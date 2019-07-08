Анатолий Байдачный: Езжу по Минску на джипе Кадырова - Советский спорт
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08 июля 2019 16:33ФутболЗетилов Игорь

Анатолий Байдачный: Езжу по Минску на джипе Кадырова

Известный в прошлом форвард московского и минского «Динамо», бывший главный тренер ряда российских клубов рассказал о своем житье-бытье в Минске и неожиданных поворотах в судьбе.

СЕМИН И ВОЗРАСТ

- Анатолий Николаевич, наша рубрика называется «Давно не слышались». Как живете? Где?
- Живу в Минске, нигде не работаю. Честно говоря, даже не стремлюсь.

- Матч за российский Суперкубок «Зенит» - «Локомотив» в субботу смотрели?
- Нет, был за границей. Но рад за своего друга Юрия Семина. Он сейчас лучший тренер России! Конкурентов рядом не видно.

- В чем секрет вечной молодости Палыча?
- Футболисты-то мы были неплохие (смеется). И школа у нас хорошая – ВШТ давала очень неплохие знания. Семин все на практике проходил, а не как некоторые сейчас – по интернету учатся.

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  • - Семин сохраняет юношеский задор в 72 года! Таких примеров в мире единицы.

- Для тренера годы не имеют решающего значения. Ученые, академики трудятся и открытия делают. Чем Семин хуже? (Смеется.). Если есть здравый ум и знания, можно и до 80 работать. Вспомните Висенте дель Боске, Отто Рехагеля, Оттмара Хитцфельда…

- Вы младше Палыча на шесть лет. Может, не сказали своего последнего слова в футболе?
- Не тянет даже. Уезжать далеко от дома никуда не хочется. А все, что рядом – не привлекает. Бессмысленная трата нервов и времени.

ОПЕРАЦИЯ И АЛКОГОЛЬ

- На ваше решение отойти от тренерской деятельности повлияла операция по шунтированию сердца в 2013 году?
- Да, стресс получился приличный. С тех пор и не тренировал. Иногда завожусь: мол, работать хочу. Потом поостыну и спрашиваю себя: «А зачем тебе это?».

- За здоровьем следить больше начали?
- Каждый день по 1,5 часа делаю зарядку. Похудел на 13 килограммов. Живу в гармонии и согласии с самим собой. Уверен, так должен жить каждый человек. И чувствую себя гораздо лучше, чем до операции.

- Живете за городом?
- Нет, в квартире. Мне нужен город, люди, общение. К загородным домам у меня нелюбовь, наверное, с тех пор, когда родители заставляли ездить на дачу. А я не хотел.

- Почему выбрали Минск, а не Москву?
- Так сложились обстоятельства. Когда приехал играть за минское «Динамо», женился здесь и, получается, остался. Мог, наверное, и Москву выбрать, но постоянно кому-то помогал. Сейчас вот дети в Испании под Барселоной живут.

- Но в Москву-то тянет?
- Я родился в Москве, а сразу после развала СССР выбрал российское гражданство. У меня почти все родственники живут в России и в Москве, в частности. Приезжаю в российскую столицу, хожу по улочкам, вспоминаю юность. Иногда даже думаю: нужно было сюда возвращаться. Но моя Москва от сегодняшней сильно отличается. Та была более спокойная, и в ней жило больше москвичей (смеется). Однако, если появится финансовая возможность, переберусь в Москву.

- После операции спиртное под запретом?
- Крепкие напитки употреблять перестал, года три капли в рот не брал. Могу позволить разве что бокал или два красного вина. Хотя в молодости его совсем не любил. Сейчас, скорее всего, другое делают.

Но ваше поколение трезвенниками не было. Валерий Маслов, экс-капитан сборной СССР и московского «Динамо» по футболу и хоккею с мячом, рассказывал: свою «бочку» спиртного он еще в молодости выпил.
- Любили после игры посидеть с шампанским. Помню, иногда разводили его апельсиновым соком. Хорошо водный баланс восстанавливает.

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САМОЛЕТЫ И АВТОМОБИЛИ

Ваш переход из московского «Динамо» в минское в 1974 году получился скандальным.
- Было дело, но вспоминать не хочется. Меня, как офицера на год перевели в Минск. А получилось так, что отыграл пять сезонов, пока не столкнулся с Ринатом Дасаевым. В 27 лет пришлось закончить карьеру игрока.

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- Что можете сказать о Константине Бескове, под руководством которого вы играли в московском «Динамо»?
- Это мой любимый тренер.

- Вы же дважды, если не ошибаюсь, могли возглавить родной динамовский клуб.
- Да, но не сложилось. Стечение обстоятельств, которые не зависели ни от меня, ни от тех людей, которые приглашали. Как в моем любимом анекдоте от Юрия Никулина: «Несутся навстречу друг другу по узкоколейке два поезда и не встречаются. Почему? Не судьба!». Так и у меня получилось.

- Много писалось, что вы боялись летать. Так?
- Никогда не боялся, в этом вопросе я - фаталист. Просто неприятно. Бывало, иногда ехал на выездные матчи отдельно от команды на автомобиле. Крутишь баранку, мысли какие-то приходят.

