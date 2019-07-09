Лука Джорджевич: Лунев еще не раз докажет, что он – топ-голкипер - Советский спорт
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09 июля 2019 13:05ФутболАвгустин Александр

Лука Джорджевич: Лунев еще не раз докажет, что он – топ-голкипер

24-летний черногорский нападающий после двух ярких сезонов в аренде в «Арсенале», похоже, получит новый шанс в «Зените».

«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДЛЯ «ЗЕНИТА» ОСОБЕННО ВАЖНА»

– Можно с уверенностью говорить, что сезон-2019/20 вы начнете в питерском клубе, которому принадлежите с 2012 года?
– После матча за Суперкубок у нас были выходные, я остался в Москве. В Питер прилетел в понедельник, и сейчас в команде. Все идет по плану, тренируемся-работаем, готовимся к первому туру чемпионата России.

– Обсуждали свое будущее с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком?
– Разговор был. Тренер сказал мне, что верит в меня и хочет видеть в коллективе. Рассказал о планах на сезон. Это победа в чемпионате страны и успешное выступление в Лиге чемпионов. Еврокубки для «Зенита» особенно важны. Ведь город несколько лет не видел Лигу. Мне кажется, у нас есть все, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Хотя, понятно, легко нигде не будет. В премьер-лиге сейчас очень острая конкуренция.

– Год назад Семак не стал удерживать вас в команде и отпустил в аренду. Что с тех пор изменилось?
– Тогда Сергей Богданович сразу сказал, что шансов пробиться в состав у меня немного. В том числе из-за лимита. Поэтому для практики лучше было ехать в Тулу. Сейчас он считает, что я могу побороться за место в основной обойме. Возможно, с прицелом на будущий сезон, когда в России поменяется лимит и можно будет выпускать на поле больше легионеров.

«ВСЕГДА ПРИЯТНО БЫЛО ИГРАТЬ С ДЗЮБОЙ»

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– Как команда вас приняла?
– Большинство ребят я знаю очень хорошо. С теми, кого увидел впервые, уже познакомился. В «Зените» складывается очень хорошая атмосфера.

– Артем Дзюба рад, что вы опять будете играть вместе, как в концовке сезона-2017/18 в «Арсенале»?
– Мы были партнерами в «Зените» еще до Тулы, потом в «Арсенале», теперь вот опять…Радо он этому или нет, надо спрашивать у Артема. Но я надеюсь, все-таки рад. Мне всегда было легко с ним на поле.

– Первый официальный матч за «Зенит» в этом году получился не слишком удачным. В Суперкубке вы вышли на замену при счете 2:1, а в итоге команда проиграла «Локо» 2:3…
– Концовка у нас не получилась. «Локо» сравнял счет, потом на контратаке забил еще. В этой команде есть игроки, которые могут решать эпизоды в одиночку. Обидное поражение. Считаю, от «Зенита» в Суперкубке отвернулась удача. Но это же только первая игра. Впереди целый сезон.

– Вас устраивает роль запасного? При наличии Дзюбы, Сердара Азмуна, Себастьяна Дриусси пробиться в стартовый состав сложно.
– «Зенит» – топ-клуб. А в топ-клубах всегда высокая конкуренция. Во всех линиях. Я очень люблю «Зенит», поэтому хотел бы реализовать себя именно здесь. Да, закрепиться в основе будет непросто. Но это же не значит, что не надо пробовать. Сезон – длинный. Команда участвует в нескольких турнирах. Уверен, возможности выйти на поле будут. Надо только выкладываться по максимуму, доказывать тренерам свою необходимость.

«БЛАГОДАРЕН ПИТЕРСКИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ»

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– Правда ли, что вы могли отправиться в аренду в «Рубин»?
– На меня лично никто не выходил. Может, на уровне руководства клубов велись переговоры. Но я об этом ничего не знаю. Последние недели сконцентрирован исключительно на «Зените».

– Как прошли австрийские сборы?
– Сборы – самое тяжелое время. После отпуска вернутся в строй непросто. Почти каждый день было по две тренировки, а в Австрии установилась жуткая жара… Но мы понимали, насколько важно заложить хорошую функциональную базу. Межсезонье получилось коротким.

– Вашего возвращения в «Зенит» ждали болельщики, которые, еще когда вы играли за «Арсенал», вывешивали на трибунах баннеры в вашу поддержку. Благодарны этим людям?
– А вы как думаете? Они видели мое стремление вернуться в команду. И в «Арсенале» я делал все возможное, чтобы обратить на себя внимание Семака. Впрочем, сейчас то, что было в Туле, уже не важно. В «Зените» никого не волнуют былые заслуги. Надо начинать с чистого листа.

– В РПЛ команда стартует матчем против «Тамбова». Есть волнение перед встречей с дебютантами премьер-лиги?
– Мне лично все равно, с кем мы играем. «Зенит» отталкивается от своей игры. Хочется просто, чтобы чемпионат поскорее стартовал. Считаю, подготовилась команда хорошо.

– Многие критиковали Андрея Лунева за голы, пропущенные в Суперкубке. Согласны, что ваш голкипер не выручил?
– Не согласен. Ошибки допускают все – и нападающие, и защитники, и вратари. Но каждый эпизод отрабатывает вся команда. Поэтому нельзя вешать ответственность на Лунева или кого-то еще. Андрей – топ-голкипер. И он еще не раз это докажет. Ни секунды не сомневаюсь.

– Уже видели Алексея Сутормина, который подписал контракт с «Зенитом»?
– Пока нет. Но о его трансфере в интернете читал. Хорошее приобретение.

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