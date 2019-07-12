«Краснодар» - чемпион? Главные интриги российского футбольного сезона

РОДИТ ЛИ РПЛ СЕДЬМОГО ЧЕМПИОНА?

Мы давно привыкли к регулярной сменяемости чемпионов России, что выгодно отличает РПЛ от большинства европейских топ-лиг. Вот уже пять лет никому не удается защитить титул. Последними это сделали армейцы в 2014 году, после чего золото брали четыре разных клуба: тот же ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Все они, безусловно, входят в число фаворитов стартующего сезона. Но реальным претендентом на чемпионство видится и команда, которая пока ни разу на вершину не поднималась. Речь, разумеется, о «Краснодаре».

К началу сезона «быки» подходят с букетом кадровых проблем. Мурад Мусаев в авральном режиме перестраивает игру после ухода двух ключевых полузащитников - Маурисио Перейры и Шарля Каборе, а также травм Виктора Классона и Юрия Газинского, выбывших на длительный срок. При этом Мусаев держит в голове августовский дебют в Лиге чемпионов, где надо пройти два непростых раунда отбора в групповую стадию…

Тем не менее, самая зрелищная команда РПЛ вполне созрела для штурма вершины. Летнее пополнение из голландского чемпионата в лице Юнеса Намли и Тонни Вилены смотрится весьма перспективно. А свой высокий игровой потенциал на данный момент краснодарцы ярко продемонстрировали на крупном предсезонном турнире в Австрии, последовательно победив ЦСКА, «Ростов» и «Спартак».

Так почему бы не воплотить в жизнь голубую мечту Сергея Галицкого уже весной 2020-го? Взять и, продолжая делать ставку на своих воспитанников (Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Иван Игнатьев, Даниил Уткин, Артем Голубев), оставить позади всех конкурентов? Если получится, «Краснодар» станет седьмым по счету чемпионом России, присоединившись к упомянутому выше квартету, а еще «Алании» и «Рубину». Да-да, владикавказцы и казанцы тоже когда-то были лучшими в стране.

Все чемпионы России

Титулы Клуб Год последнего чемпионства 10 Спартак 2017 6 ЦСКА 2016 5 Зенит 2019 3 Локомотив 2018 2 Рубин 2009 1 Алания 1995

КАКУЮ ЗВЕЗДУ ПОТЕРЯЕМ НА ЭТОТ РАЗ?

Все последние годы премьер-лига регулярно теряла больших звезд. Летом 2016-го «Зенит» продал в Китай Халка, в январе 2017-го туда же отправился Аксель Витсель, в следующее межсезонье - опять же питерцы отпустили в Турцию Жулиано, прошлым летом мы остались без Квинси Промеса, Александра Головина и Ахмеда Мусы, а зимой Россию покинул еще и Леандро Паредес.

Для РПЛ-2019/20 эта проблема пока неактуальна. «Локомотив» выкупил у «ПСЖ» контракт Гжегожа Крыховяка, ЦСКА сохранил Николу Влашича и обещал никому не отдавать Марио Фернандеса… Однако до закрытия трансферного окна еще уйма времени. И серьезные потери отнюдь не исключены.

Главный вопрос - продолжит ли выступления за «Зенит» после 1 сентября Артем Дзюба? Супергерой прошлого сезона прекрасно понимает: если уезжать за границу, то прямо сейчас. Потом может быть уже поздно. Дзюбе - 30. Он не скрывает желания попробовать силы в АПЛ. Варианты вроде бы есть. Как бы Питеру не оказаться в шкуре «Спартака», лишившегося Промеса уже после начала чемпионата-2018/19.

КТО СТАНЕТ НОВЫМ МИСТЕРОМ СКАНДАЛ?

Прошлый сезон изобиловал скандалами с участием звезд РПЛ. Темп быстро задал Денис Глушаков, объявивший главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере войну, в которой оба в итоге потерпели поражения. До сих пор продолжается сериал имени Александра Кокорина и Павла Мамаева, начавшийся в октябре 2018-го в центре Москвы и переехавший летом 2019-го в исправительную колонию № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

А ведь были еще дорожные разборки Аяза Гулиева, противостояние Дмитрия Аленичева с руководством «Енисея», разрыв Ивана Новосельцева с беременной Катериной Кейру… Кто заполнит скандально-информационный вакуум в РПЛ-2019/20? Прежние герои? Дмитрий Тарасов, вступивший недавно в конфликт с «Локомотивом»? Или на авансцену выйдут новые лица? Подождем.