- Опасения появились после крушения самолета с игроками и тренерами ташкентского «Пахтакора», который летел на игру в Минск?
- Нет. Работал в луганской «Заре», а там все боялись самолетов. Еще не взлетим, а уже крики, стоны. Это, похоже, заразное. Раз с ними летели в Сочи на сбор и попали в ураган. Самолет кидало и швыряло из стороны в сторону, стюардессы плакали. В итоге посадили нас в Сухуми и говорят: мол, скоро полетим до Сочи. Но я забрал команду, поехали на автобусе. Благо не очень далеко.

- В Барселону к детям на самолете добираетесь?
- Да, но раз с сыном на машине 3000 километров одолели за 30 часов. Со всеми границами! Даже поспать успели. Неслись по автострадам со скоростью 180-200 километров в час.

САРСАНИЯ И «ТЕРЕК»

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- Как-то, после матча «Факел» - КАМАЗ вы сказали, что не будете никогда работать в первом российском дивизионе. Почему?
- В Воронеже я даже не был главным тренером – помогал Косте Сарсании. В том матче судьи просто издевались над нашей командой.

- И вы увели игроков с поля?
- Уводил, но потом все вернулись и доиграли матч.

- Сейчас в премьер-лиге и ФНЛ такого нет?
- За ФНЛ слежу мало, а в премьер-лиге точно нет.

- В Грозном тяжело было работать?
- Наоборот – очень легко. До «Терека» я часто работал там, где было тяжелое финансовое положение. Приходилось уговаривать игроков тренироваться и играть в полную силу. В Грозном же все вопросы и проблемы решались мгновенно. Они просто отсутствовали! И дисциплина была великолепная, почти военная. Вице-президентом работал Хайдар Алханов. Он сам – бывший тренер, приходил на тренировки, подсказывал, обсуждали с ним разные моменты. Вспоминаю Грозный с теплотой.

- Но однажды, после поражения, всю команду вывезли в военный лагерь.
- Так, проверили на вшивость. Но я сразу начал заступаться за всех, выступать. Вы же знаете мой характер.

- Еще там вам Рамзан Кадыров джип подарил на день рождения.
- Он многим дарил. Кто-то продал, а я берегу. И у меня предлагали купить, но я рассудил: это же подарок! До сих пор езжу на нем.

СИРИЯ И БЕЛОРУССИЯ

- Вы успели поработать в Сирии. Следите за ситуацией в этой стране?
- Сердце кровью обливается. Такая страна была… И люди очень хорошие, на нас немного похожи. Мне так там нравилось, и много друзей осталось.

- Когда там были последний раз?
- Приезжаю в 2008 году, включаю телевизор, а там – я бегу с Кубком Азии! Выиграли его с молодежной сборной Сирии 12 лет назад. Когда я в «Тереке» работал, сюда приезжал министр спорта Сирии. Предлагал создать тренерский штаб для всех сборных этой страны. Мой контракт в Грозном заканчивался, я согласился и даже начал подбирать кандидатуры, но тут война началась.

- У вас журналистское образование. Помогает в общении с прессой?
- Да, закончил журфак Белорусского университета. Поэтому я никогда не отказываю в интервью. Понимаю, насколько сложна профессия. Хотя не всегда хочется разговаривать.

- На футбол ходите?
- Обязательно.

- Получается, уровень белорусского чемпионата вас не устраивает.
- Ниже плинтуса.

- Сейчас много разговоров, что нужно расширить российскую премьер-лигу за счет клубов из Белоруссии, Армении и Казахстана…
- Полный абсурд. Это – нереально. Разница очень серьезная: и в классе, и в финансах. Кроме того, нет главного – идеи. Это точно не будет усилением чемпионата России. Говорят, что это политическая воля. Отвечаю – не нужно было Советский Союз разваливать. Вот несколько лет назад ко мне приезжал Валерий Газзаев, и мы говорили о возможном объединении российского и украинского чемпионатов. Вот в этом случае выиграли бы все! Тогда все было логично, но случились всем известные события, и вопрос закрыли.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ

Родился 1 октября 1952 года в Москве.

Выступал за московское (1969 - 1974) и минское (1974 - 1979) «Динамо». 5 матчей в составе сборной СССР. Вице-чемпион Европы 1972 года.

Тренировал «Днепр» Могилев (1980 - 1985), «Зарю» (1988 - 1989), «Кристалл» Херсон (1990, 1991), «Анагенниси» (1992, 1993), молодежную сборную Сирии (1993 - 1995), «Ярмук» (1995, 1996), «Тилигул» (1996), «Динамо» Минск (1997, 2003), «Жемчужину» (1998, 1999), «Черноморец» Новороссийск (2000, 2001), «Ростов» (2001, 2002, 2012), сборную Белоруссии (2003 - 2005), «Дариду» (2006, 2007), «Терек» (2010) и «Факел» (2011, 2012).

Заслуженный мастер спорта СССР.

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