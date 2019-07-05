«Это мечта». «Порту» объявил о переходе Зе Луиша

Форвард московского «Спартака» Зе Луиш официально представлен в качестве игрока «Порту».

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист подписал контракт, рассчитанный до 2023 года.

Зе Луиш дебютировал в российском клубе 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.

За четыре года в «Спартаке» он помог коллективу выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

Отметим, что до переезда в РПЛ Зе Луиш выступал за португальские клубы «Брага» и «Жил Висенте».

Футболист уже дал первые комментарии: «Это всегда было моей мечтой».

🎙 Jorge Nuno Pinto da Costa: “Tenho a certeza que vai ser um ídolo para todos os portistas”#FCPorto #BemvindoZeLuis pic.twitter.com/up3gWeySPX — FC Porto (@FCPorto) 5 июля 2019 г.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает правильной продажу нападающего «Спартака» Зе Луиша в «Порту».

– Сказать, что Фернандо прямо горит и счастлив играть за «Спартак», я не могу. Футболист он, конечно, полезный, но это больше игрок эпизодов, он может отлично исполнить штрафной или отдать прекрасную передачу. Но это не в каждом матче. Думаю, что Фернандо – дорогой футболист, и если «Спартак» хочет делать до конца то, что задумал, то есть смену поколений с акцентом на своих воспитанников, тогда, тем более, это правильное расставание. Та группа футболистов, Зе Луиш, Фернандо, уже наигралась в «Спартаке», и ребят надо отпускать, чтобы они себя пробовали на новом месте.

А главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что экс-нападающий красно-белых Зе Луиш должен стать примером для всех легионеров в России.

– Прощание с Зе было трогательным для всех. Он очень значим для нас не только как игрок, но и как человек. Он не уехал зарабатывать деньги в Китай, а перешел в клуб, в котором должен добиться успеха и двигаться дальше. Он провел в «Спартаке» замечательное время, дал многое команде, болельщики ему благодарны. Футболист повысил свою стоимость и «Спартак» заработал на его переходе. Он наглядный пример того, как нужно поступать игроку, который приходит в любую команду, – сказал Кононов в эфире «Матч ТВ».