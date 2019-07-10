Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходит - Советский спорт
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10 июля 2019 10:28ФутболЯременко Николай

Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходит

За последние сутки вокруг продления контракта вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме появилось огромное количество слухов, перессуд, утечек и комментариев.

«Советский спорт» разбирается, что происходит и как к этому относиться.

ЧТО ИЗВЕСТНО ТОЧНО?

Известно, что контракт у бразильца, выступающего за «Локо» в течение 12 лет, истекает 31 декабря нынешнего года. Либо он будет подписан клубом дальше, либо окажется в статусе свободного агента. Как известно, в последние полгода действия своего контракта игрок имеет право (сам или через посредников) открыто вести переговоры о переходе в любой другой клуб. То есть такое право у Гилерме уже есть.

Он в самом соку: в возрасте за 30 (а Гиле - 32) вратарь, конечно, может задумываться о завершении карьеры, но принято считать, что в этом возрасте стоящие в рамке еще не едут с ярмарки, а выходят на пик карьеры. Поэтому логично желание голкипера, который уже прочно входит в состав сборной, получить достойный контракт на ближайшие 2-3 года. Больше такого шанса у него уже не будет. Скорее всего.

«Локо» предлагает контракт в размере 1,9 млн евро в год по схеме «1+1». «Спартак», по слухам, предлагает 3-летний контракт с суммой до 3 млн евро в год. Слишком существенная разница.

При этом, как утверждается в различных источниках, общая сумма Гилерме в «Спартаке» составит даже не 9, а 12 млн евро. Три миллиона «подъёмных» он получит дополнительно сразу.

«ПЛАТА ЗА ВЕРНОСТЬ» ИСКЛЮЧЕНА. ЧТО ГОВОРЯТ В КЛУБЕ?

Гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе о контракте Гилерме завил однозначно:

- Мы не готовы повторить предложение, которое Гиля получил от другого московского клуба. Мы сделали предложение по схеме «1+1», у него на столе предложение на три года. Сильное, богатое предложение. Я за эти деньги могу взять в Европе сильного, хорошего вратаря. В той ситуации, в которой находится клуб, я не могу платить за верность такие деньги. Мы и так сильно подняли. У нас было первое предложение 1,9 млн (евро за сезон), мы его сильно увеличили. Но все равно отстаем от предложения другого клуба. Скорее всего, Гилерме останется у нас до 31 декабря, а потом уйдет.

Уточним, что появилась информация, что «Локо» готов сделать шаг навстречу и изменить формулу до «2+1» и поднять сумму до 2 млн евро в год, но не более того.

«УСИЛИЙ КЛУБА ОСТАВИТЬ МЕНЯ НЕ ВИЖУ». ЧТО ГОВОРИТ САМ ГИЛЕРМЕ?

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Гилерме не стал скрывать, судя по всему, никаких деталей:

- Ситуация не очень приятная. Переговоры по контракту идут уже 6 месяцев. Я мечтаю остаться здесь и завершить карьеру, но не все зависит от меня, к сожалению. Я в «Локомотиве» уже 12 лет. Думаю, клуб должен прилагать усилия. Сейчас я их не вижу.Как я не вижу их в отношении Дмитрия Тарасова, который провел в клубе почти 10 лет. Отношение к Тарасову - неприятное.

Дополнительный нюанс: предложение Гилерме получил от клуба, в который, по собственным словам, никогда не перешел бы. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из видео от 2016 года, которое сегодня снова активно гуляет в интернете.

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