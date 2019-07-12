Сутормин-шоу и еще девять топ-трансферов этого лета в премьер-лиге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июля 2019 11:09ФутболМощенко Захар

Сутормин-шоу и еще девять топ-трансферов этого лета в премьер-лиге

С началом чемпионата трансферный рынок не закрывается - переходы разрешены до 1 сентября. Однако самое время составить рейтинг уже состоявшихся сделок.

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ ДУБЛЬ»

Алексей СУТОРМИН
Откуда: »Оренбург»
Куда: »Зенит»
За сколько: 2,5 млн евро

В нашей премьер-лиге все клубы равны – но некоторые равнее. Для сомневающихся – самый крутой трансфер лета. Полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина долго вел «Зенит», но вместо Питера тот вдруг оказался в Казани. Примерил «рубиновую» форму, дал интервью официальному сайту клуба… А через несколько дней подписал-таки контракт с сине-бело-голубыми. «Телефонное право еще никто не отменял», – прокомментировал нам эпический, подобно суворовскому марш-броску через Альпы, переход 25-летнего универсального хавбека агент Алексей Сафонов. Да уж, этот «дубль» Сутормина – наверняка самый быстрый в его карьере – запомнится всем надолго. Главное, чтобы сам игрок справился с последствиями «ОРЗ» («Оренбург» – «Рубин» – «Зенит») и показал на берегах Невы свои лучшие качества.

«БЕСПЛАТНОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»

glushakov-o0442278

Денис ГЛУШАКОВ
Откуда: »Спартак»
Куда: »Ахмат»
За сколько: свободный агент

Посоперничать с Суторминым по громкости перехода в новый клуб вполне может Денис Глушаков. Разница в том, что если оренбургского полузащитника поначалу «сторговали» не туда, куда следует, и его мнение мало кого интересовало, то экс-капитан красно-белых оставался хозяином своей судьбы. Ну, разумеется, в рамках судебного решения о выплате алиментов бывшей супруге… Не исключено, именно желание резко снизить официальные (то бишь облагаемые налогами и податями) доходы привело опального Дениса к суровому, но справедливому воспитателю падших спортсменов Рамзану Кадырову. Новому клубу Глушакова из Грозного взятие на поруки «лайкостава» и «саунофила» не стоило ровным счетом ничего. Интересно, надолго ли тот задержится в «Ахмате»?

«МАСКА, Я ВАС НЕ ЗНАЮ!»

orig

МУРИЛО
Откуда: »Крузейро»
Куда: »Локомотив»
За сколько: 2,5 млн евро

В «железнодорожной избушке» свои погремушки. Селекционеры клуба купили бразильского защитника Мурило, на что главный тренер Юрий Семин почти в открытую заявил, что «с Мурило руководство намудрило». И добавил, что, дескать, знать не знает, что это за бразилец такой, пригрозив сослать в молодежную команду. Но прошла пара недель, и новичок вышел… в стартовом составе «Локо» на матч за Суперкубок против «Зенита». И выглядел весьма недурно. Но ведь не мог Палыч выставить на такую серьезную игру кота в мешке! Либо 72-летний гуру российского тренерского корпуса в совершенстве овладел искусством распознавания футбольных талантов на расстоянии, либо отныне трансферные промашки у красно-зеленых исключены.

«ГРУЗИНСКИЙ ЮМОР»

gallery_image_ФК_Рубин_ФК_ЦСКА__Товарищеская_встреча__9_июля__8_

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ
Откуда: »Локомотив»
Куда: «Рубин»
За сколько: свободный агент

Правда, один смачный ляп менеджеры «Локо» летом все-таки допустили. Создается впечатление – назло главному тренеру. Упустить практически с подписания контракта юного таланта Хвичу Кварацхелию, который до этого полгода «зажигал», будучи арендованным у «Рустави», – это надо было сильно постараться, как говаривал кузнец из фильма «Формула любви», когда его просили как можно дольше чинить карету графа Калиостро. На эту роль режиссер Марк Захаров пригласил актера Нодара Мгалоблишвили – не только из-за брутальной внешности, но и благодаря тонкому чувству юмора, присущего грузинскому народу. Вот и в «Локо», похоже, знают толк в грузинском юморе – потому и не переживают (за исключением Семина) по поводу уже обустроившегося в Казани Хвичи…

«БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!»

