Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…

О ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ

- Премьер-лига сохранила шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА - и это очень важно в свете грядущей реформы еврокубков, - начал Прядкин. - При этом не оправдались опасения, что после чемпионата мира упадет посещаемость. Наоборот, она увеличилась - на 20,4 процента. Также повысилась безопасность зрителей: число случаев использования пиротехники на стадионах сократилось на 28 процентов при уменьшении на 56 процентов количества сотрудников полиции.

Ребрендинг помог избавиться от архаичного логотипа и сделал лицо РПЛ более современным и адаптированным к национальным признакам. Даже зарубежные коллеги признают, что по инфраструктуре и некоторым другим параметрам РПЛ – первая в Европе. Хотя мы, безусловно, отстаем в коммерции. Это наша больная тема: отсутствие конкуренции в «телевизионных» вопросах, невысокая стоимость рекламы. Надеюсь, скачок будет сделан в следующем сезоне.

О СИСТЕМЕ VAR

- Принципиальное решение использовать систему видеоассистентов рефери в нашем чемпионате принято. Поставлена задача – запустить VAR с первого тура нового сезона. Как говорил президент РФС Александр Дюков, система будет пока использоваться не на всех матчах – по той причине, что у нас нет централизованного управления. Сейчас идут последние согласования, и к утру среды будет определен технический подрядчик VAR. Обе претендующие на эту роль компании накануне представили свое видение ситуации, и обе – подчеркиваю это – готовы начать использование системы видеоповторов с первого же тура чемпионата-2019/20.

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

- Если бы «Тамбов» вышел в премьер-лигу не в прошлом, а в нынешнем сезоне, его бы не допустили к участию в турнире. Потому что через год вступают в силу новые, более жесткие критерии лицензирования клубов. Суть в том, что мы будем в рамках программы «Наследие» использовать практически все арены, связанные с чемпионатом мира-2018. Исключения составляют «Уфа», «Оренбург» и «Арсенал». В Уфе и Туле арены полностью соответствуют требованиям УЕФА, имеют лицензии – на них проводились и сейчас будут проводиться матчи Лиги Европы.

- Любой клуб, выходящий в премьер-лигу, должен иметь в своем регионе стадион не ниже первой категории, – добавил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин. – В случае отсутствия такого стадиона в нынешнем сезоне у клубов пока есть возможность заявлять арену в другом городе, и «Тамбов» воспользовался этой возможностью, выбрав в качестве временного домашнего стадион в Саранске. Но со следующего сезона такой лазейки не будет, поэтому клубы ФНЛ, собирающиеся бороться за путевку в РПЛ, должны заранее понимать, есть ли у них необходимая инфраструктура.

О ДОМАШНЕЙ АРЕНЕ «ОРЕНБУРГА»

- На данный момент у стадиона «Оренбурга» нет даже первой категории, – отметил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. – Поэтому команда будет проводить домашние матчи на заявленной в качестве резервной арене в Самаре.

- Я напомню, что происходит, – продолжил Прядкин. – Мы вышли с предложением к РФС немного упростить лицензирование арен, особенно в регионах. В случае с «Оренбургом» речь идет о снижении минимальной вместимости стадиона с десяти до восьми тысяч. Зачем строить в таких городах стадионы на 15-20-25 тысяч, если там столько народа на матчи не соберется? Пусть лучше будет восемь тысяч, но с аншлагом и на уютной арене.

- По стадиону «Оренбурга» есть и другие вопросы, – добавил Савин. – Например, микст-зона, расположенная под открытом небом. В условиях нашего климата это недопустимо. Есть вопросы и по уровню освещенности трибун, а также по размерам так называемого спортивного отсека, то есть пространства, включающего раздевалки команд. К первому домашнему матчу, который «Оренбург» проведет только в третьем туре, 27 июля, принимающая сторона обещала устранить эти недочеты.

- За десять дней до этой даты направим в Оренбург специальную комиссию, которая оценит состояние стадиона. Если клуб не успеет устранить проблемы, то первый домашний матч «Оренбурга» будет проведен в Самаре, – резюмировал Пышкин.

О РАСШИРЕНИИ РПЛ

- Для расширения премьер-лиги есть две предпосылки, - считает Прядкин. - Первая – при масштабах нашей страны хотелось бы иметь в высшем дивизионе больше команд, чем 16. Но для этого необходимы финансовая стабильность клубов и экономическая подоплека расширения. Пока специальная рабочая группа приходит к выводу, что мы к расширению РПЛ не готовы.

