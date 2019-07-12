«Краснодар» - чемпион? Главные интриги российского футбольного сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июля 2019 07:21ФутболБезъязычный Алексей

«Краснодар» - чемпион? Главные интриги российского футбольного сезона

Сегодня стартует первый тур российской футбольной премьер-лиги. «Советский спорт» называет главные интриги нового чемпионата.

РОДИТ ЛИ РПЛ СЕДЬМОГО ЧЕМПИОНА?

Мы давно привыкли к регулярной сменяемости чемпионов России, что выгодно отличает РПЛ от большинства европейских топ-лиг. Вот уже пять лет никому не удается защитить титул. Последними это сделали армейцы в 2014 году, после чего золото брали четыре разных клуба: тот же ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Все они, безусловно, входят в число фаворитов стартующего сезона. Но реальным претендентом на чемпионство видится и команда, которая пока ни разу на вершину не поднималась. Речь, разумеется, о «Краснодаре».

К началу сезона «быки» подходят с букетом кадровых проблем. Мурад Мусаев в авральном режиме перестраивает игру после ухода двух ключевых полузащитников - Маурисио Перейры и Шарля Каборе, а также травм Виктора Классона и Юрия Газинского, выбывших на длительный срок. При этом Мусаев держит в голове августовский дебют в Лиге чемпионов, где надо пройти два непростых раунда отбора в групповую стадию…

Тем не менее, самая зрелищная команда РПЛ вполне созрела для штурма вершины. Летнее пополнение из голландского чемпионата в лице Юнеса Намли и Тонни Вилены смотрится весьма перспективно. А свой высокий игровой потенциал на данный момент краснодарцы ярко продемонстрировали на крупном предсезонном турнире в Австрии, последовательно победив ЦСКА, «Ростов» и «Спартак».

Так почему бы не воплотить в жизнь голубую мечту Сергея Галицкого уже весной 2020-го? Взять и, продолжая делать ставку на своих воспитанников (Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Иван Игнатьев, Даниил Уткин, Артем Голубев), оставить позади всех конкурентов? Если получится, «Краснодар» станет седьмым по счету чемпионом России, присоединившись к упомянутому выше квартету, а еще «Алании» и «Рубину». Да-да, владикавказцы и казанцы тоже когда-то были лучшими в стране.

Все чемпионы России

Титулы

Клуб

Год последнего чемпионства

10

Спартак

2017

6

ЦСКА

2016

5

Зенит

2019

3

Локомотив

2018

2

Рубин

2009

1

Алания

1995

КАКУЮ ЗВЕЗДУ ПОТЕРЯЕМ НА ЭТОТ РАЗ?

230175

Все последние годы премьер-лига регулярно теряла больших звезд. Летом 2016-го «Зенит» продал в Китай Халка, в январе 2017-го туда же отправился Аксель Витсель, в следующее межсезонье - опять же питерцы отпустили в Турцию Жулиано, прошлым летом мы остались без Квинси Промеса, Александра Головина и Ахмеда Мусы, а зимой Россию покинул еще и Леандро Паредес.

Для РПЛ-2019/20 эта проблема пока неактуальна. «Локомотив» выкупил у «ПСЖ» контракт Гжегожа Крыховяка, ЦСКА сохранил Николу Влашича и обещал никому не отдавать Марио Фернандеса… Однако до закрытия трансферного окна еще уйма времени. И серьезные потери отнюдь не исключены.

Главный вопрос - продолжит ли выступления за «Зенит» после 1 сентября Артем Дзюба? Супергерой прошлого сезона прекрасно понимает: если уезжать за границу, то прямо сейчас. Потом может быть уже поздно. Дзюбе - 30. Он не скрывает желания попробовать силы в АПЛ. Варианты вроде бы есть. Как бы Питеру не оказаться в шкуре «Спартака», лишившегося Промеса уже после начала чемпионата-2018/19.

КТО СТАНЕТ НОВЫМ МИСТЕРОМ СКАНДАЛ?

