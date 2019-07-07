Дюжина Палыча, тест для Семака, аргументы за VAR: выводы после Суперкубка - Советский спорт
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07 июля 2019 21:00ФутболМощенко Захар

Дюжина Палыча, тест для Семака, аргументы за VAR: выводы после Суперкубка

Шесть выводов по матчу «Зенит» – «Локомотив», которым на динамовском стадионе в Петровском парке в субботу открылся российский сезон-2019/20.

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Со своей главной задачей – придать максимальную зрелищность стартующему сезону –поединок чемпиона и обладателя Кубка страны, безусловно, справился. Выясняем, о чем еще рассказал и на что намекнул 17-й в истории Суперкубок России.

СЕМИН – ТОП-ТРЕНЕР И В 72

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Сверхволевая победа «Локо», вырванная в концовке благодаря тренерским решениям и энергетическим посылам игрокам со скамейки, в очередной раз доказала высочайший профессиональный уровень Юрия Семина. 72-летний специалист еще раз доказал, насколько важно для тренера уметь правильно реагировать на изменения в рисунке игры и вовремя вносить коррективы. Когда план А, отлично работавший в первом тайме, перестал быть актуальным (после дубля Сердара Азмуна), Семин пустил в ход (а может, придумал прямо на ходу?) новую версию атакующих построений, которая вылилась в два эффектных гола Алексея Миранчука.

Интересно, сколько еще нужно подобных победных камбэков, чтобы недоброжелатели Палыча, постоянно бубнящие про его пенсионный возраст и устаревшие взгляды на футбол, прикусили свои языки? И какие еще доказательства необходимы тем менеджерам, которые в угоду личным интересам периодически стараются выжить главного тренера?

Кстати, даже сухие цифры – и те возвеличивают Семина. Завоеванный в субботу трофей стал для него уже 12-м в карьере (три титула чемпиона страны, шесть Кубков России и три Суперкубка), тогда как у Олега Романцева и Валерия Газзаева осталось по 11, если брать в расчет только российский период.

ГИЛЕРМЕ, А НЕ ЛУНЕВ – НОМЕР ОДИН ПРЯМО СЕЙЧАС

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После ухода Игоря Акинфеева из сборной вопрос «кто теперь первый номер национальной команды?» казался неуместным. Петербуржец Андрей Лунев и игрой, и на словах вроде бы доказывал готовность занять вакантное место «вратаря республики». Однако во второй половине прошлого сезона обратили на себя внимание несколько матчей, в которых Лунев допускал серьезные ошибки. Тогда негативное впечатление сгладилось итоговой победой «Зенита» в чемпионате, хотя от зоркого взгляда Станислава Черчесова эти ляпы не ускользнули – как следствие, на посту номер один все чаще стал оказываться Гилерме.

Как видим, тенденция сохраняется и на старте нового сезона: если голкипера железнодорожников вряд ли можно упрекнуть в пропущенных в Суперкубке мячах, то Лунев дважды, скажем так, не выручил команду. Хотя, возможно, это следствие того, что все игроки «Зенита» пока еще находятся в худшем функциональном состоянии, чем «Локо».

СЕМАК ПРОТИВ СИНДРОМА «ВТОРОГОДНИКА»

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Сейчас, когда в прошлом остались чемпионские торжества по поводу золота-2018/19, Сергею Семаку предстоит едва ли не самая сложная задача – пройти проверку вторым годом во главе «Зенита». Для 43-летнего специалиста без богатого послужного списка эта задача будет тяжелой вдвойне, даже втройне. Летом 2018-го, приняв «Зенит», Семак и близко не испытывал такого давления, как сейчас. При этом решать придется целый комплекс вопросов: кадровые (с кем из легионеров расстаться с прицелом на грядущий новый лимит, каких новичков взять), тактические (как быстрее этих новичков вживить в игру команды, на какие игровые схемы сделать ставку), психологические (мотивировать подопечных на новые победы).

Кстати, последняя из этих проблем отчасти повлияла на исход Суперкубка-2019. Бойцы Семина продемонстрировали большее желание взять первый трофей сезона, чем еще не до конца вышедшие из отпуска петербуржцы. Короче говоря, этим щелчком по носу «Зениту» и Семаку дали понять: пора забыть о триумфе прошлого сезона – начались новые суровые будни.

