Сутормин-шоу и еще девять топ-трансферов этого лета в премьер-лиге

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ ДУБЛЬ»

Алексей СУТОРМИН

Откуда: »Оренбург»

Куда: »Зенит»

За сколько: 2,5 млн евро

В нашей премьер-лиге все клубы равны – но некоторые равнее. Для сомневающихся – самый крутой трансфер лета. Полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина долго вел «Зенит», но вместо Питера тот вдруг оказался в Казани. Примерил «рубиновую» форму, дал интервью официальному сайту клуба… А через несколько дней подписал-таки контракт с сине-бело-голубыми. «Телефонное право еще никто не отменял», – прокомментировал нам эпический, подобно суворовскому марш-броску через Альпы, переход 25-летнего универсального хавбека агент Алексей Сафонов. Да уж, этот «дубль» Сутормина – наверняка самый быстрый в его карьере – запомнится всем надолго. Главное, чтобы сам игрок справился с последствиями «ОРЗ» («Оренбург» – «Рубин» – «Зенит») и показал на берегах Невы свои лучшие качества.

«БЕСПЛАТНОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»

Денис ГЛУШАКОВ

Откуда: »Спартак»

Куда: »Ахмат»

За сколько: свободный агент

Посоперничать с Суторминым по громкости перехода в новый клуб вполне может Денис Глушаков. Разница в том, что если оренбургского полузащитника поначалу «сторговали» не туда, куда следует, и его мнение мало кого интересовало, то экс-капитан красно-белых оставался хозяином своей судьбы. Ну, разумеется, в рамках судебного решения о выплате алиментов бывшей супруге… Не исключено, именно желание резко снизить официальные (то бишь облагаемые налогами и податями) доходы привело опального Дениса к суровому, но справедливому воспитателю падших спортсменов Рамзану Кадырову. Новому клубу Глушакова из Грозного взятие на поруки «лайкостава» и «саунофила» не стоило ровным счетом ничего. Интересно, надолго ли тот задержится в «Ахмате»?

«МАСКА, Я ВАС НЕ ЗНАЮ!»

МУРИЛО

Откуда: »Крузейро»

Куда: »Локомотив»

За сколько: 2,5 млн евро

В «железнодорожной избушке» свои погремушки. Селекционеры клуба купили бразильского защитника Мурило, на что главный тренер Юрий Семин почти в открытую заявил, что «с Мурило руководство намудрило». И добавил, что, дескать, знать не знает, что это за бразилец такой, пригрозив сослать в молодежную команду. Но прошла пара недель, и новичок вышел… в стартовом составе «Локо» на матч за Суперкубок против «Зенита». И выглядел весьма недурно. Но ведь не мог Палыч выставить на такую серьезную игру кота в мешке! Либо 72-летний гуру российского тренерского корпуса в совершенстве овладел искусством распознавания футбольных талантов на расстоянии, либо отныне трансферные промашки у красно-зеленых исключены.

«ГРУЗИНСКИЙ ЮМОР»

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ

Откуда: »Локомотив»

Куда: «Рубин»

За сколько: свободный агент

Правда, один смачный ляп менеджеры «Локо» летом все-таки допустили. Создается впечатление – назло главному тренеру. Упустить практически с подписания контракта юного таланта Хвичу Кварацхелию, который до этого полгода «зажигал», будучи арендованным у «Рустави», – это надо было сильно постараться, как говаривал кузнец из фильма «Формула любви», когда его просили как можно дольше чинить карету графа Калиостро. На эту роль режиссер Марк Захаров пригласил актера Нодара Мгалоблишвили – не только из-за брутальной внешности, но и благодаря тонкому чувству юмора, присущего грузинскому народу. Вот и в «Локо», похоже, знают толк в грузинском юморе – потому и не переживают (за исключением Семина) по поводу уже обустроившегося в Казани Хвичи…

«БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!»

Шарль КАБОРЕ

Откуда: »Краснодар»

Куда: »Динамо»

За сколько: свободный агент

Полтора месяца назад в Краснодаре случились пышные проводы: клуб расставался с двумя легионерами – Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе, у которых закончились контракты с «быками». По такому случаю на газоне даже футболки с номерами уругвайца и француза выстригли… Перейра действительно нынче вдали от России, а вот темнокожему опорнику, видать, у нас так понравилось, что он без лишних колебаний согласился подписать контракт с «Динамо». И у Дмитрия Хохлова ожидается небольшая, но приятная мигрень, кого же ставить в центральную зону. В его распоряжении Самба Соу, Абдул Азиз Теттех, Артур Юсупов, а теперь еще и Каборе.

«МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ»

Родриго БЕКАО

Откуда: ЦСКА

Куда: »Удинезе»

За сколько: 7 млн евро, из аренды

Всю клубную структуру ЦСКА принято приводить в пример в качестве едва ли не эталона. Но летом и у армейских менеджеров случился прокол – не уберегли они в команде бразильца Родриго Бекао. Что контрастирует с блестящей операцией по удержанию Николы Влашича. Оба были в ЦСКА в аренде, но хорвата от возвращения в «Эвертон» удалось «отмазать», а вот Бекао транзитом через клуб «Баия» отправился в «Удинезе». Масштабы потери команде Виктора Гончаренко еще предстоит ощутить в полной мере, когда начнется чемпионат. Ведь далеко не факт, что очередной арендованный футболист – Звонимир Шарлия – сможет так же быстро и органично вписаться в оборонительную конструкцию, как это получилось год назад у бразильца. Чьи появление в ЦСКА и уход болельщики могут описывать бессмертной цитатой Пушкина про «мимолетное виденье».