CDDpe3BW8AMEUe2

Прошлый сезон изобиловал скандалами с участием звезд РПЛ. Темп быстро задал Денис Глушаков, объявивший главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере войну, в которой оба в итоге потерпели поражения. До сих пор продолжается сериал имени Александра Кокорина и Павла Мамаева, начавшийся в октябре 2018-го в центре Москвы и переехавший летом 2019-го в исправительную колонию № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

А ведь были еще дорожные разборки Аяза Гулиева, противостояние Дмитрия Аленичева с руководством «Енисея», разрыв Ивана Новосельцева с беременной Катериной Кейру… Кто заполнит скандально-информационный вакуум в РПЛ-2019/20? Прежние герои? Дмитрий Тарасов, вступивший недавно в конфликт с «Локомотивом»? Или на авансцену выйдут новые лица? Подождем.

ПРОДОЛЖИМ ЛИ БИТЬ РЕКОРДЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ?

N9m3qwRmM7I

Чемпионат-2018/19 ожидаемо стал рекордным в истории РПЛ по средней посещаемости. Но этому имелось логичное объяснение - новые арены, построенные к ЧМ-2018, вмещали гораздо больше народу, чем прежде, и болельщики находились под впечатлением домашнего чемпионата мира. В результате мы вышли на показатели, сопоставимые с чемпионатами Франции и Голландии (16 817 зрителей в среднем на матче)…

В новом сезоне есть шанс поднять посещаемость еще выше. У «Динамо» появился современный стадион в Петровском парке. В РПЛ дебютирует «Сочи», принимающий соперников на олимпийском «Фиште». Однако и свежих эмоций от ЧМ-2018 уже нет. Заманить публику на трибуны можно только высоким качеством футбола. Вот и проверим, растет ли это самое качество, сверяясь с числом болельщиков на трибунах.

Средняя посещаемость РПЛ в 10 последних сезонах

Сезон

Аудитория матча

2009

11 970

2010

12 091

2011/12

12 905

2012/13

13 027

2013/14

11 499

2014/15

10 151

2015/16

11 046

2016/17

11 415

2017/18

13 971

2018/19

16 817

КОГО ИЗ ТРЕНЕРОВ УВОЛЯТ ПЕРВЫМ?

Dnh-hktXgAYs7NT

Ни один сезон в РПЛ не обходится без тренерских отставок. В предыдущем чемпионате постов лишились Массимо Каррера, Сергей Томаров, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Игорь Ледяхов… Дольше всех продержался Аленичев, расставшийся с «Енисеем» после 30-го тура. А первым пал Ледяхов, которого уволили из «Ахмата» уже по итогам шести матчей.

Грозный - вообще рисковое место для тренеров. Сейчас позиции Рашида Рахимова вроде бы прочны, но что будет через месяц-другой при наличии в составе команды такого персонажа, как Денис Глушаков, гадать бессмысленно. Одно известно заранее - где-нибудь в РПЛ обязательно рванет, чья-нибудь тренерская головушка полетит. И мы вовсе не намекаем на Рахимова. В «зоне риска» - все его коллеги без исключения. Такая это профессия.

ВВЕДУТ ЛИ СИСТЕМУ VAR ПОВСЕМЕСТНО?

imago41068563h

Руководители РПЛ пообещали, что с первого тура в нашем чемпионате будет использоваться система видеопомощи арбитрам. При этом, правда, они отказались от своих прежних слов о том, что если VAR и будут вводить, то сразу на всех матчах премьер-лиги без исключения.

Вообще-то так и должно быть. Иначе нарушается принцип равенства условий для участников. И очень хотелось бы, чтобы уже в этом чемпионате системой VAR были обеспечены все арены РПЛ. В противном случае судейских скандалов не оберешься. Использовать видеоповторы избирательно в рамках одного турнира - это примерно как фиксировать офсайды в Санкт-Петербурге и при этом отказаться от правила вне игры в Самаре.

ЗАБЬЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ 20 ГОЛОВ?

