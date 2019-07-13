Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Спартак» и «Сочи»

«Спартак»

В принципе, москвичам можно было бы уделить в пять раз больше текста, чем другим – о «Спартаке» пишут много, постоянно и настойчиво.

Но попробуем выделить главное. Во-первых, недавно Леонид Федун заявил, что недалек тот день, когда клуб будет передан болельщикам. Непосредственно к сезону это отношения не имеет, но «Спартак» устроен так, что в нем взаимосвязано все – от свежести салата в столовой на базе до здоровья домашнего питомца какого-нибудь клубного водителя.

Федун хотел вызова? Он его устроил. Кстати, пока «Спартак» неприлично плохо продает абонементы. Настолько, что коммерческий директор клуба Александр Атаманенко игнорирует вопросы на эту тему, а кассиры чуть ли не задраивают окна, увидев журналистов.

Пожалуй, впервые за последние годы трансферная кампания «Спартака» была столь странной. К охоте за новичком и его последующему перемещению в другой клуб (только что это случилось с сыном знаменитого Георге Хаджи Янисом, отправившимся в «Генк») все уже привыкли. Но в это межсезонье в «Спартаке» стало происходить что-то очень необычное.

Появление в команде 20-летнего вратаря Андреа Романьоли (он уже отправлен в «Спартак-2») – история о том, как хитер мир футбола. В прошлом сезоне Романьоли провел целых два (!) матча за команду «Пистоезе» в серии С. И тут «Спартак» платит за него два миллиона! Сразу после объявления об ужесточении лимита на легионеров с сезона-2020/21!

Ларчик открывается просто – у той же «Ромы» (которой принадлежал Романьоли) москвичи купили аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе. О нем чуть позже – важно другое. Часть денег от трансфера «Рома» должна была передать аргентинской стороне. Вот и придумали – цену занизить, а в довесок пошел вратарь, не нужный никому. Не уверен, что даже в «Спартаке-2» ему дадут игровое время.

Еще один шедевральный персонаж – Малькольм Баду из второй команды немецкого «Вольфсбурга». Ну тут хотя бы денег особенно не тратили – он пришел за 75 тысяч евро. И – оказался на открытой тренировке первого состава. Где отметился точным попаданием… в ухо Луиса Адриано, который вследствие этого потерял серьгу, которую безуспешно потом искала в траве чуть ли не вся команда…

Но давайте о серьезном? Итак, Эсекиэль Понсе. К 22 годам сменил пять команд в разных странах. Успешен был только в греческом АЕКе (43 матча/21 гол). Будет заменять Зе Луиша, проданного в «Порту». Как успешно? Ну вот и посмотрим.

Пока это единственный заслуживающий внимания трансфер «на вход» (возвращение из аренд Бакаева и Ананидзе – не в счет). Зато «на выход» отправились Глушаков, Комбаров и Боккетти (итальянец пока без клуба).

В интернете принимаются самые разнообразные ставки. Сколько месяцев отработает Олег Кононов, например. Чей Понсе («Спартака» или «Ахмата») забьет больше. В общем, как всегда, царит веселье.

Первый серьезный, годный для выводов матч, «Спартак» сыграет в шестом туре с ЦСКА. До тех пор разговоры будут каждый день (темы найдутся), но всерьез обсуждать нечего. Да и трансферная кампания еще явно не закончена.

«Сочи»

Сам факт того, что команда, которой всего лишь год, сыграет в премьер-лиге – уже уникален. Но что это за команда! Еще недавно ей не хватало игроков для двусторонок, а затем потянулся дружный поток новичков (в основном, из «Зенита»). Новосельцев, Набиуллин, Цаллагов, Полоз – и этот список может оказаться неполным. Точно предлагалась «южная командировка» Нобоа и Заболотному.

Как «Сочи» будет играть с «Зенитом», по-моему, неинтересно решительно никому. Со «Спартаком», кстати, тоже (недавно в товарищеском матче случилось 7:1). Главный вопрос – как, во что, и с какими целями «Сочи» собирается играть вообще?

Посещаемость на стадионе «Фишт» ужасна. Наверное, на топ-клубы люди придут, а на «Тамбов»? Впрочем, в «Сочи» появился 31-летний армянский форвард Александр Карапетян из люксембургского «Прогресса» (в прошлом сезоне 32 матча/12 голов). Больше всего это похоже на попытку привлечь на трибуны армянскую диаспору.

Самому «Сочи» год, но до этого команда называлась «Динамо», базировалась в Санкт-Петербурге, а потом просто переехала на юг. В текущем составе есть известные игроки (помимо перечисленных выше зенитовцев): вратари Заболотный и Фролов, защитники Маргасов и Кудряшов, играющие ближе к атаке Померко и Бурмистров.

Но когда «Сочи» сыграется и покажет свой максимум, думаю, не скажет даже тренер Александр Точилин. В первых трех турах команду точно будет «штормить» – играть со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром» самый молодой клуб премьер-лиги пока явно не готов.