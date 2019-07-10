Сказка о Гиле. Почему вратарь «Локо» не перейдет в «Спартак» - Советский спорт
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10 июля 2019 13:36ФутболБезъязычный Алексей

Сказка о Гиле. Почему вратарь «Локо» не перейдет в «Спартак»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе намекнул на то, что лидер команды, 33-летний вратарь сборной России Гилерме зимой перейдет в другой московский клуб.

Объясняем, почему после этих слов не стоит ждать русского бразильца в «Спартаке».

ГДЕ ЛОГИКА?

Вы можете привести примеры, чтобы в разгар сезона лидер одного претендента на чемпионство переходил в стан другого? Да, статусные трансферы бывали. Скажем, когда «Зенит» в августе 2008 года за прописанные в контракте игрока 30 миллионов евро отступных выкупил у «Динамо» Мигеля Данни. Но та сделка была выгодна (по разным причинам) обеим сторонам. Сами стороны не боролись за золото. И клубы точно не анонсировали трансфер заранее: питерцы просто переманили к себе звездного португальского полузащитника, когда посчитали нужным. Заплатив за это приличные деньги.

А вот в ситуации с Гилерме, как нам ее преподносят заинтересованные стороны, - все вывернуто наизнанку. Если бы «Локо» действительно был готов отпустить вратаря в «Спартак» (а Кикнадзе намекал именно на красно-белых, потому что никто больше в Москве не готов перебить названные гендиром финансовые условия), то сделал бы это прямо сейчас. Да, трансфер все равно многих удивил бы. Ведь спартаковцы не испытывают такой уж острой потребности в топ-голкипере, а сам Гилерме ранее признавался, что именно в «Спартак» он «никогда бы не перешел». Однако в таком трансфере все же была бы логика - «Локо» получил бы за Гилю хоть какую-то компенсацию.

Но нет же - нам предлагают поверить в совершенно фантасмагорическое развитие событий. Что «Локомотив» намерен полгода (!) платить ветерану нехилую зарплату, заранее зная, что тот 31 декабря сделает клубу ручкой и абсолютно бесплатно (!!) уйдет к прямому (!!!) конкуренту. Обсуждать после этого мелькающие в СМИ цифры «спартаковского контракта» Гилерме (якобы 9 млн евро за три года) смысла нет. Ясно одно: раз Гиля не покинул «Локо» в летнее межсезонье, значит, его нынешний клуб всерьез рассчитывает сохранить своего лидера в зимнее трансферное окно. И слова Кикнадзе о контракте «1+1» с зарплатой 2 млн евро надо воспринимать не как окончательный вариант, с которым не согласен игрок, а скорее как отправную (или промежуточную) точку жарких торгов с русским бразильцем и его агентами.

СЕМИН ЧТО-ТО ЗНАЕТ

В противном случае вице-чемпионы России сегодня вели бы активный поиск альтернативы Гилерме. Рынок вратарей не настолько насыщен, чтобы оперативно прикупить классного «первого номера» зимой, в перерыве между кругами, а Антон Коченков и Никита Медведев полноценной заменой основному голкиперу не выглядят. Весьма показательно и предельно сдержанное отношение к ситуации главного тренера «Локо» Юрия Семина. Если бы он точно знал, что потеряет Гилерме, то уже бил бы в набат. Это же абсурд и риск - строить оборону вокруг человека, не связывающего с командой свое ближайшее будущее! Только представьте, с какими мыслями и мотивацией вышел бы Гиля 27 октября на дерби против «Спартака», если бы дело обстояло именно так, как нам его преподносят?..

Однако Палыч в набат не бьет. Он всего лишь выражает надежду, что с Гилерме, который «ему очень нужен», договорятся. И что многое будет зависеть «от самого Гилерме».

Вот с этим спорить бессмысленно. От позиции 33-летнего голкипера, которого в другой российской команде и представить уже невозможно, действительно зависит много. Но почему все сделали вывод, что именно на 12-й год выступлений за «Локо» ветеран пойдет на принцип и не найдет общего языка с клубом, который давно стал для него родным домом и где он наверняка планирует остаться по окончании карьеры?

ФИШКА «ЛОКО»

Рискнем предположить, что зимой «сказка о Гиле» завершится весьма буднично - новым контрактом, на компромиссных условиях. А все эти «утечки в прессу» - фишка «Локо» и крутящихся рядом с клубом агентов, которые не первый год практикуют подобное. До Кикнадзе, при Илье Геркусе, было примерно то же самое.

Помните, как полгода усердно «продавали» в «Рубин» Алексея Миранчука с указанием точных сумм и сроков? И где теперь «Рубин»? И где Миранчук? Вот именно. Так что и «Спартаку» наверняка Гилерме не видать. Скорее можно ждать, что контракт с «Локо» подпишет Мануэл Фернандеш, вокруг которого весь прошлый сезон кипели фирменные «информационные страсти».

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