Динамичный орнамент или эффект калейдоскопа. Новые формы клубов РПЛ Через два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм.

«Зенит»

У «Зенита» минимальные изменения. Комплект домашней формы сине-бело-голубых вдохновлен морской стихией Санкт-Петербурга и покрыт динамичным орнаментом.

ЦСКА

В прошлом году ЦСКА затянул с презентацией новой формы аж до 17 сентября. В этом году армейцы также не торопятся показать новый дизайн на официальной презентации. Но сам дизайн уже известен.

«Краснодар»

«Краснодар» продолжает творить волшебство с дизайном формы. В новом сезоне домашний (зеленый) комплект формы стал еще более модным и красочным. На груди зеленый узор в форме калейдоскопа. Ближе к рукавам и животу форма переходит в черный цвет. Однако на вратарском комплекте пока нет даже эмблемы клуба.

«Локомотив»

Основной цвет формы «Локомотива» в прошлом сезоне был красный, а теперь стал зеленым, как в чемпионском сезоне. Форма по-прежнему узнаваемая. Обращает на себя внимание оригинальный серый дизайн альтернативного варианта.

«Спартак»

В руководстве «Спартак» подумали, что не лучшие результаты прошлого сезона могут быть связаны с отсутствием поперечной полосы на футболке, поэтому ее вернули. Интересно, что на форме Александра Ломовцикого полоса шире, чем на форме Романа Зобнина, а фраза «Сила в единстве» написана разными шрифтами.

«Арсенал»

«Арсенал» презентации новой формы не устраивал, но товарищеские игры провел в новых цветах. Желтый цвет остался только на эмблеме и игровом номере. В прошлом сезона форма была красочнее.

«Ростов»

«Ростов» посчитал, что просто выложить фотографии новой формы - не круто, поэтому «забахал» целый ролик. Если кому-то не терпится, перематывайте на 0:55. К сожалению, варианта с ковром там не оказалось.

«Урал»

По сравнению с прошлым сезоном в форме «Урала» стало меньше черного цвета.

«Оренбург», «Ахмат», «Урал», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов» и «Сочи» в товарищеских матчах продолжают играть в форме прошлого сезона. Примечательно, что «Рубин» летом успел представить новую эмблему клуба – уже пятую за семь лет.