Анастасия Пустовойтова: Хотела бы отсудить матч РПЛ. С VAR это проще

– Помните момент, когда узнали о том, что попали в число судей женского ЧМ-2019?
– Конечно. В прошлом году мы с Катей Курочкиной возвращались из Уругвая с юношеского чемпионата. Была пересадка в Париже. И прямо в аэропорту прочитали письмо из судейского комитета о том, что нас включили в итоговый список.
– Какой была первая реакция? Рванули в магазин дьюти-фри за шампанским?
– Нет-нет. (Смеется.) Очень сдержанно восприняли. Нужно было еще дождаться письма ФИФА в РФС с нашими фамилиями. Но, конечно, было приятно узнать приятную новость именно во Франции, где в итоге прошел чемпионат мира. Символично получилось. Мы готовились к этому турниру больше двух лет. Тренировались, сдавали тесты, слушали теорию, посещали семинары.
– На турнире во Франции судили только женщины?
– Да. А все видеоарбитры были мужчинами.
– Понравилась организация чемпионата мира?
– Все прошло шикарно. Почти на всех матчах – аншлаги. Интерес к женскому футболу в мире растет. Билеты на хозяек турнира разлетались в считанные часы. Четвертьфинал Франция – США с трибун посмотрели 45 тысяч зрителей. На финал американок против голландок собралось 58 тысяч.
– Где жили судьи?
– Нас собрали за неделю до начала турнира и разместили в парижском пятизвездочном отеле. На матчи добирались накануне самолетом, поездом или в микроавтобусе.
– Время посмотреть французскую столицу оставалось?
– Очень мало. Мы практически каждый день тренировались с 9 до 12. Одно поле было оборудовано системой VAR. Чтобы отработать правильное взаимодействие. Потом возвращались в отель: душ, обед, короткий отдых и теория. Тоже по 2-3 часа… Я-то в Париже и раньше бывала, а вот для Кати это было первое знакомство. Поэтому, чтобы хоть что-то увидеть, мы быстро ехали к Эйфелевой башне, на Монмартр, делали фото – и обратно в гостиницу.
– Сколько матчей отсудили?
– Три. Нигерия – Корея и США – Швеция на групповой стадии. А еще встречу за бронзу между Англией и Швецией в Ницце.
– После игр чемпионата мира арбитрам полагаются букеты цветов?
– Нет. Нам достаточно того, что тренеры благодарят за работу. А после бронзового матча нам еще вручили памятные медали. Сделал это лично президент ФИФА Джанни Инфантино.
– А разборы игр как проходят?
– Садимся с инспектором, нам показывают нарезки матчей. И хорошие моменты, и, не дай бог, если где ошибки были.
– Часто на турнире прибегали к системе VAR?
– Бывало. К примеру, после просмотра отменила гол англичанок в ворота Голландии. Как я уже сказала, все видеоассистенты были мужчинами. Работать с ними было комфортно. Все они прошли специальную подготовку и имели опыт чемпионата мира прошлого года в России.
– Как коллеги отзывались о ЧМ-2018?
– Все в восторге. Я даже больше зауважала нашу страну после таких лестных отзывов.
– Сами прошлым летом попали на стадион?
– К сожалению, нет. Трудно было приобрести билеты.
– На женском чемпионате мира случались судейские скандалы. Сборная Камеруна даже отказывалась продолжать матч против Англии из-за несогласия с решением арбитра…
– Мне кажется, камерунки не до конца понимали, как работает система VAR. Судьи отменили два гола, забитых с нарушением правил после консультаций с видеоарбитрами. А африканская команда требовала еще что-то проверить. Вели себя девушки некрасиво.
– Вы в этом году еще и финал женской Лиги чемпионов обслуживали. Эмоции сопоставимы?
– С чемпионатом мира ничто не может сравниться. Это турнир номер один. Но год для меня действительно получился знаменательным. Надеюсь, впереди еще много больших матчей.
– Тяжело после таких праздников возвращаться в российские реалии?
– Пока эмоции зашкаливают. Конечно, хочется всегда судить при заполненных 25-тысячных трибунах и видеть вокруг праздник-праздник. Но мы же с Катей знаем, куда возвращаемся, поэтому привыкнем быстро. Поедем туда, куда получим назначение.
– К чему вам теперь нужно стремиться?
– Точно хочу попасть на следующий чемпионат мира. Есть еще чемпионаты Европы и Олимпиада. Хочется попробовать отработать матч мужской премьер-лиги. Тем более, сейчас вводят систему VAR. С ней мне удобнее и спокойнее. Если что-то не увижу, подскажут.
– В 2012 году вы обслуживали матч молодежного первенства России ЦСКА – «Локомотив»…
– Да, это была моя первая игра мужских команд.
– И тогда вы показали красную карточку армейцу Давиду Хурцидзе за нецензурную брань в свой адрес. Неужели такое возможно: ругаться матом на женщину?
– А почему нет? Мы часто говорим: в бане и на поле все равны. Я – арбитр, он – футболист. Игрок не доволен – и начинает высказывать.
– Сами жестко ответить футболисту можете?
– Стараюсь вести себя корректно.
– Сейчас вас приглашают обслуживать матчи мужских команд?
– Периодически. Вот судили на Кипре зимние турниры команд ФНЛ и ПФЛ.
– Это сложнее, чем судить женщин?
– Конечно. Скорости же выше. Но чем выше уровень команд, тем проще судье. Можно предугадывать, куда пойдет атака и что сделает тот или иной футболист.
– Вы готовы к тому, чтобы работать, скажем, в ФНЛ?
– После чемпионата мира мы готовы на все (смеется).
– Даже к мужскому чемпионату мира?
– Ну, до этого пока далеко, надо быть реалистами. Хотя, девушка из Швейцарии уже обслуживала игру юношеского мирового первенства. Да и в клубных топ-лигах Европы это уже распространенная практика. Француженка, которая сейчас судила финал, отработала два матча лиги 1. Немке Бибиане Штайнхаус доверяли судейство в бундеслиге. Есть примеры в Уругвае и Бразилии. Мы верим, что со временем женщины-арбитры на играх мужских команд уже никого не будут удивлять. Это абсолютно нормально.
Николай ЛЕВНИКОВ, председатель судейского комитета РФС
– Пустовойтова – очень прогрессивный арбитр, она сдает нормативы на уровне мужчин, поэтому по закону уже может работать в мужском футболе. Первый шаг к этому сделан: она назначается на игры ПФЛ. У нее хороший возраст, поэтому она может успеть дорасти и до уровня РПЛ, потенциал есть. Все зависит от Анастасии.
Родилась 10 февраля 1981 года в Есенике (Чехословакия).
Судья ФИФА. Выступала на позиции полузащитника за «Рязань-ТНК» (2000-2003) и «Россиянку» (2003, 2004). Чемпионка России-2000.
Судила финал женской Лиги чемпионов-2018/19. Работала главным арбитром на трех матчах женского ЧМ-2019 во Франции (с ассистентом Екатериной Курочкиной).