спартак» – особый случай. Стоит начать проигрывать, как начинаются народные волнения.

– Еще Федуну понравился стиль команды: высокий прессинг, быстрый пас. Видно, что «Спартак» Кононова прибавил в атаке?

– Пока особенно прогресса по сравнению со «Спартаком», завершавшим сезон, я не ощущаю. Вот у «Краснодара» отбирать мяч на чужой половине поля за счет высокого прессинга получается. У красно-белых – гораздо реже.

«КАРПИН НЕ СКАЖЕТ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ»

– А добавил ли в атаке «Ростов» Валерия Карпина?

– В минувшем сезоне у этой команды была отличная защита. Если помните, «Ростов» пропустил 7 мячей в первых 17 матчах. Во второй половине началась перестройка в пользу атаки, но получалось не очень. Сейчас же рисунок появился. В Австрии были видны требования, которые предъявляет Карпин. И ресурса для выполнения этих требований хватало. Болельщики «Ростова» могут быть настроены оптимистично.

– То есть, Карпин шутит, говоря, что задачи выйти в еврокубки в предстоящем сезоне не стоит?

– Так и есть. Валера никогда не скажет, как есть на самом деле.

– А что теперь думать болельщикам ЦСКА? Три поражения из трех – тревожный звоночек?

– У Виктора Гончаренко не было оптимального состава. Как минимум трех игроков в каждом матче не хватало. В обороне перешли с привычных трех защитников на четыре, в середине пришлось действовать втроем, ведь Николы Влашича нет. А в атаке Такума Нисимура вдруг стал основным… Но к старту чемпионата у ЦСКА будет оптимальный состав, кроме Георгия Щенникова и ушедшего Родриго Бекао. Бразилец, конечно, серьезная потеря, но, думаю, армейцы переживут и ее.

– По действиям Федора Чалова и тех же Облякова с Ахметовым видно, что они преодолеют синдром второго года?

– Повод для опасений действительно есть. В прошлом году молодая армейская команда была раскрепощена, никто от нее ничего не ждал. Да, у них пошло, появилось ощущение, что они кое-что умеют. Теперь внутреннее давление вырастет, как и уровень претензий от руководства и болельщиков. А таких тертых калачей, как братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, с их опытом нет. Вопрос в том, как быстро ЦСКА, цитируя мультик, воспитают Бабу Ягу в собственном коллективе.