Валерий Рейнгольд: «Спартак» будет бодаться за пятое-шестое места - Советский спорт
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06 июля 2019 16:27ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: «Спартак» будет бодаться за пятое-шестое места

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры команды на турнире в Австрии.

Напомним, что «Спартак» занял третье место с тремя очками. Красно-белые победили ЦСКА (3:1), а также проиграли «Ростов» (0:2) и «Краснодару» (1:2).

– В матче «Спартак» - «Краснодар» мне понравилась игра с обеих сторон. Они показали приличный футбол, который приятно смотреть. «Быки» вообще оставили хорошее впечатление на этом турнире. Ну и «Спартак» был неплох за исключением передней линии. Она, конечно, проблема приличная.

Откровенно говоря, у красно-белых забивать-то сейчас и некому. А так, средняя линия действовала неплохо. Где-то и оборона, за исключением Кутепова. Я уже в который раз повторю, что его игра в центральной зоне – это беда «Спартака». В целом команда двигалась прилично ровно до тех пор, когда нужно было наносить разящий удар и забивать.

Приятное впечатление оставил Бакаев. Сильно прибавил. Он прогрессировал по ходу прошлого чемпионата в «Арсенале». А сегодня Зелимхан сыграл свой лучший матч на турнире. Хороший парень. Он набрал нужную физическую форму.

Неважно выглядят Ананидзе и Ташаев. Джано – беда «Спартака». Ташаев застопорился, стоит на месте. Да, проблемы есть, но команда двигается. Команда находится под нагрузкой, ну а как иначе. Каждая игра высвечивает, как недостатки, так и преимущества. Зато потом появится легкость. Если все так будет продолжаться, то «Спартак» будет выглядеть прилично и в чемпионате. Но ровно до чужой штрафной площади.

С прошедшим сезоном я сравнивать «Спартак» не хочу. Совершенно очевидно, что «Спартак» будет неконкурентоспособен. Понсе пока не производит впечатления. Пока это ноль. Должной замены Промесу и Зе Луишу, которые решали судьбы матчей, я не вижу. Ну, будет «Спартак» бодаться за пятое-шестое места.

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