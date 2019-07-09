Голландские фанаты грозились ее убить. Наш человек на женском ЧМ-2019

Ее зовут Анастасия Пустовойтова и мы собрали самые интересные факты из ее биографии.

Судит мужчин и женщин

Да, матчи РПЛ Анастасии пока не доверяют, но в ее активе уже есть игры с участием мужчин. В марте 2012 года ее впервые назначили на матч молодежного первенства между ЦСКА и «Локомотивом». Также, как говорила сама Анастасия, ее привлекали к играм на сборах с участием клубов ПФЛ и ФНЛ. Возможно, что уже с этого сезона она станет арбитром на матчах ФНЛ.

Раздает желтые и красные карточки не хуже Валентина Иванова

Помните тот фееричный матч между Португалией и Голландией на чемпионате мира 2006 года, который обслуживал Валентин Иванов? Семь желтых карточек – португальцам, пять голландцам и по два удаления с каждой стороны. Анастасия Пустовойтова явно была впечатлена работой Валентина Иванова. Наверное, поэтому в игре между молодежными ЦСКА и «Локомотивом» показала пять желтых и одну красную карточку.

Так переживает за игры, что иногда может и выпить

Неважно, хорошо ли отсудила Анастасия или не очень, она всегда смотрит видеозаписи матчей. Порой девушка даже не может уснуть вечером, ведь это большой стресс для нее. «Ну а вообще, я же нормальная женщина, так что могу и выпить», - рассказала Анастасия Пустовойтова. Частенько возит вино в багажнике своего автомобиля.

Переодевается в одной раздевалке с мужчинами

Сейчас по регламенту предусмотрены разные раздевалки для бригад судей обоих полов. Но для Анастасии не проблема переодеться и в одной. «Мы бывает просто уходим в душевую и там переодеваемся. Нам переодеться – одну минуту. Так что пока переодеваемся все в одной», - делится Анастасия.

Ей угрожали голландские фанаты

Анастасия судила отборочный матч на чемпионат мира между Голландией и Ирландией. Игра закончилась со счетом 0:0, а российская судья не поставила 11-метровый в ворота ирландцев. Спустя некоторое время ей на фейсбуке начали приходить угрозы. «Только попробуй приехать к нам в Амстердам, мы тебя убьем», - писали россиянке разъяренные голландские фанаты.

Получает мизерную зарплату за матчи

Доход от работы на женских матчах и молодежном первенстве в России совсем небольшой. За одну игру Анастасии платят 15 000 рублей без вычета налогов, а за ПФЛ и того меньше – 9 000 рублей. Количество этих игр в месяц всегда разное. Бывает, что судить приходится только один матч за четыре недели.

Слушает перед игрой Тимати

Анастасия настраивается на матчи не только с помощью тренировок и нагрузок, но и определенной музыкой. Девушка считает, что лучше всего ей помогает энергичная музыка и хип-хоп, в частности, треки рэп-исполнителя Тимати.

Толерантно относится к ЛГБТ

Анастасия знакома с мексиканским арбитром, у которой есть супруга. Кстати, российская судья считает, что в 21 веке – это обычное дело. В российском женском футболе также достаточно девушек-лесбиянок, а некоторые переходят из клуба в клуб парами.

Топовый арбитр-девушка из России

В 2010 году РФС признал Анастасию лучшим судьей страны среди женщин. По итогам сезона 2011/12 она вновь получила эту премию. А в 2017 году Пустовойтова вошла в топ-10 женщин-судей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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