D1XuYRnWwAA0zvc

С тех пор, как РПЛ перешла на систему «осень-весна», лишь дважды лучший бомбардир чемпионата покорял гроссмейстерский рубеж в 20 забитых мячей. В 2012 году это сделал Сейду Думбия, но на свои 28 голов он потратил три круга. А в сезоне-2016/17 двадцать раз ворота соперников поразил Федор Смолов. И это все.

Наверняка Смолов, постепенно вписавшийся в схемы Юрия Семина в «Локо», попробует повторить свой снайперский результат трехлетней давности. Хорошие шансы наколотить пару десятков голов у Сердара Азмуна. Да и лучшего бомбардира РПЛ-2018/19 Федора Чалова со счетов не сбрасываем.

Гонка голеадоров предстоит нешуточная. А у Дзюбы прекрасная есть возможность стать лучшим бомбардиром за всю историю РПЛ среди действующих футболистов. Пока он занимает седьмую строчку со 101 голом. И может еще до закрытия трансферного окна опередить Романа Павлюченко (104).

А потом - в Англию?

Лучшие бомбардиры РПЛ при системе «осень-весна»

Голы

Игрок

Сезон

28

Сейду ДУМБИЯ ЦСКА

2011/12

20

Федор СМОЛОВ Краснодар

2015/16

18

Сейду ДУМБИЯ ЦСКА

2013/14

18

Федор СМОЛОВ Краснодар

2016/17

15

ХАЛК Зенит

2014/15

15

Квинси ПРОМЕС Спартак

2017/18

15

Федор ЧАЛОВ ЦСКА

2018/19

13

ВАНДЕРСОН Краснодар

2012/13

16 УЧАСТНИКОВ РПЛ-2019/20

«ЗЕНИТ»

Призовые места в РПЛ: 1-е (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19), 2-е (2003, 2012/13, 2013/14), 3-е (2001, 2009, 2015/16, 2016/17)
Главный тренер: Сергей Семак
Лучший бомбардир-2018/19: Себастьян Дриусси (11 голов)
Главный трансфер лета-2019: Дуглас Сантос
Ориентировочный состав-2019/20: Лунев - Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков - Ерохин, Барриос, Оздоев, Дриусси - Азмун, Дзюба
Капитан-2019/20: Бранислав Иванович

«ЛОКОМОТИВ»

Призовые места в РПЛ: 1-е (2002, 2004, 2017/18), 2-е (1995, 1999, 2000, 2001, 2018/19), 3-е (1994, 1998, 2005, 2006, 2013/14)
Главный тренер: Юрий Семин
Лучший бомбардир-2018/19: Алексей Миранчук (11 голов)
Главный трансфер лета-2019: Мурило
Ориентировочный состав-2019/20: Гилерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус - Баринов, Крыховяк - Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук - Смолов
Капитан-2019/20: Ведран Чорлука

«КРАСНОДАР»

Призовые места в РПЛ: 3-е (2014/15, 2018/19)
Главный тренер: Мурад Мусаев
Лучший бомбардир-2018/19: Виктор Классон (12 голов)
Главный трансфер лета-2019: Тонни Вилена
Ориентировочный состав-2019/20: Сафонов - Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес - Газинский*, Олссон - Вандерсон, Вилена, Классон* - Ари
Капитан-2019/20: Александр Мартынович

ЦСКА

Призовые места в РПЛ: 1-е (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), 2-е (1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2014/15, 2016/17, 2017/18), 3-е (1999, 2007, 2011/12)
Главный тренер: Виктор Гончаренко
Лучший бомбардир-2018/19: Федор Чалов (15 голов)
Главный трансфер лета-2019: Никола Влашич (выкуп контракта)
Ориентировочный состав-2019/20: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Васин, Набабкин - Ахметов, Дзагоев* - Обляков, Влашич, А. Сигурдссон - Чалов
Капитан-2019/20: Игорь Акинфеев

«СПАРТАК»

Призовые места в РПЛ: 1-е (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17), 2-е (2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12), 3-е (1995, 2002, 2017/18)
Главный тренер: Олег Кононов
Лучший бомбардир-2018/19: Зе Луиш** (10 голов)
Главный трансфер лета-2019: Эсекиэль Понсе
Ориентировочный состав-2019/20: Максименко - Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон - Зобнин, Фернандо - Бакаев, Ханни, Адриано - Э. Понсе
Капитан-2019/20: Георгий Джикия