USP_3173

Шарль КАБОРЕ
Откуда: »Краснодар»
Куда: »Динамо»
За сколько: свободный агент

Полтора месяца назад в Краснодаре случились пышные проводы: клуб расставался с двумя легионерами – Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе, у которых закончились контракты с «быками». По такому случаю на газоне даже футболки с номерами уругвайца и француза выстригли… Перейра действительно нынче вдали от России, а вот темнокожему опорнику, видать, у нас так понравилось, что он без лишних колебаний согласился подписать контракт с «Динамо». И у Дмитрия Хохлова ожидается небольшая, но приятная мигрень, кого же ставить в центральную зону. В его распоряжении Самба Соу, Абдул Азиз Теттех, Артур Юсупов, а теперь еще и Каборе.

«МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ»

USP_8260

Родриго БЕКАО
Откуда: ЦСКА
Куда: »Удинезе»
За сколько: 7 млн евро, из аренды

Всю клубную структуру ЦСКА принято приводить в пример в качестве едва ли не эталона. Но летом и у армейских менеджеров случился прокол – не уберегли они в команде бразильца Родриго Бекао. Что контрастирует с блестящей операцией по удержанию Николы Влашича. Оба были в ЦСКА в аренде, но хорвата от возвращения в «Эвертон» удалось «отмазать», а вот Бекао транзитом через клуб «Баия» отправился в «Удинезе». Масштабы потери команде Виктора Гончаренко еще предстоит ощутить в полной мере, когда начнется чемпионат. Ведь далеко не факт, что очередной арендованный футболист – Звонимир Шарлия – сможет так же быстро и органично вписаться в оборонительную конструкцию, как это получилось год назад у бразильца. Чьи появление в ЦСКА и уход болельщики могут описывать бессмертной цитатой Пушкина про «мимолетное виденье».

«РИМСКИЕ ЦИФРЫ»

full-351

Эсекиэль ПОНСЕ и Андреа РОМАНЬОЛИ
Откуда: »Рома»
Куда: »Спартак»
За сколько: 3 и 2 млн

Пока в стане армейцев вспоминают о высокой поэзии, в бухгалтерии «Спартака» считают деньги. Правда, не поступившие в клубную кассу, а из нее благополучно убывшие. «Все дороги ведут в Рим» - красно-белые совместно с итальянским клубом провернули сделку, о которой мы подробно писали, и эта сделка максимально устроила обе стороны. Но речь здесь исключительно о денежной составляющей, а вот что касается футбола… Большой вопрос: зачем «Спартаку» за год до изменения лимита на легионеров два иностранных игрока, один из которых (голкипер Андреа Романьоли) очень молод и из второй команды «Ромы» сразу перекочевал в дубль красно-белых, а другой (форвард Эсекиэль Понсе) свои бомбардирские таланты в минувшем сезоне проявлял не в серии А, а в греческом АЕКе, куда был отдан в аренду. Посмотрим, получится ли у «Спартака» с его новичками трансформировать «римские цифры» с несколькими нулями в арабские – в графах «набранные очки» и «забитые мячи».

«ГОЛЛАНДСКОЕ ОБЫКНОВЕНИЕ»

1683343612

Тонни ВИЛЕНА
Откуда: »Фейенорд»
Куда: »Краснодар»
За сколько: 9 млн евро

В «Краснодаре», между тем, недолго горевали по поводу расставания с заслуженными легионерами. И вакансии в составе после ухода Перейры и Каборе, а также после тяжелых травм Юрия Газинского и Виктора Классона пустовали недолго. Главный тренер Мурад Мусаев с одобрения владельца клуба Сергея Галицкого затеял «оранжевую революцию»: игроками команды стали сразу три футболиста из голландского чемпионата. Самый яркий и именитый среди них – полузащитник «Фейенорда» Тонни Вилена. Ему вместе с Юнесом Намли из «Зволле» и Уссамой Идрисси из «Алкмара» (этот трансфер пока, правда, официально не подтвердили) предстоит пройти процесс «обыкновения», чтобы стать ключевыми фигурами в атакующей игре «Краснодара». Успеть бы к старту в Лиге чемпионов!

«МОСКВА И МОСКВИЧИ»

USP_0694

ГИЛЕРМЕ
Откуда: »Локомотив»
Куда: »Спартак» (?)
За сколько: 3 млн евро (?)

Нельзя в нашем рейтинге не отметить и трансфер, который пока еще не состоялся, а, возможно, так и не состоится. В том, что с Гилерме, у которого контракт с «Локо» истекает через полгода, не удалось договориться о продлении, публично признался генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Добавивший, что «другой московский клуб» предложил 33-летнему голкиперу лучшие финансовые условия. Отсюда вывод: с 1 января 2020 года Гиля, как его любовно называют болельщики, может сменить красно-зеленые цвета на красно-белые. И это при том, что три года назад в интервью он признавался, что «никогда не перейдет в «Спартак». Фанаты «паровозов» уже начали кампанию по травле «предателя» – пока только в интернете. Но, наверное, не стоит торопиться. Возможно, это очередная «грузинская шутка». А может, новая глава известного творения «однофамильца» голкипера (Владимира Гиляровского) про российскую столицу – и ее футбольные клубы.

«ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ НЕВЫ»

205452

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ, Ибрагим ЦАЛЛАГОВ, Эльмир НАБИУЛЛИН, Дмитрий ПОЛОЗ
Откуда: »Зенит»
Куда: »Сочи»
За сколько: ?

Завершим нашу подборку самых обсуждаемых переходов в РПЛ «оптовой» сделкой с участием клубов с разных полюсов турнирной таблицы. Действующий чемпион в качестве благотворительной акции «Поддержи дебютанта премьер-лиги» откомандировал в курортный город сначала троих игроков, затем дослал еще одного… Не стоит забывать, что ФК «Сочи» ранее назывался «Динамо» и представлял в ФНЛ Санкт-Петербург. Родственные связи клубам помогают поддерживать и их руководители – владелец южан Борис Ротенберг и президент питерцев Александр Медведев. «Зенит» и «Сочи» настолько близки, что сумели утаить сумму сделки по трансферу футболистов даже от всезнающего портала transfermarkt.de. Хотя, не исключено, администраторы сайта просто ждут очередного «транша» игроков на «Черноморское побережье Невы», чтобы подбить итоговые «бабки». Последним участником благотворительной акции вечером в четверг стал Федор Кудряшов. Защитник сборной России и бывший игрок «Башакшехира» почему-то тоже выбрал для продолжения карьеры именно «Сочи».

05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
11/07 15:00Футбол
«Аякс» вышел из отпуска, Промес усердно тренируется с новой командойЭкс-спартаковец Квинси Промес готовится взять реванш за неудачный сезон в Испании, но теперь уже в футболке «Аякса», как и 11 лет назад.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
11/07 15:30Футбол
Сотня Forbes: Месси – четвертый, на его зарплату можно купить «Спартак»Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. В десятке богачей оказались и спортсмены.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
11/07 23:12Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
11/07 19:01Футбол
Евгений Фролов: Разгром от «Спартака» стал для «Сочи» хорошим уроком31-летний вратарь, один из героев прошлого сезона в составе «Оренбурга», рассказал, как обживается в новой для себя команде – «Сочи» – и высказался по другим актуальным темам.
11/07 20:03Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
Новости
11:37 Баскетбол Защитник ЦСКА Родригес покинул команду
11:32 Баскетбол Мозгов достиг устного соглашения с «Химками»
11:23 Футбол Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» в летнее трансферное окно
11:17 Футбол «Барселона» подписала 20-летнего полузащитника японского клуба
10:52 Футбол «А Роша разыгрался». «Спартак» поздравил форварда с голом в ¼ финала Кубка Бразилии
10:40 Футбол «Интер» сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Лукаку
10:18 Футбол «У Саши теперь в прямом смысле светлая голова». В сборной оценили новый имидж Головина
09:57 Футбол Полузащитник «Фейеноорда» отказался от перехода в «Локомотив»
09:51 Теннис В пятницу пройдут полуфиналы мужского одиночного разряда Уимблдона
09:21 Футбол Александр Ширко: Хочу, чтобы «Краснодар» дорос до чемпионства
09:15 Футбол Александр Ширко: В целом игры у «Спартака» сейчас нет
08:43 Футбол Андрей Червиченко: Кононов – тупиковый вектор развития «Спартака»
08:37 Футбол Евгений Ловчев: Игроков уровня Глушакова в «Ахмате» еще не было
08:25 Футбол Александр Мостовой: Думаю, «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА поборются за третье место
08:16 Футбол Сегодня стартует чемпионат России по футболу
08:11 Футбол Ловчев рассказал, что видел Кокорина перед отправкой в колонию
08:01 Футбол Андрей Червиченко: В Европе нет таких веселых арбитров, как Лапочкин
07:55 Футбол Михаил Боярский: Не уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом
02:00 Хоккей Виталий Давыдов: Главные тренеры команд КХЛ отличаются друг от друга микроскопически
01:50 Футбол Вячеслав Петкун: «Спартак» может собраться на один матч против «Зенита» или ЦСКА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика