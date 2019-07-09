Черкизово в серебре. Игрокам «Локомотива» вручили медали - Советский спорт
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09 июля 2019 21:26ФутболЗетилов Игорь

Черкизово в серебре. Игрокам «Локомотива» вручили медали

Во вторник вечером игрокам и тренерам «Локомотива» на встрече с болельщиками вручили серебряные медали за сезон-2018/19.

Также команда получила напутствие перед началом нового чемпионата страны и матчами Лиги чемпионов.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Примерно год назад в Черкизове было гораздо праздничнее. Во-первых, вручали не серебряные, а золотые медали. Для этого прямо на футбольном поле возвели огромную сцену. Во-вторых, тогда футбольная Россия, даже спустя почти месяц после окончания ЧМ-2018, пребывала в легком возбуждении. В-третьих, презентовали нового технического спонсора и многие болельщики, на радостях, после встречи накупили бейсболок и футболок. И на себя, и на того парня.

За год в реке Сосенке, которая впадает в Черкизовский пруд, много воды утекло. Нет в клубе гендиректора Ильи Геркуса, а в команде - капитана Игоря Денисова. Но в строю и старая, и молодая гвардии – Юрий Семин, братья Миранчуки, Дмитрий Баринов…

На эту встречу возлагали особые надежды и фанаты, и руководство клуба. Болельщики, 35-минутным молчанием в дебюте матча за Суперкубок с «Зенитом» показали свое отношение к повышению цен на абонементы. Также болельщики не довольны тем, что руководство клуба ни разу за полгода с ними не встретилось.

Клуб желал, естественно, в прямом диалоге решить многие вопросы, чтобы перед сезоном не осталось недомолвок, и дружно, в ногу двинуть к новым свершениям.

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ «ЛОКО» ВЗЯЛ 83 ГОДА НАЗАД!

Во вторник погода поначалу хмурилась. Дождь из серых рваных туч долго собирался-собирался, да и пролился над Черкизовом. Да так, что скрыться от него было нельзя.

Ближе к началу встречи дождь прекратился, и болельщики отправились на трибуны. Не забыв по пути сфотографироваться и со знаменитым паровозом, и между двух локомотивских трофеев-2019. В надежде, что комбинация «я, Кубок России и Суперкубок страны» будет счастливой для каждого.

На трибунах – не только завсегдатаи стадиона в Черкизове. Здесь и мамы с бабушками, которые желают знать, куда раз в две недели по вечерам ходит их сын (внук). Приехали и жены с тем же вопросом, но о муже. Всего набралось не меньше 2000 человек.

На огромных экранах крутили исторические кадры, напоминая, что именно «Локо» стал первым обладателем Кубка СССР, а Кубок России выиграл аж восемь раз. И это – лучший показатель в стране!

Были и совсем свежие кадры из раздевалки стадиона «Динамо» после победы в Суперкубке. 6 июля Юрий Семин, отхлебывая из чаши шампанское, хвалил и благодарил всех: и игроков, и болельщиков.

Гендиректора клуба Василия Кикнадзе болельщики встретили аплодисментами. Тот парировал: «Спасибо, но я аплодисменты не заслужил. Они – в адрес игроков и тренеров».

Председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков сказал: «Не так давно мы говорили, что «Локомотив» становится великим клубом. Уверен, не далек тот день, когда мы станем великим европейским клубом». Эти слова потонули в овациях. Дело за малым. Но для начала нужно научиться регулярно выходить из группы в Лиге чемпионов.

Президент РПЛ Сергей Прядкин напомнил, что средняя посещаемость прошлого сезона – около 17 тысяч зрителей: «Посещаемость матчей «Локомотива» постоянно растет». И пожелал продолжать в том же духе.

«ЮРИЙ ПАЛЫЧ, ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!»

Перед вручением серебряных медалей всех игроков и тренеров вызывали по одному. Конечно, больше всего аплодисментов досталось Юрию Семину. А вы сомневались? Все болельщики вскочили со своих мест и дружно проскандировали: «И пока в команде он, будет «Локо» чемпионом! Юрий Палыч, оле-оле-оле!»

На втором месте по уровню децибел поддержки – братья Миранчуки, Миринато Гилерме и Соломон Кверквелия. Был бы на встрече Дмитрий Лоськов, наверняка посоперничал бы.

Приехал на вручение медалей и Дмитрий Тарасов, с которым клуб уже распрощался. Правая нога полузащитника закована в гипс (почему-то желтого цвета!), а передвигался Дмитрий на костылях. Свою серебряную медаль Тарасов заслужил, как и любовь болельщиков, которые, прощаясь, несколько раз прокричали: «Дима Тарасов!»

«ЗОЛОТНИКИ»: ВСЮ РОССИЮ ОБЪЕХАЛИ, А ДО ЧЕРКИЗОВА НЕ ДОБРАЛИСЬ

Пригласили на футбольное поле к команде и восемь «золотников», болельщиков, которые побывали на всех выездных матчах! Правда, до Черкизова во вторник доехали лишь шестеро, что стало поводом для шуток. Подарки таким преданным фанатам вручал Юрий Семин. Естественно, это были стаканы в подстаканниках, символы путешествий по железной дороге еще с советских времен.

Когда вся команда ушла в раздевалку, из подтрибунного помещения вызвали двух новичков. Серкейра Мурило провел с основой всего несколько тренировок и сразу был заявлен в стартовый состав на матч за Суперкубок. Более того, все думали, что бразилец – крайний защитник, а он сыграл в центре обороны. Конечно, не без ошибок, но его действиями Юрий Семин остался доволен.

Дмитрий Живоглядов тоже помогал команде завоевывать Суперкубок и наверняка отхлебнул из него победного напитка.

Вишенкой на торте встречи был футбольный матч между основой «Локо», которой совсем скоро биться на групповом этапе Лиги чемпионов и командой болельщиков. На трибунах разрывались: болеть за своих или за любимцев? Тут же со скоростью света стали поступать новости о продлении контрактов. Дмитрий Баринов подписал соглашение еще на четыре года. Остаться в Черкизове, по сообщению Metaratings.ru планирует и Гилерме.

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