«АРСЕНАЛ»

Лучший результат в РПЛ: 6-е (2018/19)
Главный тренер: Игорь Черевченко
Лучший бомбардир-2018/19: Зелимхан Бакаев** (8 голов)
Главный трансфер лета-2019: Евгений Луценко
Ориентировочный состав-2019/20: Левашов - К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес - Горбатенко, Костадинов - Кангва, Ткачев, Лесовой - Луценко
Капитан-2019/20: Кирилл Комбаров

«ОРЕНБУРГ»

Лучший результат в РПЛ: 7-е (2018/19)
Главный тренер: Владимир Федотов
Лучший бомбардир-2018/19: Алексей Сутормин (8 голов)
Главный трансфер лета-2019: -
Ориентировочный состав-2019/20: Довбня - Сиваков, С. Козлов, Шахов, - Малых, Мишкич, Алвеш, Афонин, Терехов - Деспотович, Чуканов
Капитан-2019/20: Андрей Малых

«АХМАТ»

Лучший результат в РПЛ: 5-е (2016/17)
Главный тренер: Рашид Рахимов
Лучший бомбардир-2018/19: Олег Иванов (5 голов)
Главный трансфер лета-2019: Денис Глушаков
Ориентировочный состав-2019/20: Городов - Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель - Швец, Иванов - Роши, Глушаков, Исмаэл - А. Понсе
Капитан-2019/20: Ризван Уциев

«РОСТОВ»

Призовое место в РПЛ: 2-е (2015/16)
Главный тренер: Валерий Карпин
Лучший бомбардир-2018/19: Алексей Ионов (6 голов)
Главный трансфер лета-2019: Алексей Козлов
Ориентировочный состав-2019/20: Песьяков - А. Козлов, Логашов, Р. Сигурдссон, Вилюш, Е. Чернов - Гацкан - Еременко, Норманн - Ионов, Попов
Капитан-2019/20: Александр Гацкан

«УРАЛ»

Лучший результат в РПЛ: 8-е (1993, 1995, 2015/16)
Главный тренер: Дмитрий Парфенов
Лучшие бомбардиры-2018/19: Эрик Бикфалви, Андрей Панюков (6 голов)
Главный трансфер лета-2019: Рафал Аугустыняк
Ориентировочный состав-2019/20: Годзюр - Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов - Бумаль, Егорычев - Димитров*, Бикфалви, Эль Кабир - Панюков
Капитан-2019/20: Артем Фидлер

«РУБИН»

Призовые места в РПЛ: 1-е (2008, 2009), 3-е (2003, 2010)
Главный тренер: Роман Шаронов
Лучший бомбардир-2018/19: Егор Сорокин (6 голов)
Главный трансфер лета-2019: Евгений Марков
Ориентировочный состав-2019/20: Ив. Коновалов - Степанов, Бегич, Сорокин, Уремович, Данченко - Подберезкин, Гранат, Иг. Коновалов, Кварацхелия - Марков
Капитан-2019/20: Владимир Гранат

«ДИНАМО»

Призовые места в РПЛ: 2-е (1994), 3-е (1992, 1993, 1997, 2008)
Главный тренер: Дмитрий Хохлов
Лучший бомбардир-2018/19: Кирилл Панченко (5 голов)
Главный трансфер лета-2019: Шарль Каборе
Ориентировочный состав-2019/20: Шунин - Морозов, Шунич, Плиев, Рауш - Юсупов, Теттех - Шиманьски, Каборе, Жоаозиньо - Панченко
Капитан-2019/20: Антон Шунин

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Призовое место в РПЛ: 3-е (2004)
Главный тренер: Миодраг Божович
Лучший бомбардир-2018/19: Максим Канунников (5 голов)
Главный трансфер лета-2019: Дмитрий Комбаров
Ориентировочный состав-2019/20: Рыжиков - Зотов, Карпов, Бурлак, Д. Комбаров - Тимофеев, Антон - Терехов, Гынсарь, Зиньковский - Канунников
Капитан-2019/20: Сергей Рыжиков

