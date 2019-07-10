«Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме

Добавим, что действующее соглашение Гилерме с «Локомотивом» истекает в конце года.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены)

ГОСТЕВАЯ «СПАРТАКА»

На фанатской гостевой «Спартака» тема возможного перехода к красно-белым Гилерме осталась практически не затронутой. Болельщики «Спартака» не верят в возможность этого перехода.

Sid Kampeador

Гилерме 2-3 года точно сможет поиграть в Спартаке+ вратарь сборной основной, реакция, прыгучесть . Лохомоты это не кони по неприязни... Странно, что есть те, кто говорят «фи». По моему на бумаге отличнейший вариант. «Вратарь-пол команды»(с)

чннхнпS

до какой степени тупым надо быть, что вестись на Гилерме.

сугубое имхо. с нашей защитой нужен суперрезкий кипер на ленточке и на выходах. Гилерме только мяч рукой во фланг быстро вводить умеет.

Mentufer

Если смотреть на наш комплект вратарей объективно, то имеем такую картину

1) Ребров. Ему уже 35, прогрессировать не будет, звёзд с неба в общем-то никогда не хватал. Хорош как надёжный запасной, но не более того

2) Максименко. Такое впечатление, что они с Кононовым конкретно посрались. После 30го тура прошлого сезона ему кмк лучше уйти в аренду на годик - чисто спортивная конкуренция ему не светит, а в неспортивной он участвовать и не должен.

3) Селихов. Боюсь, что Саша у нас банально перегорел. Приходил он как вратарь со стальными нервами, но увы - очень сильно дёргается в раме. Ну и травмы... Здесь и сейчас основным он быть не готов.

вот и получается, что при обилии вариантов пост номер 1 в общем-то вакантен.

Другое дело, что Гилерме тут однозначно не выход.

LOKOMOTIV.INFO

На сайте болельщиков «Локомотива» тема возможного ухода из команды Гилерме оказалась болезненной. В большинстве своем фанаты поддержали курс клуба не идти на поводу у футболиста.

selso99

Да обнаглели просто в край футболисты. Одному сначала с алиментами его разбирайся, потом лечение оплачивай после окончания контракта, другой вратарь хочет в 34 получать как вратарь уровня ТОп-10 Европы.

Нравится, что Локо не идет у них на поводу, не удовлетворяет все запросы. У Фернандешо вон уже спеси поубавилось, обратно просится, Гиля зимой также умерит свои аппетиты. Не верю в такой баснословный контракт от Спартака. Если только Динамо

tor

Гилерме - не легенда, не стоит утрировать, легенды стояли у истоков нынешних успехов, а теперь в тренерском штабе.

У Палыча контракт тоже был 1+1 и он снова доказывал свою сотоятельность с нуля.

Гиля тот же наркоман, что и упомянутый кокаинист, разве что предпочтения разные.

33 для вратаря с драными трижды крестами - это уже минус в любых переговорах.

Sagapo

Его нельзя считать незаменимым, отпускать с чистой совестью. Если бы хотел закончить карьеру у нас, закончил бы. Все условия ему созданы.

caipekc

На мой взгляд Гиля наглеет. Особенно если ему действительно повышают зарплату, что скорее следствия паспорта и лимита, нежели подтверждение его класса. Его ругают не просто так, и доля истины в этом есть. Все для подтверждения своей верности и реализации желании завершить карьеру в Локо ему судя по всему предоставляют.

А вот Кикнадзе немного лукавит. Вратарская позиция может стать проблемой, ибо с следующего года держать вратаря легионера будет не целесообразно. Разве что безусловный топ приедет.

Lokman

Объективно говоря Гиля крайне посредственный вратарь, просто сейчас его счастье, что у нас закончилась эра великих вратарей и утеряна вратарская школа.

Но гнилому и жадному человеку один путь в Спартак, где ему и место.

Туда гнилье уходит и там сгнивает, есть тому живые примеры.

Порядочных игроков любят, ценят и уважают даже враги.

Что то мне кажется если бы Леша Миранчук прямо сейчас щелкнул пальцами, то уже завтра утром Зенит принес бы ему на блюдечке вдвое более выгодный контракт чем у него сейчас.

Но, так в чем же дело?

AZ 91

Хорошо бы продать его прямо шас хотя тысяч за 500 + экономия на зарплате.

Нечего ему давать играть в ЛЧ,тем более глядя на участников 1 и 2 корзины можно с 200% уверенностью сказать что в 1/8 не выйдем

Лучше сразу другого вратаря наигрывать

buitre

Гильерме много сделал для Локомотива. Но Локомотив для Гили ещё больше. Лечили его, когда он в травмировался в первый же год пребывания в клубе, продолжали доверять, когда косячил, в Локо он дорос до сборной - сумел бы дорасти в том же Спартаке?

И кто вместе с самедовым выступил против Кучука?

Верность клубу - это в том числе и понимание, есть ли у клуба возможность обеспечивать его запросы.

Ну а Спартак - банана банана-мама... я бы после такой песни ни за какие шиши к ним не пошёл. Есть такое понятие как самоуважение.

Гильерме много выручал и спасал. Но это не значит, что только он один смог бы выручать Локомотив в тех ситуациях.