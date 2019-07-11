Определять чемпиона России в плей-офф: реально ли это Президент премьер-лиги Сергей Прядкин ушел от прямого ответа на вопрос, как в будущем увеличат количество матчей в РПЛ. Однако среди возможных вариантов был упомянут плей-офф. И это вовсе не утопия для России, если внимательно изучить мировую практику.

МЛС: ДЮЖИНА ВМЕСТО ВОСЬМИ

Кубковая схема выявления чемпиона, активно применяющаяся в хоккее, баскетболе и других командных видах, на самом деле не нова и для футбола. Самый яркий пример – Северная Америка, где иначе, как в матчах на вылет лучших и не определяют. Лига МЛС с самого своего рождения в 1996 году обязательно состоит из двух частей: основное блюдо – двухкруговой турнир с разделением команд на две конференции, обязательный десерт – плей-офф.

При этом в кубковую стадию в Штатах выходят не 8, а 12 участников регулярки. По две лучшие команды каждой конференции напрямую попадают в четвертьфинал, еще по четыре проводят квалификационный раунд, состоящий из одного матча на поле клуба с более высоким номером посева (третий – с шестым, четвертый – с пятым).

Только после этого – полуфиналы и финалы конференций. По традиционной еврокубковой системе: «матч дома – матч в гостях» с учетом правила «выездного гола». Команды, занявшие более высокие места в регулярке, принимают ответные поединки дома. А вот суперфинал за кубок МЛС состоит из одной встречи, хозяин поля в которой опять же определяет «посев».

Справедливо? Вполне. Зрелищно? Еще как! Иначе популярность европейского футбола не росла бы за океаном семимильными темпами.

УРУГВАЙ: АПЕРТУРА, КЛАУСУРА И «ТРЕТЬЕ ЛИЦО»

Переместившись из Северной Америки в Южную, еще три года назад можно было обнаружить весьма любопытный плей-офф в чемпионате Уругвая. Там сначала проводились два отдельных турнира – апертура (открытие) и клаусура (закрытие). Если их выигрывали разные команды, то они в очном противостоянии и определяли чемпиона. Однако теоретически мог объявиться… третий клуб, который по сумме набранных очков в обоих турнирах опережал триумфаторов апертуры и клаусуры. Тогда победитель чемпионского «стыка» бился за титул с этим «третьим лицом». И если этот «скрытый лидер» одерживал победу, то он и объявлялся чемпионом. Если же терпел поражение, то имел право на дополнительный матч с тем же соперником – на правах команды, набравшей наибольшее число очков по сумме апертуры и клаусуры.

Сложно? Пожалуй. Но в 2016 году в уругвайском чемпионате появился еще и промежуточный турнир между двумя кругами, победитель которого получал путевку в Суперкубок. Очки, набранные в этом турнире, плюсовались в общую таблицу сезона.

ЛИГИ ЭЙ И КЕЙ – ВСЕ О’КЕЙ!

В других частях света – Австралии и Азии – тоже не понаслышке знают, что такое футбольный плей-офф. Южнокорейская Кей-лига с 2007 года перешла на этот формат, причем из 16 участников «гладкого» чемпионата в кубковую стадию здесь выходят шесть. Сначала между собой играют клубы, занявшие в таблице третье и шестое и четвертое и пятое места, затем – победители пар.

Выигравшая мини-турнир команда встречается со вторым коллективом по итогам регулярки. Проигравший в этой встрече получает утешение в виде бронзовых медалей, победитель отправляется в финал, где играет с обладателем первого места в двухкруговом турнире непосредственно за титул. Что-то похожее можно встретить в турнирах по керлингу.

А в Австралии с сезона-2005/06 чемпион страны определяется следующим образом: сначала десять клубов играют в три круга (каждый проводит по 27 матчей), после чего первая шестерка отправляется в плей-офф. При этом две первые команды освобождены от игр стартового раунда, сразу получая место в полуфинале.

Аналогично проводят свой национальный чемпионат и соседи австралийцев по Океании новозеландцы – с той лишь разницей, что команд у них восемь, играют они в два круга, а в кубковую стадию выходят четыре лучших клуба.

БЕНИЛЮКС: БОНУСЫ В ЛИГУ ЕВРОПЫ

Вот мы, наконец, добрались и до старушки Европы, где, оказывается, тоже есть минимум пара национальных лиг, не гнушающихся использовать нокаут-систему для определения обладателей бонусной путевки в еврокубки. Речь идет о странах Бенилюкса.

В Голландии плей-офф более скромный: в нем принимают участие клубы, занявшие места с пятого по восьмое. Проводя полуфиналы и финал по двухматчевой системе «дома – в гостях», этот квартет выявляет дополнительного участника Лиги Европы, который стартует во втором по значимости континентальном турнире со второго квалификационного раунда. Напомним, что «Витесс» Леонида Слуцкого в конце мая остановился в шаге от еврокубка, уступив путевку «Утрехту» Дика Адвоката.

А вот в Бельгии все гораздо сложнее. После окончания двухкругового турнира 16 клубов делятся на три категории. Первая шестерка проводит еще два круга, разыгрывая медали и путевки в еврокубки. Группа команд, занявших места с 7-го по 15-е, оспаривает единственный пропуск в Лигу Европы. И только 16-я команда по итогам регулярки сразу вылетает в низший дивизион.

Подробнее остановимся на второй, самой многочисленной бельгийской группе. В ней, как нетрудно сосчитать, девять команд. К ним добавляются три лучших коллектива из низшего дивизиона, и образованная дюжина делится на две равные группы. Затем проводятся двухкруговые турниры, победители которых встречаются между собой в полуфинальном матче за ту самую дополнительную путевку в Лигу Европы.

Почему полуфинальном? Да потому что победитель стыка (в прошедшем сезоне им стал «Шарлеруа») еще должен встретиться с четвертой командой титульной «пульки», которая получает шанс вместо «деревянных» медалей утешиться пропуском в еврокубки. В минувшем сезоне именно так поступил «Антверпен», выигравший путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы в дуэли с «Шарлеруа».

НАМ БЛИЖЕ АВСТРАЛИЯ И КОРЕЯ

Итак, у РПЛ есть несколько вариантов обустройства собственного плей-офф, если оттолкнуться от опыта других лиг. Понятно, что уругвайская система сразу отпадает, поскольку наши два круга – это части одного чемпионата, а не отдельные турниры. Для реализации сверхгромоздкой бельгийской схемы нет подходящих климатических условий, чтобы играть по сорок – а то и больше – матчей за сезон. Голландская система тоже не подходит: мы ведь хотим загрузить дополнительными матчами именно топ-клубы, а не середняков.

Остаются Австралия и Корея. Кей-лига близка России количеством клубов (16), но очевидно, что шесть участвующих в плей-офф – слишком мало для РПЛ. Восемь – это минимум, а еще лучше – 10 или 12, как в Штатах. Причем можно как освобождать от первого раунда две (или четыре) первые команды регулярки, так и устраивать дополнительную квалификацию для худшего квартета участников плей-офф (если их всего 10).

Если же играть по двухматчевой системе, ведущие клубы получат от двух до пяти-шести дополнительных игр в сезоне. Но проблема в том, что мест в финале только два, а значит, кто-то из «топов» в итоге сыграет больше, кто-то – меньше. С учетом еврокубков, в которых один российский клуб может задержаться дольше, а другой – вылететь на стадии квалификации, разница может получиться еще более существенной.

ПУТЕВКИ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ – И ЗА РЕГУЛЯРКУ, И ЗА ПЛЕЙ-ОФФ

Кроме того, не факт, что система определения чемпиона в матчах на вылет понравится всем без исключения. Особенно будут недовольны те, кто после победы в регулярном чемпионате вдруг оступится в плей-офф, так и не добравшись до финала. Мы даже в хоккее до сих пор слышим споры на тему, что важнее: первенство в общем зачете на длинной дистанции «гладкого» сезона или «спурт» в скоротечной кубковой «перестрелке». В футболе, не сомневайтесь, дискуссии будут еще более ожесточенными.

Тем не менее, пожалуй, именно плей-офф – наиболее близкий к оптимальному способ увеличения числа матчей в РПЛ. Ведь если поделить лигу после 30 туров на две восьмерки и провести еще один круг, недовольных может быть еще больше: и потому, что матчей дома и в гостях будет не равное количество (в общей сложности семь), и по той причине, что кто-то получит преимущество своего поля в особо важных встречах.

Так что идея появления плей-офф в российском футболе – отнюдь не утопия. В конце концов, можно, как в Австралии, награждать путевкой в Лигу чемпионов и победителя регулярного чемпионата, и лучшую команду по итогам кубкового «постсезона». Тогда и недовольных будет значительно меньше, и значимость обеих частей сезона премьер-лиги не пострадает.

Главное – заранее все обсудить. И учесть возможные издержки. Чтобы не получилось, как с разговорами о грядущем расширении РПЛ уже в 2020 году, которые на поверку оказались фикцией…