Игорь Черевченко: Дебют Банды? Мне не понравились его бутсы - Советский спорт
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12 июля 2019 23:15ФутболАполоник Дмитрий

Игорь Черевченко: Дебют Банды? Мне не понравились его бутсы

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) отметил профессиональный подход к делу своих игроков.

– Что вы сказали игрокам в перерыве матча?
– Просто поговорили с ребятами. Хорошо, что у нас было 15 минут. Указали на те моменты, за счет которых центральная ось «Динамо» переиграла нашу в первом тайме. Сделали поправки, и второй тайм уже лучше был.

– Не первый раз «Арсенал» проваливает начало матча. Как это исправить?
– Не знаю, может, разминать их надо побольше. Думаю, вместе с игроками мы решим эту проблему. До следующей игры восемь дней, с этой проблемой надо бороться вместе с футболистами. Мы предупреждали, что у «Динамо» опасные стандарты, просили ребят меньше фолить. Вся опасность, по большом счету, была со стандартов.

– Как оцените дебют Ламека Банды?
– Во-первых, мне не понравились бутсы, в которых он вышел на такой газон, скользил. Были у него хорошие моменты, проходы, прострелы, но не в таком объеме, который хотелось бы видеть. Это первая официальная игра, ему 19 лет, из другой страны человек приехал. Так что к нему вопросов быть не может.

– Как вы нашли его в чемпионате Замбии?
– У нас селекционный отдел работает. Пригласили на сборы, на сборах он сыграл все три игры, произвел хорошее впечатление. Есть те моменты, которые надо усовершенствовать, на то и есть тренерский штаб. Потенциал у него хороший.

– Подойдут ли все игроки в хороших кондициях к Лиге Европы?
– Мы сейчас и приводим всех игроков в одно состояние. После 20 июля у нас тяжелый график, нужна длинная скамейка. Ротация неизбежна в таких случаях. Все ребята готовы в команде, готовы заменить друг друга, никаких вопросов не возникает, почему я не играю, а он играет. Вы видели, что Анри Хагуш провел все сборы, пока были проблемы с продлением контракта Альвареса. Слава богу, что контракт подписали, поэтому пришлось с Хагушем поговорить, и он нормально это воспринял. Я благодарен ребятам за честность, за то, что работают как профессионалы.

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