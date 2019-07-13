Кононов? Это тот же Аленичев. Колонка Юрия Цыбанева - Советский спорт
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13 июля 2019 21:45ФутболЦыбанев Юрий

Кононов? Это тот же Аленичев. Колонка Юрия Цыбанева

Каждая такая победа, как эта над «Сочи», не лечит недомогающий «Спартак», а только загоняет болезнь вглубь организма.

«Спартак» превратился в заезженную пластинку, звучание которой уже просто утомляет. Ибо – все это уже было, было, было. Вот такой же неповоротливой и затупленной команда входила в чемпионат после зимней предсезонки. И не чувствуется никаких предпосылок к тому, что мы увидим в исполнении красно-белых нечто радикально отличающееся от предъявленного минувшей весной. Туманного и неказистого.

Но в этот раз пикантным оказался контекст. Потому что в соперниках у «Спартака» была команда, которую на данный момент приобщала к РПЛ, если говорить по существу, только недавняя приписка к «Зениту» целой группы игроков. Надо, впрочем, уточнить: причастность к глубокому резерву «Зенита», за вычетом более-менее поигравшего за Питер Набиуллина. И еще раз уточнить: игроков, оказавшихся в стане клуба-олигарха вследствие постигшего его в ту пору невразумительного кадрового заноса.

И вот эта команда, работая в старой доброй динамовской манере, незатейливой, но шустрой, разделывалась с обороной «Спартака», как повар с картошкой. С обороной, где, на секундочку, Илья Кутепов, основной центрдеф сборной России на славном для нее чемпионате мира, не проходит в основу. Такого мы не видели в матче открытия прошлого сезона с «Оренбургом», тоже новичком, – хотя Каррера уже вел команду в неизвестном направлении, а «Оренбург» на поверку оказался потом орешком хоть куда.

Весь матч с «Сочи» – в котором на игру красно-белых смотреть было мучительно, а на ловкость гостей в обязательной тактической программе местами просто приятно – меня неотвязно преследовала одна параллель.

Вот скажите, какая разница перед этим «Спартаком», работы Олега Кононова, – и предкарреровским, ведомым Дмитрием Аленичевым?

И тогда, и сейчас – заверения в том, что «Спартак» будет свято следовать комбинационным заветам предков. И там, и здесь – никакого совпадения реалий с обещаниями. То, что Кононов выразил желание вернуть из аренды Джано – это же, если вдуматься, жест отчаяния… Если ни прицельно купленный Ханни, ни молодой Игнатов не потянули стать носителями вожделенной комбинационной идеи – то авось хоть этот былой ее символ отыщет жемчужное зерно в куче несообразностей, отличающих спартаковские взаимодействия…

Вспомнилось: а ведь именно Джано голевыми залпами проводил три года назад Аленичева из красно-белого лагеря. В матче открытия дело как раз было, и тоже с новичком – «Арсеналом». Сколько там, 4:0 в итоге получилось? Сложно представить, что «Спартак» Кононова наиграл на такой бравурный счет хоть с кем-то (собственно, если не с «Сочи» – то с кем еще?).

Словом, с каждым матчем все глубже ощущение, что в клубе «Спартака» служебное несоответствие укоренилось на всех этажах руководящей вертикали. И очень жалко, почти до слез, спартаковскую молодежь… Внедряясь в состав, она будто в омут затягивается. Вспомните, каким молодцом дебютировал Николай Рассказов – и взгляните, как он мучается на поле теперь…

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