БАРРИОС – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В «ЗЕНИТЕ»

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Весной все дружно отмечали вклад в зенитовское чемпионство трех «зимних» новобранцев – Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Азмуна. Легионеры действительно качественно усилили каждую линию, быстро вписавшись в игру команды. Можно долго спорить, кто «более матери-истории ценен», вспоминая надежность в обороне и чудо-голы со штрафных украинского защитника или завидную результативность иранского бомбардира. Но вот вам штрих: Ракицкий с Азмуном сыграли против «Локо», оба были привычно заметны, нападающий даже оформил дубль – а итоговый результат оказался отрицательным.

Решающим в субботу оказалось превосходство москвичей в середине поля, где у сине-бело-голубых отсутствовал Барриос, ездивший в июне на Кубок Америки. Полноценно заменить колумбийца, умеющего выгрызать мячи и быстро находить ходы для начала атак, не смогли ни Кристиан Нобоа, ни Магомед Оздоев. Во втором тайме получше смотрелся Александр Ерохин, вышедший вместо Нобоа, но все равно Барриоса зримо не хватало. И теперь еще неизвестно, насколько быстро Вильмар сможет психологически отойти от неудачи сборной на Копе и когда восстановит растраченные на турнире в Бразилии силы.

«ЛОКО» МОЛОЖЕ И ПЕРСПЕКТИВНЕЕ

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Отсутствие Барриоса, который вступает в пору расцвета (в октябре ему исполнится 26), более выпукло очертило еще одну проблему «Зенита»: на ведущих ролях у Семака находятся достаточно возрастные игроки. Браниславу Ивановичу 35 лет, Юрию Жиркову – скоро 36, Нобоа – уже есть 34, Артему Дзюбе исполнится 31 через полтора месяца, Игорю Смольникову – через месяц, Ерохин справит 30-летний юбилей в октябре, а Ракицкий – в начале августа. Лишь Азмуну 24 года, но иранцем всерьез интересуются зарубежные клубы, что может привести к его продаже. Аргентинцы тоже в самом соку (Эмилиано Ригони – 26 лет, Себастьяну Дриусси – 23), но оба, во-первых, нестабильны, а во-вторых, в любой момент могут заскучать по родине и запроситься домой либо в ту же Европу…

В этом плане «Локомотив» смотрится намного предпочтительнее. Братьям Миранчукам в октябре стукнет по 24 года, здорово проявившему себя в матче за Суперкубок Рифату Жемалетдинову – без двух с половиной месяцев 23, Дмитрию Баринову – столько же. С прицелом на перспективу приобретены нынешним летом и новички: 25-летний Дмитрий Живоглядов и 22-летний бразилец Мурило. А Федор Смолов и поляк Гжегож Крыховяк даже в 29 выглядят полными сил и эмоций молодыми людьми, готовыми играть в футбол долгие годы. Спору нет, в обеих командах есть еще ряд талантливых ребят «на вырост», но если брать в расчет тех, кто способен делать игру и давать результат здесь и сейчас, у «Локо» просматривается заметное преимущество. При этом Семаку еще предстоит пройти процесс обновления состава.

НУЖНЫ ВИДЕОПОВТОРЫ – И КАК МОЖНО СКОРЕЕ

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К сожалению, зрелищное действо, которое совместными усилиями организовали «Зенит» и «Локомотив», не обошлось без ложки дегтя. Речь о нескольких судейских решениях. Причем больше претензий к арбитру Сергею Лапочкину после игры было у его земляков из Санкт-Петербурга…

Кстати, само назначение судьи на матч за Суперкубок произошло автоматически: поединок чемпиона и обладателя Кубка по традиции судит лучший арбитр минувшего сезона. Таковым был признан Лапочкин – потому и работал на матче с участием представителей его родного города.

На пресс-конференции Семак подчеркнул, что у него есть вопросы по одной из карточек, приведших в итоге к удалению Оздоева, и по не назначенному в ворота «Локо» пенальти. Обе ситуации действительно не самые простые для судейской бригады, а значит, мы в очередной раз столкнулись с необходимостью как можно быстрее внедрить в нашем футболе систему VAR.

Благо она уже была опробована минувшей весной в решающих раундах Кубка страны и в стыках РПЛ/ФНЛ. Однако пока не совсем понятно, когда видеопомощники начнут работать в премьер-лиге. Этого не знает даже президент РФС Александр Дюков, который на брифинге после недавнего заседания исполкома высказывался на эту тему расплывчато. Возможно, точная информация о судьбе VAR в России прозвучит на пресс-конференции главы РПЛ Сергея Прядкина в ближайший вторник. Хотелось бы уже конкретики.

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