Но здесь возникла вторая предпосылка – предложение Евгения Гинера о привлечении в чемпионат клубов из ближнего зарубежья. В принципе эта идея имеет право на существование, но это очень сложный процесс. Национальные федерации Белоруссии, Казахстана, Армении не пришли к единому мнению о пользе вступления в российский чемпионат.

Тем не менее, прорабатывается вопрос увеличения количества игр в РПЛ в рамках формата с 16 клубами. Это может быть и за счет введения плей-офф, и путем разделения на втором этапе на две восьмерки либо шестерки. Но я вам ответственно заявляю, что все это возможно только после 2022 года. Потому что осенний чемпионат мира в Катаре и отберет у всех федераций минимум полтора месяца. Нам тоже придется не играть практически весь ноябрь. При таких условиях нереально вести разговоры о расширении РПЛ.

О КАЛЕНДАРЕ РПЛ

- Мы с Виктором Пышкиным, который ранее занимался составлением календаря, может быть, люди чуть-чуть старой формации, хотя таковыми себя не считаем. Но все же решили привлечь молодых ребят-реформаторов из Высшей школы экономики для составления календаря.

- Мы отказались от таблицы Бергера, когда каждой команде присваивается номер, в зависимости от которого по определенному алгоритму составляется расписание игр, – уточнил Савин. – Теперь использовался более сложный алгоритм, перебиравший максимально возможное количество вариантов календаря. Как сказали ребята из ВШЭ, таких вариантов больше, чем атомов во Вселенной. Мы ушли от того, что в туре могут быть два топ-матча. Теперь такая вишенка на торте в каждом туре может быть только одна. А также два декабрьских тура и первые мартовские составлены так, что команды из холодных регионов дома в это время не играют. То есть им придется по три матча подряд сыграть на выезде. Такова объективная необходимость. Идеального календаря, наверное, не бывает, но на этот раз, похоже, удалось максимально учесть все пожелания клубов.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ПИВА НА СТАДИОНЫ

- Желание вернуть пиво на стадионы во время матчей огромное – и не только у меня и коллег, но и у болельщиков. Но пока, к сожалению, ничего нового в этом вопросе не появилось. Идет переговорный процесс, обсуждение на законодательном уровне. У нас есть свое лобби, но есть и противодействие. Александр Дюков верно замечал, что контракты с пивными компаниями стали бы хорошим финансовым подспорьем для наших клубов. Но пока продвижения в этом вопросе нет.

О НОВОМ ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ

- О полной отмене лимита речи пока не идет. Хотя многие ветераны нашего футбола и специалисты уверены, что молодые российские игроки будут быстрее прогрессировать только в равных условиях с иностранцами. Решение о переходе на так называемую «заявочную» схему лимита было принято еще в конце декабря 2017 года и подписано тогдашним президентом РФС Виталием Мутко. Вопрос был лишь в том, сколько легионеров должно быть в заявке на сезон: семь или восемь? В итоге единогласно члены РПЛ проголосовали за формат «8+17». Давайте сначала перейдем на эту схему, а уже потом будем говорить о «безлимите».

Я бы обратил большее внимание на то, что уже сейчас клубы должны иметь минимум двух молодых доморощенных футболистов. Если их нет, то основная заявка клуба – 25 человек – сокращается на это количество, то есть до 23. А в следующем сезоне планируется расширить квоту молодых доморощенных игроков до четырех. Соответственно, если в заявке клубов не будет ни одного такого игрока, то она сократится до 21 футболиста. Восемь из них будут легионерами, значит, россиян останется лишь 13.

О ПЕРЕХОДЕ СУТОРМИНА

- Никаких нарушений при переходе Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а затем почти сразу в «Зенит», не было. Такие случаи с повторным переходом футболиста в новый клуб в течение нескольких дней бывают. С юридической точки зрения не случилось ничего экстраординарного, а с имиджевой...

- Знаете, было приятно наблюдать, как эту историю обыграли в соцсетях, – добавил Савин. – «Зенит» в своем видеоролике использовал элементы сериала «Санта-Барбара», «Рубин» написал благодарность Алексею: «Спасибо за все, что ты для нас сделал». Здорово, что клубы с юмором подошли к ситуации.

О ПОВЫШЕНИИ ЗНАЧИМОСТИ КУБКА РОССИИ

- Возможно, для поднятия престижа Кубка России сделаем так, чтобы обладатель этого трофея играл стыковой матч с третьей командой по итогам чемпионата за право выступать в Лиге чемпионов, - предположил Прядкин. - Может, сумеем договориться с УЕФА, чтобы обладатель Кубка напрямую попадал в главный еврокубок. В любом случае будем поднимать статус турнира за счет материального стимулирования и увеличения призового фонда.