ПРОДОЛЖИМ ЛИ БИТЬ РЕКОРДЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ?

Чемпионат-2018/19 ожидаемо стал рекордным в истории РПЛ по средней посещаемости. Но этому имелось логичное объяснение - новые арены, построенные к ЧМ-2018, вмещали гораздо больше народу, чем прежде, и болельщики находились под впечатлением домашнего чемпионата мира. В результате мы вышли на показатели, сопоставимые с чемпионатами Франции и Голландии (16 817 зрителей в среднем на матче)…

В новом сезоне есть шанс поднять посещаемость еще выше. У «Динамо» появился современный стадион в Петровском парке. В РПЛ дебютирует «Сочи», принимающий соперников на олимпийском «Фиште». Однако и свежих эмоций от ЧМ-2018 уже нет. Заманить публику на трибуны можно только высоким качеством футбола. Вот и проверим, растет ли это самое качество, сверяясь с числом болельщиков на трибунах.

Средняя посещаемость РПЛ в 10 последних сезонах

Сезон Аудитория матча 2009 11 970 2010 12 091 2011/12 12 905 2012/13 13 027 2013/14 11 499 2014/15 10 151 2015/16 11 046 2016/17 11 415 2017/18 13 971 2018/19 16 817

КОГО ИЗ ТРЕНЕРОВ УВОЛЯТ ПЕРВЫМ?

Ни один сезон в РПЛ не обходится без тренерских отставок. В предыдущем чемпионате постов лишились Массимо Каррера, Сергей Томаров, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Игорь Ледяхов… Дольше всех продержался Аленичев, расставшийся с «Енисеем» после 30-го тура. А первым пал Ледяхов, которого уволили из «Ахмата» уже по итогам шести матчей.

Грозный - вообще рисковое место для тренеров. Сейчас позиции Рашида Рахимова вроде бы прочны, но что будет через месяц-другой при наличии в составе команды такого персонажа, как Денис Глушаков, гадать бессмысленно. Одно известно заранее - где-нибудь в РПЛ обязательно рванет, чья-нибудь тренерская головушка полетит. И мы вовсе не намекаем на Рахимова. В «зоне риска» - все его коллеги без исключения. Такая это профессия.

ВВЕДУТ ЛИ СИСТЕМУ VAR ПОВСЕМЕСТНО?

Руководители РПЛ пообещали, что с первого тура в нашем чемпионате будет использоваться система видеопомощи арбитрам. При этом, правда, они отказались от своих прежних слов о том, что если VAR и будут вводить, то сразу на всех матчах премьер-лиги без исключения.

Вообще-то так и должно быть. Иначе нарушается принцип равенства условий для участников. И очень хотелось бы, чтобы уже в этом чемпионате системой VAR были обеспечены все арены РПЛ. В противном случае судейских скандалов не оберешься. Использовать видеоповторы избирательно в рамках одного турнира - это примерно как фиксировать офсайды в Санкт-Петербурге и при этом отказаться от правила вне игры в Самаре.

ЗАБЬЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ 20 ГОЛОВ?

С тех пор, как РПЛ перешла на систему «осень-весна», лишь дважды лучший бомбардир чемпионата покорял гроссмейстерский рубеж в 20 забитых мячей. В 2012 году это сделал Сейду Думбия, но на свои 28 голов он потратил три круга. А в сезоне-2016/17 двадцать раз ворота соперников поразил Федор Смолов. И это все.

Наверняка Смолов, постепенно вписавшийся в схемы Юрия Семина в «Локо», попробует повторить свой снайперский результат трехлетней давности. Хорошие шансы наколотить пару десятков голов у Сердара Азмуна. Да и лучшего бомбардира РПЛ-2018/19 Федора Чалова со счетов не сбрасываем.

Гонка голеадоров предстоит нешуточная. А у Дзюбы прекрасная есть возможность стать лучшим бомбардиром за всю историю РПЛ среди действующих футболистов. Пока он занимает седьмую строчку со 101 голом. И может еще до закрытия трансферного окна опередить Романа Павлюченко (104).

А потом - в Англию?

