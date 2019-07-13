Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Урал» и «Уфа» - Советский спорт
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13 июля 2019 07:17ФутболАндронов Алексей

Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Урал» и «Уфа»

Два года назад «Урал» вышел в финал Кубка и уступил там «Локомотиву». Как и в этом году. Между этими сезонами “Уфа” пробилась в еврокубки. Что будет с ними сейчас?

«Урал»

Несмотря на два кубковых финала (екатеринбуржцы уступили в них «Локомотиву» 0:2 и 0:1), выше восьмого места в премьер-лиге они не поднимались. Президент клуба Григорий Иванов не любит бросаться громкими словами и целями, но почему бы и нет? «Уфа», например, была шестой?

Но всякий раз «Уралу» чего-то не хватает на дистанции длинного турнира. Так было и в 90-е, так получается и сейчас. И конца-края тому не видно.

Может ли нынешний «Урал» наконец сделать хотя бы шажок вперед? Вроде бы, никаких явных предпосылок к этому нет. Всегда может провалиться кто-то из тех, кто стоит выше, всегда может начать невероятно везти самим уральцам, но это – область потусторонних рассуждений.

Реальность такова, что скорее всего, команде предстоит обретаться в районе 8-12 места. В межсезонье «Урал» сделал только один настоящий трансфер – за 500 тысяч евро из польской «Медзи» (именно там в последние полгода играл Сослан Джанаев) приехал опорный полузащитник Рафал Аугустыняк. Напомню, что «Медзь» вылетела из высшего польского дивизиона, так что насчет уровня новичка обольщаться не стоит.

Полноценным (а не арендованным) игроком «Урала» стал также Андрей Панюков, которого выкупили у «Зенита». Сообщалось, что за 300 тысяч евро – но в это в российском футболе поверить нереально. Сайт Transfermarkt.de оценивает Панюкова в 1,5 миллиона. Это больше похоже на правду, но вряд ли «Урал» может позволить себе такие покупки.

Не будем излишне увлекаться цифрами. Команда у Дмитрия Парфенова любопытная, но, судя по всему, все-таки ограниченная. Ничего против «Урала», Иванова, Парфенова, Погребняка и прочих не имею. Но сильно удивлюсь, если они все же возьмут барьер восьмого места.

«Уфа»

Команда из столицы Башкирии еще достаточно молода. В премьер-лиге она сыграла пять сезонов – и то дважды залезала выше «исторического Эвереста» уральцев. Залезала, успешно выбирая тренеров – сначала Виктора Гончаренко, а затем Сергея Семака. Седьмое и шестое место соответственно. И Лига Европы. В которой (квалификация) «Уфа» споткнулась в третьем раунде, налетев на «Глазго Рейнджерс».

Вообще, с точки зрения «выбора стаффа» башкирский клуб, бесспорно, знает толк. И прежде всего, его генеральный директор Шамиль Газизов, для которого не проблема поговорить с любым человеком (будь он сотрудник или нет) на понятном языке и объяснить суть дел.

Широкой общественности Газизов стал известен недавно. В интервью он поймал волну хайпа, попутно приложив «Спартак».

– Я знаю и вижу этих болельщиков. Он идет – это уфимец, ему много лет – и он ведет своих детей, свою жену. В шарфе «Спартака» или ЦСКА. Он своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то нахрен «Спартак». Ну, смешно. Да ему вообще не стыдно? Я хочу к этому человеку подойти, сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли, своих родных! Ты их этому учишь?»

Вообще ловить хайп «Уфе» не впервой. Чего только стоили период пребывания в ней Эммануэля Фримпонга и исполнения им песни «Владимирский централ». И тут эффект явно был просчитан и предугадан.

Многие в обществе до сих пор считают «Уфу» каким-то недоразумением и бедным родственником при «Салавате Юлаеве». Это давно не так. Просто «Уфа», во-первых, живет по средствам, во-вторых, не чурается веселья.

К слову, зарабатывать на трансферах получается весьма неплохо – Обляков, Лунев, Живоглядов, Зинченко, Стоцкий и Дивеев – и вот вам 15,5 миллиона за три последних года.

В «Уфе» понимают, что продавать лидеров – данность, от которой не уйти. И спокойно к этому относятся. А тренеров выбирать стараются таких, которые могли бы помочь раскрыться игроку и личности.

Сейчас этот тренер – Вадим Евсеев. Во главе команды он начинает первый полный сезон, впервые готовил команду к нему. Особенных покупок «Уфа» летом не делала, но и возможностей текущего состава, скорее всего, ей хватит, чтобы не бороться за выживание. А вот снова вернуться «к звездам»?…

В общем, и у этих соперников много общего.

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