«УФА»

Лучший результат в РПЛ: 6-е (2017/18)
Главный тренер: Вадим Евсеев
Лучший бомбардир-2018/19: Сильвестр Игбун (9 голов)
Главный трансфер лета-2019: Андрей Козлов
Ориентировочный состав-2019/20: Беленов - Никитин, Аликин, Табидзе - Сысуев, Тиль, Карп, Ванек, Йокич - Ан. Козлов, Игбун
Капитан-2019/20: Павел Аликин

«ТАМБОВ»

Лучший результат в РПЛ: первый сезон
Главный тренер: Александр Григорян
Лучший бомбардир-2018/19: Хызыр Аппаев (8 голов, ФНЛ)
Главный трансфер лета-2019: Адесойе Ойеволе
Ориентировочный состав-2019/20: Шелия - Тетрашвили, Ойеволе, Брызгалов, Шляков - Чернышов, Карасев, Чуперка, Маркелов - Кулик - Аппаев
Капитан-2019/20: Евгений Шляков

«СОЧИ»

Лучший результат в РПЛ: первый сезон

Главный тренер: Александр Точилин

Лучший бомбардир-2018/19: Максим Барсов (19 голов, ФНЛ)

Главный трансфер лета-2019: Федор Кудряшов

Ориентировочный состав-2019/20: Фролов - Маргасов, Новосельцев, Кудряшов, Набиуллин - Цаллагов, Песегов - Обухов, Казаев, Бурмистров - Полоз

Капитан-2019/20: Евгений Песегов

* Сейчас травмированы.
** Покинули команду.

11/07 23:12Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
11/07 14:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
11/07 19:01Футбол
Евгений Фролов: Разгром от «Спартака» стал для «Сочи» хорошим уроком31-летний вратарь, один из героев прошлого сезона в составе «Оренбурга», рассказал, как обживается в новой для себя команде – «Сочи» – и высказался по другим актуальным темам.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
09/07 07:30Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
11/07 21:42Футбол
Джикия, Акинфеев, Чорлука: представляем всех капитанов команд премьер-лиги«Советский спорт» перед стартом нового сезона РПЛ представляет всех капитанов команд и рассказывает, как они «дослужились» до этого звания.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
Новости
08:37 Футбол Евгений Ловчев: Игроков уровня Глушакова в «Ахмате» еще не было
08:25 Футбол Александр Мостовой: Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место
08:16 Футбол Сегодня стартует чемпионат России по футболу
08:11 Футбол Ловчев рассказал, что видел Кокорина перед отправкой в колонию
08:01 Футбол Андрей Червиченко: В Европе нет таких веселых арбитров, как Лапочкин
07:55 Футбол Михаил Боярский: Не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом
02:00 Хоккей Виталий Давыдов: Главные тренеры команд КХЛ отличаются друг от друга микроскопически
01:50 Футбол Вячеслав Петкун: «Спартак» может собраться на один матч против «Зенита» или ЦСКА
01:40 Футбол Мартин Йиранек: «Спартак» выбрал правильный путь развития
01:35 Футбол Властимил Петржела: «Зенит» – один из главных фаворитов сезона
01:20 Футбол Алексей Прудников: Глушакова же попросту затравили. Это ненормально
00:59 Футбол «Сочи» объявил о переходах Кудряшова и Карапетяна
00:45 Биатлон 49 россиян вошли в международный пул допинг-тестирования IBU. Домрачевой в нем нет
00:12 ММА Двое россиян подписали контракты с UFC
23:54 Футбол Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»
23:52 Футбол Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских наций
23:45 Футбол «Нефтчи» обыграл «Сперанцу». Победитель пары сыграет с «Арсеналом»
23:30 Футбол «Аталанта» в Лиге чемпионов будет играть на «Сан-Сиро»
23:25 Футбол Гибралтарская «Европа» выстояла в матче с «Легией»
23:19 Футбол 17-летний голкипер отбил пенальти и умер
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика