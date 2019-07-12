Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Арсенал» и «Динамо»

«Арсенал»

Игорь Черевченко – один из самых недооцененных тренеров чемпионата. Он выигрывал кубок с «Локомотивом», неплохо работал с «Балтикой». В Туле в прошлом сезоне выстроил очень симпатичный играющий коллектив. В Европу пробился совсем не случайно. Не верится? Спросите «Спартак» и ЦСКА.

Сегодня от того «Арсенала» мало что осталось. Лидеры прошлого сезона преимущественно находились в аренде, и летом вернулись в свои клубы. Зелимхан Бакаев в «Спартак», Лука Джорджевич в «Зенит». Мохаммед Кадири вообще добрался до киевского «Динамо». Такова жизнь клубов, предпочитающих аренды трансферам – чуть ли не каждый год собирать новую команду.

Что, и главное – как быстро, – получится у Черевченко, покажет только время. Последние новички – африканцы Кангва и Банда, – появились буквально только что. Но времени у Черевченко в обрез.

Уже 25-го июля «Арсеналу» предстоит старт в Лиге Европы. И уже практически понятно, что соперником будет бакинский «Нефтчи». Не думаю, что амбиции туляков ограничиваются лишь участием в квалификации, стало быть, Черевченко должен быстро поставить команде игру.

Практически уверен, что в первые месяцы «Арсенал» сделает ставку на надежность, его стиль будет довольно сух. Организацией креатива, который нравился в прошлом сезоне очень многим – Черевченко займется позже.

Костяк-то у него есть. Несмотря на интерес «Спартака» – остался в команде вратарь Левашов. В строю Беляев, Григалава и Комбаров. Из «Динамо» пришел опытный Луценко.

Но при всем уважении к Черевченко – я не думаю, что он повторит результат прошлого сезона. Добраться до Европы будет сложнее.

«Динамо»

Трансферную кампанию москвичей вполне можно назвать довольно агрессивной. Себастьян Шимански, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк. Вишенка на торте – Шарль Каборе. Не хватает только нападающего, но спортивный директор команды Роман Орещук обещает решить этот вопрос до закрытия трансферного окна.

Очевидно, что в сезон «Динамо» входит с обновленными амбициями. Теперь у команды есть свой современный стадион. И, конечно, клуб хочет в Европу. Собственно, я и предполагаю, что москвичи и займут место «Арсенала» через год.

Среди всех трансферов, конечно, выделяется Каборе. Со стороны непонятно, зачем он променял участие в Лиге чемпионов (а «Краснодар» делал попытки удержать африканца) на команду-середняк. Но, видимо, «Динамо» осилило достойный контракт, а перспектива жить в столице и играть на новом стадионе добавили аргументов.

Дмитрию Хохлову так же предстоит наигрывать практически новый игровой каркас. Но у «Динамо» все же уходили не лидеры – швед Самуэль Хульмен до сих пор не нашел себе новый клуб. Открытых деклараций в плане задач клуб пока не делает, но, думаю, они очевидны. «Динамо» (особенно если форвард все-таки появится) однозначно будет входить в группу «сразу вслед за топ-5). Вряд ли речь пойдет о Лиге чемпионов (даже при огромном везении), но возвращение исторической для российского футбола команды в число претендентов на Европу – по-моему, лишь вопрос времени.

Хохлов не строит своим командам «футбола на отбой», сейчас к этому не располагает и состав. И ожидания болельщиков «Динамо» (а они большие) совершенно понятны.