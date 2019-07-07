Почему Месси не нужна бронза от коррупционеров - Советский спорт
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07 июля 2019 13:00ФутболБезъязычный Алексей

Почему Месси не нужна бронза от коррупционеров

Сборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно.

СИСТЕМА ПРОТИВ ГЕНИЯ

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Первые 37 минут матча в Сан-Паулу прошли при ощутимом перевесе аргентинцев. Было заметно, что бронза была нужна им больше, чем чилийцам, отношение которых к «утешительному финалу» красноречиво показал Алексис Санчес, попросивший замену на 17-й минуте после незначительного столкновения. Огромное желание продемонстрировал и Месси, который соорудил первый, ключевой гол своей команды и носился по полю как угорелый.

Так почему же Лео не стал получать абсолютно заслуженную медаль? Потому что на той самой 37-й минуте лидера аргентинцев попросили покинуть поле – и вернуться после этого он позволить себе уже не мог. Это означало бы, что он «прогнулся под систему», которой сам до этого объявил войну.

Собственно, «система» в долгу не осталась. Красную карточку, которую показал Месси парагвайский арбитр Марио Диас де Вивар за «бодание на повышенных тонах» с капитаном чилийцев Гари Меделем, вполне можно считать местью южноамериканской конфедерации футбола аргентинскому гению. За такие эпизоды не удаляют и игроков средней руки, а уж пятикратных обладателей «Золотого мяча», да еще в «утешительном финале»…

Однако парагваец смело достал из кармашка красный прямоугольник. И не отменил своего, мягко говоря, странного решения после консультации с видеоассистентом. Есть подозрение, что с комнатой VAR Диас де Вивар даже не связывался, а лишь имитировал переговоры, приложив руку к наушнику. Как и его коллега из Эквадора Родди Самбрано, который во время полуфинала Бразилия – Аргентина не стал смотреть видеоповторы сразу в двух эпизодах, которые могли привести к пенальти в ворота хозяев. И это на турнире, прошедшем под знаком VAR!

«ФУТБОЛ РАЗРУШЕН. НУЖНО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ»

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Как выяснилось потом, переговоры Самбрано с комнатой VAR глушились службой безопасности президента Бразилии, присутствовавшего на игре в Белу-Оризонти. Возможно, это было сделано ненамеренно, то есть «глушили» всю связь на стадионе вообще, а не только ту, что была необходима для нормальной работы судейской бригады. Однако ничто не мешало Самбрано сходить к монитору самому. Равно как никто бы не бросил камень в Диаса де Вивара, если бы после внимательного изучения момента он бы признал, что погорячился, и заменил красную карточку для Месси на желтую. Если бы, если бы…

Уже после полуфинала Месси обвинил руководителей южноамериканского футбола в том, что они помогли сборной Бразилии победить Аргентину. И после матча за третье место Лео продолжил обличительные речи: «Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Нужно говорить правду».

КОНМЕБОЛ (южноамериканская конфедерация футбола) в ответ посоветовала Месси «научиться достойно проигрывать» и назвала неприемлемыми обвинения в коррупции организации, «которая так много сделала для того, чтобы футбол в регионе стал по-настоящему прозрачным». Очевидно, высокие чиновники объявили Лео войну, в которой тот вряд ли преуспеет. Силы явно не равны.

ЗНАК СВЫШЕ?

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Ну а бронзовая медаль лидеру сборной Аргентины и правда особо не нужна. Месси удовлетворился тем, что взял мини-реванш у чилийцев за поражения в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов. Поедет ли он теперь на домашнюю Копу 2020 года? Большой вопрос. Ведь у него на родине с футболом сейчас тоже не все в порядке. Аргентинская федерация погрязла в долгах и скандалах, с ней не хочет иметь дело ни один авторитетный тренер.

Сам Месси говорит о «прогрессе команды» и о том, что «Лионель Скалони должен продолжать работу». Однако эти заявления звучат не слишком убедительно. Да, судьи помешали аргентинцам в полуфинале с Бразилией. Но по игре они точно не были лучшими на турнире. И есть большие сомнения, что Скалони способен поставить сборной чемпионскую игру. При нынешнем подборе исполнителей с такой задачей мог бы справиться какой-нибудь маститый специалист вроде Диего Симеоне или Маурисио Почеттино, но вряд ли человек, до минувшей осени вообще самостоятельно не тренировавший.

Так что Месси надо тысячу раз подумать, стоит ли продолжать попытки выиграть что-то со сборной. Может, красная карточка в Сан-Паулу – знак свыше, что пора поставить точку? Представляете, как эффектно получится. Лео за карьеру удалялся только два раза. Первый – в дебютном матче за Аргентину 17 августа 2005 года против венгров. И второй – в… своем прощальном матче.

Кубок Америки. Матч за 3-е место

Аргентина – Чили – 2:1 (2:0)

Голы: Агуэро, 12; Дибала, 22 – Видаль, 59 (пен.)

Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Пецелья, Фойт, Ло Чельсо (Мори, 90), Паредес, Де Пауль, Месси, Дибала (Ди Мария, 67), Агуэро (Суарес, 81)

Чили: Ариас, Хара (Марипан, 50), Босежур, Исла, Диас, Санчес (Фернандес, 17), Медель, Арангис (Кастильо, 83), Видаль, Варгас, Пульгар

Предупреждения: Пецелья, 57; Паредес, 63; Фойт, 79; Тальяфико, 90+2 – Босежур, 16; Видаль, 26; Пульгар, 45+1

Удаления: Месси, 37 – Медель, 37

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