Лучшие бомбардиры РПЛ при системе «осень-весна»

Голы Игрок Сезон 28 Сейду ДУМБИЯ ЦСКА 2011/12 20 Федор СМОЛОВ Краснодар 2015/16 18 Сейду ДУМБИЯ ЦСКА 2013/14 18 Федор СМОЛОВ Краснодар 2016/17 15 ХАЛК Зенит 2014/15 15 Квинси ПРОМЕС Спартак 2017/18 15 Федор ЧАЛОВ ЦСКА 2018/19 13 ВАНДЕРСОН Краснодар 2012/13

16 УЧАСТНИКОВ РПЛ-2019/20

«ЗЕНИТ»

Призовые места в РПЛ: 1-е (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19), 2-е (2003, 2012/13, 2013/14), 3-е (2001, 2009, 2015/16, 2016/17)

Главный тренер: Сергей Семак

Лучший бомбардир-2018/19: Себастьян Дриусси (11 голов)

Главный трансфер лета-2019: Дуглас Сантос

Ориентировочный состав-2019/20: Лунев - Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков - Ерохин, Барриос, Оздоев, Дриусси - Азмун, Дзюба

Капитан-2019/20: Бранислав Иванович

«ЛОКОМОТИВ»

Призовые места в РПЛ: 1-е (2002, 2004, 2017/18), 2-е (1995, 1999, 2000, 2001, 2018/19), 3-е (1994, 1998, 2005, 2006, 2013/14)

Главный тренер: Юрий Семин

Лучший бомбардир-2018/19: Алексей Миранчук (11 голов)

Главный трансфер лета-2019: Мурило

Ориентировочный состав-2019/20: Гилерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус - Баринов, Крыховяк - Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук - Смолов

Капитан-2019/20: Ведран Чорлука

«КРАСНОДАР»

Призовые места в РПЛ: 3-е (2014/15, 2018/19)

Главный тренер: Мурад Мусаев

Лучший бомбардир-2018/19: Виктор Классон (12 голов)

Главный трансфер лета-2019: Тонни Вилена

Ориентировочный состав-2019/20: Сафонов - Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес - Газинский*, Олссон - Вандерсон, Вилена, Классон* - Ари

Капитан-2019/20: Александр Мартынович

ЦСКА

Призовые места в РПЛ: 1-е (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), 2-е (1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2014/15, 2016/17, 2017/18), 3-е (1999, 2007, 2011/12)

Главный тренер: Виктор Гончаренко

Лучший бомбардир-2018/19: Федор Чалов (15 голов)

Главный трансфер лета-2019: Никола Влашич (выкуп контракта)

Ориентировочный состав-2019/20: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Васин, Набабкин - Ахметов, Дзагоев* - Обляков, Влашич, А. Сигурдссон - Чалов

Капитан-2019/20: Игорь Акинфеев

«СПАРТАК»

Призовые места в РПЛ: 1-е (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17), 2-е (2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12), 3-е (1995, 2002, 2017/18)

Главный тренер: Олег Кононов

Лучший бомбардир-2018/19: Зе Луиш** (10 голов)

Главный трансфер лета-2019: Эсекиэль Понсе

Ориентировочный состав-2019/20: Максименко - Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон - Зобнин, Фернандо - Бакаев, Ханни, Адриано - Э. Понсе

Капитан-2019/20: Георгий Джикия

«АРСЕНАЛ»

Лучший результат в РПЛ: 6-е (2018/19)

Главный тренер: Игорь Черевченко

Лучший бомбардир-2018/19: Зелимхан Бакаев** (8 голов)

Главный трансфер лета-2019: Евгений Луценко

Ориентировочный состав-2019/20: Левашов - К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес - Горбатенко, Костадинов - Кангва, Ткачев, Лесовой - Луценко

Капитан-2019/20: Кирилл Комбаров

«ОРЕНБУРГ»

Лучший результат в РПЛ: 7-е (2018/19)

Главный тренер: Владимир Федотов

Лучший бомбардир-2018/19: Алексей Сутормин (8 голов)

Главный трансфер лета-2019: -

Ориентировочный состав-2019/20: Довбня - Сиваков, С. Козлов, Шахов, - Малых, Мишкич, Алвеш, Афонин, Терехов - Деспотович, Чуканов

Капитан-2019/20: Андрей Малых

«АХМАТ»

Лучший результат в РПЛ: 5-е (2016/17)

Главный тренер: Рашид Рахимов

Лучший бомбардир-2018/19: Олег Иванов (5 голов)

Главный трансфер лета-2019: Денис Глушаков

Ориентировочный состав-2019/20: Городов - Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель - Швец, Иванов - Роши, Глушаков, Исмаэл - А. Понсе

Капитан-2019/20: Ризван Уциев

«РОСТОВ»

Призовое место в РПЛ: 2-е (2015/16)

Главный тренер: Валерий Карпин

Лучший бомбардир-2018/19: Алексей Ионов (6 голов)

Главный трансфер лета-2019: Алексей Козлов

Ориентировочный состав-2019/20: Песьяков - А. Козлов, Логашов, Р. Сигурдссон, Вилюш, Е. Чернов - Гацкан - Еременко, Норманн - Ионов, Попов

Капитан-2019/20: Александр Гацкан

«УРАЛ»

Лучший результат в РПЛ: 8-е (1993, 1995, 2015/16)

Главный тренер: Дмитрий Парфенов

Лучшие бомбардиры-2018/19: Эрик Бикфалви, Андрей Панюков (6 голов)

Главный трансфер лета-2019: Рафал Аугустыняк

Ориентировочный состав-2019/20: Годзюр - Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов - Бумаль, Егорычев - Димитров*, Бикфалви, Эль Кабир - Панюков

Капитан-2019/20: Артем Фидлер

«РУБИН»

Призовые места в РПЛ: 1-е (2008, 2009), 3-е (2003, 2010)

Главный тренер: Роман Шаронов

Лучший бомбардир-2018/19: Егор Сорокин (6 голов)

Главный трансфер лета-2019: Евгений Марков

Ориентировочный состав-2019/20: Ив. Коновалов - Степанов, Бегич, Сорокин, Уремович, Данченко - Подберезкин, Гранат, Иг. Коновалов, Кварацхелия - Марков

Капитан-2019/20: Владимир Гранат

«ДИНАМО»

Призовые места в РПЛ: 2-е (1994), 3-е (1992, 1993, 1997, 2008)

Главный тренер: Дмитрий Хохлов

Лучший бомбардир-2018/19: Кирилл Панченко (5 голов)

Главный трансфер лета-2019: Шарль Каборе

Ориентировочный состав-2019/20: Шунин - Морозов, Шунич, Плиев, Рауш - Юсупов, Теттех - Шиманьски, Каборе, Жоаозиньо - Панченко

Капитан-2019/20: Антон Шунин

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Призовое место в РПЛ: 3-е (2004)

Главный тренер: Миодраг Божович

Лучший бомбардир-2018/19: Максим Канунников (5 голов)

Главный трансфер лета-2019: Дмитрий Комбаров

Ориентировочный состав-2019/20: Рыжиков - Зотов, Карпов, Бурлак, Д. Комбаров - Тимофеев, Антон - Терехов, Гынсарь, Зиньковский - Канунников

Капитан-2019/20: Сергей Рыжиков

«УФА»

Лучший результат в РПЛ: 6-е (2017/18)

Главный тренер: Вадим Евсеев

Лучший бомбардир-2018/19: Сильвестр Игбун (9 голов)

Главный трансфер лета-2019: Андрей Козлов

Ориентировочный состав-2019/20: Беленов - Никитин, Аликин, Табидзе - Сысуев, Тиль, Карп, Ванек, Йокич - Ан. Козлов, Игбун

Капитан-2019/20: Павел Аликин

«ТАМБОВ»

Лучший результат в РПЛ: первый сезон

Главный тренер: Александр Григорян

Лучший бомбардир-2018/19: Хызыр Аппаев (8 голов, ФНЛ)

Главный трансфер лета-2019: Адесойе Ойеволе

Ориентировочный состав-2019/20: Шелия - Тетрашвили, Ойеволе, Брызгалов, Шляков - Чернышов, Карасев, Чуперка, Маркелов - Кулик - Аппаев

Капитан-2019/20: Евгений Шляков

«СОЧИ»

Лучший результат в РПЛ: первый сезон

Главный тренер: Александр Точилин

Лучший бомбардир-2018/19: Максим Барсов (19 голов, ФНЛ)

Главный трансфер лета-2019: Федор Кудряшов

Ориентировочный состав-2019/20: Фролов - Маргасов, Новосельцев, Кудряшов, Набиуллин - Цаллагов, Песегов - Обухов, Казаев, Бурмистров - Полоз

Капитан-2019/20: Евгений Песегов

* Сейчас травмированы.

** Покинули команду.