«РИМСКИЕ ЦИФРЫ»

Эсекиэль ПОНСЕ и Андреа РОМАНЬОЛИ

Откуда: »Рома»

Куда: »Спартак»

За сколько: 3 и 2 млн

Пока в стане армейцев вспоминают о высокой поэзии, в бухгалтерии «Спартака» считают деньги. Правда, не поступившие в клубную кассу, а из нее благополучно убывшие. «Все дороги ведут в Рим» - красно-белые совместно с итальянским клубом провернули сделку, о которой мы подробно писали, и эта сделка максимально устроила обе стороны. Но речь здесь исключительно о денежной составляющей, а вот что касается футбола… Большой вопрос: зачем «Спартаку» за год до изменения лимита на легионеров два иностранных игрока, один из которых (голкипер Андреа Романьоли) очень молод и из второй команды «Ромы» сразу перекочевал в дубль красно-белых, а другой (форвард Эсекиэль Понсе) свои бомбардирские таланты в минувшем сезоне проявлял не в серии А, а в греческом АЕКе, куда был отдан в аренду. Посмотрим, получится ли у «Спартака» с его новичками трансформировать «римские цифры» с несколькими нулями в арабские – в графах «набранные очки» и «забитые мячи».

«ГОЛЛАНДСКОЕ ОБЫКНОВЕНИЕ»

Тонни ВИЛЕНА

Откуда: »Фейенорд»

Куда: »Краснодар»

За сколько: 9 млн евро

В «Краснодаре», между тем, недолго горевали по поводу расставания с заслуженными легионерами. И вакансии в составе после ухода Перейры и Каборе, а также после тяжелых травм Юрия Газинского и Виктора Классона пустовали недолго. Главный тренер Мурад Мусаев с одобрения владельца клуба Сергея Галицкого затеял «оранжевую революцию»: игроками команды стали сразу три футболиста из голландского чемпионата. Самый яркий и именитый среди них – полузащитник «Фейенорда» Тонни Вилена. Ему вместе с Юнесом Намли из «Зволле» и Уссамой Идрисси из «Алкмара» (этот трансфер пока, правда, официально не подтвердили) предстоит пройти процесс «обыкновения», чтобы стать ключевыми фигурами в атакующей игре «Краснодара». Успеть бы к старту в Лиге чемпионов!

«МОСКВА И МОСКВИЧИ»

ГИЛЕРМЕ

Откуда: »Локомотив»

Куда: »Спартак» (?)

За сколько: 3 млн евро (?)

Нельзя в нашем рейтинге не отметить и трансфер, который пока еще не состоялся, а, возможно, так и не состоится. В том, что с Гилерме, у которого контракт с «Локо» истекает через полгода, не удалось договориться о продлении, публично признался генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Добавивший, что «другой московский клуб» предложил 33-летнему голкиперу лучшие финансовые условия. Отсюда вывод: с 1 января 2020 года Гиля, как его любовно называют болельщики, может сменить красно-зеленые цвета на красно-белые. И это при том, что три года назад в интервью он признавался, что «никогда не перейдет в «Спартак». Фанаты «паровозов» уже начали кампанию по травле «предателя» – пока только в интернете. Но, наверное, не стоит торопиться. Возможно, это очередная «грузинская шутка». А может, новая глава известного творения «однофамильца» голкипера (Владимира Гиляровского) про российскую столицу – и ее футбольные клубы.

«ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ НЕВЫ»

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ, Ибрагим ЦАЛЛАГОВ, Эльмир НАБИУЛЛИН, Дмитрий ПОЛОЗ

Откуда: »Зенит»

Куда: »Сочи»

За сколько: ?

Завершим нашу подборку самых обсуждаемых переходов в РПЛ «оптовой» сделкой с участием клубов с разных полюсов турнирной таблицы. Действующий чемпион в качестве благотворительной акции «Поддержи дебютанта премьер-лиги» откомандировал в курортный город сначала троих игроков, затем дослал еще одного… Не стоит забывать, что ФК «Сочи» ранее назывался «Динамо» и представлял в ФНЛ Санкт-Петербург. Родственные связи клубам помогают поддерживать и их руководители – владелец южан Борис Ротенберг и президент питерцев Александр Медведев. «Зенит» и «Сочи» настолько близки, что сумели утаить сумму сделки по трансферу футболистов даже от всезнающего портала transfermarkt.de. Хотя, не исключено, администраторы сайта просто ждут очередного «транша» игроков на «Черноморское побережье Невы», чтобы подбить итоговые «бабки». Последним участником благотворительной акции вечером в четверг стал Федор Кудряшов. Защитник сборной России и бывший игрок «Башакшехира» почему-то тоже выбрал для продолжения карьеры именно «Сочи».