«Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июля 2019 11:30Футбол

«Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме

«Советский спорт» собрал мнения болельщиков «Спартака» и «Локомотива» о вратаре Маринато Гилерме, который грозит «железнодорожникам» уходом в стан красно-белых, если клуб не улучшит предложение по новому контракту.

Добавим, что действующее соглашение Гилерме с «Локомотивом» истекает в конце года.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены)

ГОСТЕВАЯ «СПАРТАКА»

На фанатской гостевой «Спартака» тема возможного перехода к красно-белым Гилерме осталась практически не затронутой. Болельщики «Спартака» не верят в возможность этого перехода.

Sid Kampeador

Гилерме 2-3 года точно сможет поиграть в Спартаке+ вратарь сборной основной, реакция, прыгучесть . Лохомоты это не кони по неприязни... Странно, что есть те, кто говорят «фи». По моему на бумаге отличнейший вариант. «Вратарь-пол команды»(с)

чннхнпS

до какой степени тупым надо быть, что вестись на Гилерме.

сугубое имхо. с нашей защитой нужен суперрезкий кипер на ленточке и на выходах. Гилерме только мяч рукой во фланг быстро вводить умеет.

Mentufer

Если смотреть на наш комплект вратарей объективно, то имеем такую картину
1) Ребров. Ему уже 35, прогрессировать не будет, звёзд с неба в общем-то никогда не хватал. Хорош как надёжный запасной, но не более того

2) Максименко. Такое впечатление, что они с Кононовым конкретно посрались. После 30го тура прошлого сезона ему кмк лучше уйти в аренду на годик - чисто спортивная конкуренция ему не светит, а в неспортивной он участвовать и не должен.

3) Селихов. Боюсь, что Саша у нас банально перегорел. Приходил он как вратарь со стальными нервами, но увы - очень сильно дёргается в раме. Ну и травмы... Здесь и сейчас основным он быть не готов.

вот и получается, что при обилии вариантов пост номер 1 в общем-то вакантен.

Другое дело, что Гилерме тут однозначно не выход.

LOKOMOTIV.INFO

1

На сайте болельщиков «Локомотива» тема возможного ухода из команды Гилерме оказалась болезненной. В большинстве своем фанаты поддержали курс клуба не идти на поводу у футболиста.

selso99

Да обнаглели просто в край футболисты. Одному сначала с алиментами его разбирайся, потом лечение оплачивай после окончания контракта, другой вратарь хочет в 34 получать как вратарь уровня ТОп-10 Европы.

Нравится, что Локо не идет у них на поводу, не удовлетворяет все запросы. У Фернандешо вон уже спеси поубавилось, обратно просится, Гиля зимой также умерит свои аппетиты. Не верю в такой баснословный контракт от Спартака. Если только Динамо

tor

Гилерме - не легенда, не стоит утрировать, легенды стояли у истоков нынешних успехов, а теперь в тренерском штабе.

У Палыча контракт тоже был 1+1 и он снова доказывал свою сотоятельность с нуля.

Гиля тот же наркоман, что и упомянутый кокаинист, разве что предпочтения разные.

33 для вратаря с драными трижды крестами - это уже минус в любых переговорах.

Sagapo

Его нельзя считать незаменимым, отпускать с чистой совестью. Если бы хотел закончить карьеру у нас, закончил бы. Все условия ему созданы.

caipekc

На мой взгляд Гиля наглеет. Особенно если ему действительно повышают зарплату, что скорее следствия паспорта и лимита, нежели подтверждение его класса. Его ругают не просто так, и доля истины в этом есть. Все для подтверждения своей верности и реализации желании завершить карьеру в Локо ему судя по всему предоставляют.

А вот Кикнадзе немного лукавит. Вратарская позиция может стать проблемой, ибо с следующего года держать вратаря легионера будет не целесообразно. Разве что безусловный топ приедет.

2

Lokman

Объективно говоря Гиля крайне посредственный вратарь, просто сейчас его счастье, что у нас закончилась эра великих вратарей и утеряна вратарская школа.

Но гнилому и жадному человеку один путь в Спартак, где ему и место.

Туда гнилье уходит и там сгнивает, есть тому живые примеры.

Порядочных игроков любят, ценят и уважают даже враги.

Что то мне кажется если бы Леша Миранчук прямо сейчас щелкнул пальцами, то уже завтра утром Зенит принес бы ему на блюдечке вдвое более выгодный контракт чем у него сейчас.

Но, так в чем же дело?

AZ 91

Хорошо бы продать его прямо шас хотя тысяч за 500 + экономия на зарплате.

Нечего ему давать играть в ЛЧ,тем более глядя на участников 1 и 2 корзины можно с 200% уверенностью сказать что в 1/8 не выйдем
Лучше сразу другого вратаря наигрывать

buitre

Гильерме много сделал для Локомотива. Но Локомотив для Гили ещё больше. Лечили его, когда он в травмировался в первый же год пребывания в клубе, продолжали доверять, когда косячил, в Локо он дорос до сборной - сумел бы дорасти в том же Спартаке?

И кто вместе с самедовым выступил против Кучука?

Верность клубу - это в том числе и понимание, есть ли у клуба возможность обеспечивать его запросы.

Ну а Спартак - банана банана-мама... я бы после такой песни ни за какие шиши к ним не пошёл. Есть такое понятие как самоуважение.
Гильерме много выручал и спасал. Но это не значит, что только он один смог бы выручать Локомотив в тех ситуациях.

05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
09/07 18:11Футбол
Игорь Лебедев: Пиво точно появится на матчах РПЛ уже в сезоне-2019/20Известный политик и бывший кандидат в президенты РФС прокомментировал высказывания главы РПЛ Сергея Прядкина о судьбе пива на российских стадионах.
09/07 18:41Футбол
Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛГлавный редактор «Советского спорта» после новой порции решений и заявлений из недр РПЛ задает само собой напрашивающиеся вопросы.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
09/07 16:49Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
08/07 10:18ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
10/07 11:00Футбол
Все модные, а «Краснодар» - волшебный. Новые формы клубов РПЛЧерез два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм.
10/07 07:35Футбол
Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
09/07 07:43Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
10/07 10:30Футбол
Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходитЗа последние сутки вокруг продления контракта вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме появилось огромное количество слухов, перессуд, утечек и комментариев.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
10/07 08:07Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
09/07 19:28Футбол
Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» - «Динамо» чемпионатом-2019/20.
09/07 22:39Футбол
Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков.
Новости
12:23 Футбол Игорь Дивеев: Если бы клубы РПЛ захотели бы меня перехватить у ЦСКА, ни за что бы не согласился
12:13 Футбол Джанаев может провести следующий сезон в ЦСКА
12:05 Хоккей СКА объявил о возвращении Ткачева
11:57 Теннис Касаткина снялась с турнира в Юрмале
11:45 Футбол Дмитрий Тарасов: Душой и сердцем я всегда буду с «Локомотивом»
11:34 Футбол Георгий Джикия: Тренируемся так, чтобы у тренеров была головоломку по определению состава
11:24 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: У Погба золотое сердце, у нас нет необходимости продавать игроков
11:12 Футбол Георгий Джикия: Игрокам «Спартака» очень интерес футбол, который ставит Кононов
11:05 Футбол Паредес включен в символическую сборную Кубка Америки
10:50 Футбол Виктор Гончаренко: Влашичу нужно возвращать игровой ритм
10:30 Футбол Георгий Джикия: У меня были похожие сборы, а для других ребят они получились сложными
10:20 Футбол Дмитрий Комбаров: Адаптировался в «Крыльях» очень быстро – в аэропорту, когда вылетали на сбор
10:11 Футбол Дмитрий Кабутов: «Крылья Советов» – команда премьер-лиги, хочется проявить себя
09:59 Теннис В среду на Уимблдоне пройдут четвертьфиналы в мужском одиночном разряде
09:49 Футбол Георгий Джикия: Молодежь в «Спартаке» отлично понимает, что от нее требуют более взрослые ребята
09:43 Футбол Представители «Интера» приедут в Англию для переговоров о трансфере Лукаку
09:36 Футбол Георгий Джикия: Если буду принимать правильные решения, меня поддержат болельщики, команда и тренер
09:27 Футбол «Вест Хэм» не договорился о трансфере Гомеса, игрок перейдет в «Валенсию»
09:21 Баскетбол Римас Куртинайтис: Ценю Вяльцева за характер и готовность работать в полную силу
07:41 Фигурное катание Полина Цурская рассказала о первой встрече с Тутберидзе 
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика